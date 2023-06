Amikor a tőzsdék csütörtököt mondanak

Az elmúlt 14 hét masszív részvénypiaci emelkedésének a döntő többsége a csütörtöki kereskedési napokon következett be. Az S&P 500 index esetében március 10. óta az 548 pontnyi emelkedés 70,5 százaléka történt meg a 14 csütörtöki kereskedési napon. A legfőbb oka a csütörtöki mágiának a lemaradó befektetői magatartás. Vigyáznunk kell azonban majd akkor, ha fordulat érkezik valamelyik csütörtökön, ugyanis a 2015 óta lezajló nagy részvénypiaci lefordulások döntő többsége csütörtökön vette kezdetét.

Ha csütörtök, akkor rali?

Az S&P 500 index az idén márciusi 13-i „Silicon Valley Bank mélypont” (3809 pont) és a június 16-i pénteki eddigi idei (és egyben 52 hetes) csúcsa (4448 pont) között 14 hét alatt 16,8 százalékkal emelkedett. A vezető amerikai index 2023. március 1. és június 16. közötti napi gyertyás grafikonján jól látható ez a masszív, két nagy felfelé hullámból és egy kéthónapnyi köztes oldalazásból álló bikafutás:

A grafikonon világoskék téglalappal jelöltem az időszak 14 csütörtöki kereskedési napját. Ezek közül 11 napon volt emelkedés és 3 napon csökkenés. Ezalatt a 14 hét alatt (a teljes heteket tekintve) kereken 548 ponttal emelkedett az S&P 500 index, amely

emelkedésnek 70,5 százaléka, azaz 386,29 pont ezen a 14 csütörtöki napon következett be.

A maradék összesen 54 kereskedési napon 161,71 pontot tudott felfelé menni a vezető amerikai index, ez a teljes emelkedés mindössze 29,5 százalékát jelentette.

"Befektetői fájdalom"

Sokszor karakterizálja a részvénypiacokat az a jelenség, hogy az emelkedések és az esések döntő többsége a csütörtöki és a pénteki kereskedési napokon következik be. Az egyik legerősebb pénteki dominanciát az S&P 500 index 2019 őszi kitörésekor figyelhettük meg, amikor egy bő hathetes emelkedő hullám hozamának a 78 százaléka érkezett meg a pénteki kereskedési napokon. A hét utolsó két kereskedési napja abban különbözik a hétfői, keddi és szerdai kereskedési napoktól, hogy már bennük van a hétzárás feszültsége. A naponta (hivatalosan) hat és fél órányi nyitvatartási idővel rendelkező amerikai részvénytőzsdéknél két hétköznap között 17 és fél órányi (hivatalos) kereskedési szünet van. A hétvégén ez a két szünnap miatt felmegy 65 és fél órányi kereskedési szünetre.

Napjaink felgyorsult és agyonalgoritmizált kereskedésében a rövid távú trendek alakulására komoly ráhatása van a néhány napos és néhány hetes tartási periódussal dolgozó kvantitatív stratégiájú befektetőknek. Ezek a piaci szereplők – beszéljünk itt emberről vagy robotról – nagyon sokszor zárják le feszített pozícióikat a hétvége előtt.

Sokszor ez bivalyerős péntekek sorozatát állítja elő.

Az elmúlt 14 hétben azonban már csütörtökönként megérkezett az a fajta befektetői fájdalom, ami az árfolyamok folyamatos emelkedéséhez vezetett.

Ez a fajta csütörtöki befektetői fájdalom pedig nem máshonnan jött, mint az alulsúlyozott intézményi befektetők részéről, akik a hétfői, keddi és szerdai kereskedési napokon még gyakran reménykedtek abban (többször az időszak alatt nem alaptalanul), hogy lefordul a piac, és nem kell fájdalmas áron történő vásárlásokkal csökkenteni a részvénypiaci emelkedésről történő lemaradásuk mértékét.

