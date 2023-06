Elárulta a milliárdos sztárbefektető, hogy szerinte mi az az egy dolog, ami a sikerhez kell

Az egyetlen dolog az életben, amit irányítani tudsz, az az erőfeszítés"

- mondta a 64 éves Cuban nemrég egy LinkedIn-videóbejegyzésben. "És az, hogy hajlandó vagy erre, hatalmas versenyelőnyt jelent, mert a legtöbb ember nem teszi meg" – tette hozzá.

Az erőfeszítés azt jelenti, hogy a problémák megoldása érdekében még akkor is többet teszel, mint ami szükséges, ha nem kérik tőled - a munkádhoz tartozó szokásos feladatokon felül, mondta Cuban. Szerinte a sikeres ember kezdeményez, és minden lehetőséget kimerít, hogy válaszokat találjon.

Ez a tulajdonság némileg ritka - tette hozzá.

"Vannak olyan emberek vagy alkalmazottak, akiknek ha azt mondod, hogy végezzék el az A, B és C, feladatot, akkor meg is teszik A, B és C-t, és nem tudják, hogy létezik D, E és F" - mondta Cuban. "Vannak olyanok, akik nem nagyon értenek a részletekhez: Ha azt mondod nekik, hogy csináljanak A-t, B-t és C-t, akkor csak a D-ről, E-ről és F-ről akarnak beszélni."

Cuban megjegyzései a jelenleg is zajló "csendes kilépés" mozgalom közepette hangzottak el, mivel az alkalmazottak szerte az Egyesült Államokban ellenállnak annak, hogy túlterheltek, alulfizetettek és korlátozott előrelépési lehetőségeket kapnak. A kifejezés arra az elképzelésre utal, hogy az embereknek azt a munkát kell végezniük, amiért fizetést kapnak - és semmi többet.

Címlapkép: Getty Images