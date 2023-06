Gloster-vezér: pukkanni fog az AI-lufi

A Portfolio Checklist vendége volt Szekeres Viktor, a Gloster többségi tulajdonosa, igazgatósági elnöke. A szakember egyebek mellett a cég történetének legnagyobb eddigi felvásárlásáról is beszélt a Portfolio naponta jelentkező podcastjének.

Története legnagyobb akvizícióját jelentette be nemrég a Gloster. A felvásárolt vállalat az IT-fejlesztő P92 Solutions – erről beszélt a Portfolio Checklist hétfői adásában Szekeres Viktor, a Gloster többségi tulajdonosa, igazgatóságának elnöke.

Közölte: a P92 egy 30 éves, 120 fős nemzetközi szoftverfejlesztő cég, legnagyobb ügyfelük a Whitney Houston, Bruce Springsteen és Britney Spears kiadójaként is ismert Sony Music.

Mind értékrendjükben, mind tevékenységükben nagyon illenek a cégcsoportba – tette hozzá.

Testhosszal előrébb

A Gloster papírjai jelenleg a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend platformján forognak, de már célban van a standard kategória.

A tájékoztatót leszámítva nagyjából mindenünk most már rendelkezésre áll ahhoz, hogy a tőzsde standard kategóriájába tudjunk lépni

– mondta el a műsorban Szekeres Viktor. A szakember közölte: most ezen a tájékoztatón dolgoznak, a standard kategóriába való belépés pedig már ősszel megtörténhet.

A 2025-ig tartó stratégiai terv teljesülésével kapcsolatban Szekeres egy sporthasonlattal élve arról beszélt: még csak két hosszt úsztak le, de máris testhosszal vezetnek. Ennek a stratégiának része, hogy a vezető IT-szolgáltatók közé kerüljenek, a legnagyobb növekedést továbbra is a nemzetközi szoftverfejlesztésben és a felhő technológiában látják.

A tavalyi évvel kapcsolatban Szekeres elmondta: az export 70%-kal nőtt, és a cégcsoport teljes árbevételének kétharmada már rendszeres árbevétel.

Mi azt látjuk, én mindig azt szoktam mondani, és pontosan erről beszéltem a befektetői fórumon is, hogy számomra a legértékesebb az a külföldről érkező rendszeres árbevétel

– fogalmazott a Gloster elnöke. Ez azért is fontos, mert a relatív erős forint szerinte "egy múló állapot". Így pedig cége egy forintgyengülés esetén is meg tudja őrizni bevételeinek értékét.

Pukkanni fog az AI-lufi

Szekeres Viktor a műsorban beszélt a jelenlegi AI-lázról is. Elmondta: egyik oldalról az AI-t már a Gloster is használja programozáshoz, teszteléshez és árajánlatok elkészítéséhez, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy "alapvetően egy lufit látunk kialakulóban".

Ilyet tapasztalhattunk szerinte a dotcom cégek felfutásánál a kilencvenes években, majd néhány évvel ezelőtt a kriptonál is, és ezek mind ki is pukkantak.

Ezzel párhuzamosan fontos látni, hogy ezek a szektorok megváltoztatták az életünket, és a durranás után maradt is utánuk valami. Technológiai cégként tehát az AI-t használni kell, be kell építeni a működésbe és a termékkínálatba, ugyanakkor nem szeretnének abba a hibába esni, hogy amikor "a lufi majd pukkan", akkor az magával vigye a Glostert is – mondta el a cégvezető.

A Szekeres Viktorral készített teljes interjú meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői műsorában 09:58-tól a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is (a második könyvjelzőtől):