Az idei év elején a befektetői társadalom egy jelentékeny része érdemileg alulpozícionált volt a globális és az amerikai részvénypiacon tekintettel a történelmi léptékű és megállni nem látszó kamatemelésekre, az eredményrecessziós vállalati kilátásokra és a geopolitikai feszültségekre. Érkezett azonban a ChatGPT vezetésével a mesterséges intelligencia sztori és a Silicon Valley Bank csődjével a Fed-pivotra várás is.

Mit mond a történelem?

A múltban mind a nagy technológiai történetek kirobbanása, mind pedig valamilyen komoly bankcsőd eseménye (leszámítva a 2008 szeptemberi Lehman Brothers és Washington Mutual kettős csődhelyzetet) hihetetlenül erős tőzsdei bikafutásokhoz vezetett a következő hónapokban.

Ebbe a trendbe csatlakozik be immár a 2023-as év eddig eltelt része is.

A csütörtöki napok szenzációs teljesítménye kapcsán azonban érdemes tennünk egy visszatekintést az elmúlt nyolc év tőzsdei bezuhanásainak a történetébe is. A következő ábrán az S&P 500 index látható heti gyertyás grafikonnal 2015 januárja és 2023 júniusa között:

Az ábrán hét nagyobb bezuhanás látható, amelyek közül hat piaci lefordulásban komoly szerepe volt egy adott hét csütörtöki kereskedési napjának. Ezek zöld karikával lettek jelölve. Az egyedüli kivétel magának az S&P 500 indexnek az eddigi élete csúcsa 2022 januárjának az első hetéből, amikor a január 4-i kedden következett be az azóta is fennálló csúcs elérése és már szerdán masszívan lefordult a piac.

Érdemes most egyenként is a szűk néhány hónapos környezetükben és napi gyertyákkal – illetve kiemelve az ominózus csütörtöki napokat – megvizsgálnunk a 2015 és 2022 közötti lefordulások történetét. Kezdjük 2015 nyarával, amikor egy nagyon szűk kereskedési sávból érkezett egy csütörtök-péntek-hétfő összeesés kombinációja. Az S&P 500 index így mutatott 2015. április 1. és szeptember 30. között:

Az ominózus csütörtök az ábrán kék téglalappal jelölt 2015. augusztus 20-a volt. A bezuhanást megelőző négy és fél hónapban nagyon szűk, 4,4 százalékos sávban tetőzött az index. Innen esett ki lefelé a csütörtöki nap 2,1 százalékos esésével, ami még csak a kezdete volt a háromnapos zuhanásnak, aminek a mértéke végül 8,9 százalék lett csütörtök és hétfő között.

A következő esetünk 2018 elejére visz vissza minket. Az ábrán az S&P 500 index látható 2017. szeptember 1. és 2018. február 28. között napi gyertyákkal:

Zöld ív mutatja a 2017 szeptembere és 2018 januárja közötti kissé exponenciálisan gyorsuló emelkedését a vezető amerikai indexnek. Az akkori csúcs egy január 26-i pénteken következett be. Az ezutáni héten kedden kis réssel leesett az index, amit aztán azon a kedden, szerdán és csütörtökön (kék négyzet) az addigi trenddel gyökeresen ellentétes napon belüli gyengeség követett. A csütörtöki nap itt csak a komoly előkészítő volt, a „munka” a február 2-i péntek és a február 5-i hétfő együttes 6,1 százalékos esésével lett elvégezve.

A 2018-as év másik nagy bezuhanása október elején érkezett el. Akkoriban – sok tekintetben hasonlóan a mostani helyzethez – a nagy technológiai behemótok szignifikáns relatív ereje mellett zajlottak az utolsó hónapok emelkedései. Éppen ezért (és a látványosabb ábráért) ezt az esetet a Nasdaq-100 index segítségével nézzük meg napi gyertyákkal 2018. június 1. és november 30. között:

Kék téglalap jelöli ennek az időszaknak a fordulóját jelentő csütörtököt, ami 2018. október 4-én volt. Három nappal az élete addigi csúcsát jelentő érték után ezen a napon 1,9 százalékkal esett a nagykapitalizációjú technológiai index. Ezen a napon és a következő öt kereskedésben pedig együttesen 8,8 százalékos bezuhanás jött a Nasdaq-100-ban.

