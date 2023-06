A legdrágább műalkotás lehet az európai aukciók történetében – Árverésre kerül Gustav Klimt egyik utolsó festménye

A Sotheby’s június 14-én sajtóközleményben jelentette be, hogy árverésre kerül Gustav Klimt utolsó – 1917-ben megalkotott – portréfestménye. A nagymúltú cég megítélése alapján a Dame mit Fächer (Hölgy legyezővel) címet viselő mű több mint 65 millió fontért (80 millió dollárért) kelhet majd el a londoni árverésén. Ez angol, illetve európai vonatkozásban egyaránt rekord becslésnek számít egy festmény tekintetében.

A Sotheby’s által megadott magas szám az osztrák művész munkáinak korábbi eladásain alapszik, valamint azon a tényen, hogy Klimt „aranykorszakának” és megrendelésére készült portréinak többségét múzeumok őrzik. Tehát kevés érhető el közülük nyilvános vagy privát értékesítéseken.

Az Adele Bloch-Bauer portréja II című 1912-es alkotás például szintén rekordáron, 87,9 millió dollárért talált tulajdonosra a Christie’s New York-i aukcióján 2006. novemberében, ami több mint 3,5-szöröse a 18–25 millió dolláros becslésnek. (A hírügynökségek szerint a vevő Oprah Winfrey volt, aki 2016-ban mintegy 150 millió dollárért adott túl a festményen.) Ennek a műalkotásnak az elődje - Portrait of Adele Bloch-Bauer I (1907) - ugyancsak 2006-ban, 135 millió dollárért került Ronald Lauder amerikai üzletember, műgyűjtő, illetve a New York-i Neue Galerie tulajdonába.

Gustav Klimt: Adele Bloch-Bauer portréja II (balra) és Adele Bloch-Bauer portréja (jobbra). Forrás: Wikimedia Commons

Klimt festményeinek értéke robbanásszerűen megnőtt az elmúlt két évtizedben. Árverési rekordját jelenleg a Birch Forest (1903) című munkájával tartja, amely egykor a Microsoft néhai társalapítója, Paul G. Allen tulajdonában volt, tavaly pedig 104,6 millió dollárért adták el.

Klimt legismertebb festményei (ideértve például az ikonikus A csók c. munkáját is) az úgynevezett aranykorszakából származnak. Pályájának ezen időszaka bár az 1910-es évek fordulójára véget ért, 55 éves korában, halála előtt mégis visszatért ehhez meghatározó stádiumához, stílusjegyeinek alkalmazásához. A Hölgy legyezővel azon kevés Klimt-portrék egyike, amelyek még mindig magánkézben vannak. Szokatlan módon négyzet alakú (a század elején avantgárd tájképeihez használt ilyen négyzetes formátumot), magassága és szélessége egyaránt nagyjából egy méter. Ezen az alkotáson, mint életművének más darabjain, erőteljes keleti-ázsiai hatások láthatóak, teljes mértékben kifejezi a kínai és a japán művészet és kultúra iránti elragadtatását. Elsősorban kínai motívumokra támaszkodik: a főnixre (a halhatatlanság és az újjászületés, a jó szerencse és a hűség szimbóluma) és a lótuszvirágokra (a szerelem, a boldog házasság és/vagy a tisztaság jelképei). Mindeközben a háttér lapított perspektívája/elsimítása a japán fatömbnyomatok iránti mély érdeklődését tükrözi.

Helena Newman, a Sotheby's impresszionista és modern művészetért felelős vezetője megjegyezte, hogy – Klimt leghíresebb portréival ellentétben – ez a mű nem megbízásra készült, valószínűleg a saját örömére festette. Emellett többek között azt nyilatkozta, hogy alkalmazott elemei miatt, jelentős ázsiai érdeklődésre számítanak a kép júniusi árverésén.

Klimt először 1917-ben kezdett dolgozni a Hölgy legyezővel festményen, ekkor már Európa legünnepeltebb portréművészei közé tartozott. Az azonosítatlan nőt ábrázoló alkotás egyike volt annak a két festménynek, amelyeket a művész 1918-as halálakor találtak a műtermében. Az alkotás előként Erwin Böhler bécsi iparoshoz került, akinek családja szoros baráti és pártfogói kapcsolatot ápolt a művésszel és kortársával Egon Schiele-vel egyaránt. Később Erwin testvéréhez, Heinrichhez került, 1940-től pedig felesége, Mabel gyűjteményét képezte. A következő tulajdonos Rudolf Leopold bécsi műgyűjtő és múzeumigazgató volt, aki 1952-ben számos Schiele-alkotást is vásárolt Mabel Böhler-től. A művet korábban 1994-ben a New York-ban adták el 11,6 millió dollárért. A tulajdonos kilétét, továbbá a jelenlegi eladás okát nem fedték fel.

A Hölgy legyezővel (jobbra) Klimt bécsi műtermében 1918-ban. Forrás: Dea Picture Library/De Agostini Editorial/Getty Images

A Sotheby's a festményt „a nyári londoni aukciós szezon sztárjaként”, az „egyik legszebb és legértékesebb műalkotásként”, Klimt „utolsó remekműveként” hirdeti.

A festményt június 27-én Londonban, a Sotheby's Modern és Kortárs aukciójának keretein belül ajánlják majd az érdeklődők számára. A Hölgy legyezővel nagy szerepet vállal a Sotheby's különleges nyári évadában, amely a londoni National Portrait Gallery újranyitása okán, idén az arckép témáját állítja fókuszba.

Az eddigi legmagasabb áron elkelt műalkotások Európában:

Alberto Giacometti, Walking Man I (Sotheby’s London, 2010 február): 65 millió £/ 104,3 millió $.

Claude Monet, Le basin aux nymphéas (Christie’s London, 2008 június): 40.9 m. £/ 80.4 m. $

René Magritte, L’empire des lumières (Sotheby’s London, 2022 március): 59.4 m. £ / 79.8 m. $

Rubens, The Massacre of the Innocents (Sotheby’s London, 2002 július): 49.5 m. £ / 76.7 m. $

Források: Sotheby's, ArtNews

Címlapkép: Gustav Klimt: Dame mit Fächer (Hölgy legyezővel), 1917. Forrás: Belvedere Museum