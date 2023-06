Íme a világ legdrágább városai – Meglepődnél, hol végzett Európa

Egy friss jelentés szerint Szingapúr első alkalommal került a világ legdrágább luxuslakóhelyeiről szóló rangsor élére, holott tavaly még csak az ötödik helyen állt.

Szingapúr ezzel megelőzte Sanghajt és Hongkongot, amelyek a második, illetve harmadik helyen állnak.

A világ legdrágább városainak rangsora éves bontásban, forrás: Julius Baer

Szingapúr egyre kedveltebb célpontja a világ gazdagjainak, amit az emelkedő árak mellett az is bizonyít, hogy 2022 végére Szingapúrban a becslések szerint 1500 bizalmi vagyonkezelőt (family office) tartottak számon, ami kétszerese az előző évinek. Világviszonylatban ez a legdrágább város az autóárak tekintetében, de az ingatlanárak is az egekbe szöktek.

New York szintén nagyot erősödött. Az Egyesült Államok pénzügyi fővárosa a tavalyi 11. helyről az ötödik helyre emelkedett, köszönhetően a dollár erősödésének és a világjárványból való kilábalásnak. Mindeközben London a másodikról a negyedik helyre csúszott vissza. A Julius Baer szerint a Brexit és az azt követő "zűrzavar" továbbra is rontja az Egyesült Királyság hírnevét, és a városnak most erős konkurenciát jelentenek az olyan feltörekvő pénzügyi központok, mint Dubaj és Szingapúr.

A jelentés kezdete óta először fordult elő, hogy Európa, a Közel-Kelet és Afrika a legolcsóbb régió, ahol jól lehet élni, az európai városok pedig visszaestek a rangsorban.