Negyedik esetünk a koronavírus világjárvány kitörésének az idején zajlott. A következő ábrán az S&P 500 index látható napi gyertyákkal 2019. szeptember 1. és 2020. február 28. között:

Ennek az időszaknak a nagy „trükkje” volt az, hogy a Vuhan városából elinduló járvány hírére már volt egy érdemi megijedés január végén (zöld karika), amit utólag furcsának értékelhető megnyugvás és új indexcsúcsok sorozata követett. A fordulat végül a február 20-i csütörtökön és a február 21-i pénteken következett be (kék téglalap). A csütörtöki nap esését még napon belül megpróbálták megvenni, ám a pénteki hétzárás már rosszra sikeredett. A hétvége vírushírei után pedig jött a tőzsdekrach, aminek az első szakaszában öt hónap masszív emelkedését adta vissza öt nap alatt a piac.

A második 2020-as történet a döbbenetes tavaszi és nyári emelkedések után jött el 2020 szeptemberének az elején. Mivel ebben a bikafutásban is a technológia vitte a prímet, ezért most is Nasdaq-100 indexchart következik 2020. április 1. és 2020 szeptember 30. között napi gyertyákkal:

A zsinóron húzott április és augusztus közötti emelkedésből egy kis begyorsulás végén keletkezett a szeptember 2-i szerdán egy csúcskereszt (zöld nyíl mutatja). Az ezt követő szeptember 3-i csütörtökön (kék téglalap) aztán jött a teljes fordulat és egy nap alatt 5,2 százalékos Nasdaq-100 esés. A következő két napon folytatódott a bezuhanás, ami így három nap alatt 10,9 százalékos mínuszt eredményezett.

Végül pedig jöjjön egy speciális eset, ahol már nem az életük addigi csúcsáról zuhantak be a vezető amerikai indexek. A következő ábrán újra az S&P 500 index látható napi gyertyás grafikonon 2022. január 3. és június 30. között:

A kék nyíllal jelölt csütörtök 2022. április 21-e, amikor Jerome Powell megemlítette Paul Volcker nevét, mint követendő példát. Az erre az említésre felfokozódó kamatemelési várakozások miatt aznap még „csak” másfél százalékkal került lejjebb a vezető amerikai index. Ám az ezzel együtt a halvány zöld téglalapon jelölt 41 kereskedési napján a következő szűk két hónapnak összesen 17,6 százalékos zuhanás következett be, ami

az egész 2022-es medvepiac esésének a leglényegét adta.

Óvakodjunk a gyenge csütörtöktől!

A hat imént bemutatott eset közös pontja az, hogy a megelőző hetek és hónapok emelkedései után (ez még 2022 márciusában is bekövetkezett) egy adott héten hirtelen jött a gyengeség és a csütörtöki nap addig szokatlan viselkedése. Amit aztán mind a hat esetben konfirmált a következő napon a péntek folytatódó és sokszor felerősödő gyengesége.

A dolognak most is van egyfajta figyelmeztető jellege. Mivel az elmúlt 14 kereskedési héten vagy nagyon komoly emelkedést hoztak a csütörtökök vagy elhanyagolható esést, illetve a péntekek megerősítették a csütörtöki erőt, ezért komoly figyelmeztető jelzés lenne egy csütörtökön elgyengülő amerikai részvénypiac. Pláne akkor, ha pénteken jönne az esés, elgyengülés megerősítő mozgása.

Óvakodjunk a gyenge csütörtöki kereskedési naptól az előttünk álló hetekben!

