Az egész világ rákattant egy befektetésre, de vajon mitől ilyen népszerű?

Globálisan már több mint 10 ezer milliár dollárt tartanak tőzsdén kereskedett befektetési alapokban (ETF), ezen összeg jelentős része viszont a tengerentúli piacon van befektetve. Az ETF-ek az európai kontinensen még kevéssé népszerűek, pedig költséghatékonyabbak, rugalmasabbak és likvidebbek, mint más befektetési formák. Ebben a cikkben összeszedtük az ETF-ek legfontosabb jellemzőit, és azt, hogy milyen módszerekkel lehet hazai befektetőként beszállni erre a piacra.

Mi az az ETF?

Az Exchange Traded Fund (ETF) a tőzsdén kereskedett befektetési alapokat jelöli. Az árfolyamuk általában egy adott indexhez, szektorhoz vagy áruhoz tartozó részvények árfolyamát követik, kereskedni pedig szinte ugyanúgy lehet velük, mint a részvényekkel a tőzsdén. Így az ETF-ek tulajdonképpen két instrumentum pozitív jellemzőit gyúrják egybe:

A részvényekét , mivel az ára percről percre változik, és bármikor megvásárolható vagy eladható. Részvény vásárlásával azonban csak egy társaságból szerzünk részesedést, míg az ETF-el gyakorlatilag egyszerre bármennyi értékpapír megvásárolható (a befektetési politikájától függően),

A befektetési alapokét, mivel több eszközt is magukban foglalhatnak, az ETF-ek viszont rugalmasabbak és nagyobb likviditást biztosítanak a tőzsdei kereskedésnek köszönhetően.

Az első ETF pont idén januárban lett 30 éves: ezt az S&P 500 követésére hozták létre SPDR néven. Mára már a legnagyobb tőzsdén kereskedett befektetési alappá nőtte ki magát, júniusig 408 milliárd dollárt tettek ide a befektetők globális szinten.

A tőzsdén kereskedett befektetési alapokat meg lehet különböztetni az alapján is, hogy a kezelőik milyen gyakran változtatják a portfólió összetételét. E szempont szerint két típus közül választhatunk:

Az aktívan kezelt ETF-ek esetében az eszköz kezelője figyeli a piaci folyamatokat, ezáltal folyamatosan kereskedik az alapon belül kezelt részvényekkel a minél nagyobb hozam elérése érdekében,

ezzel szemben a passzívan kezelt ETF-ek kezelői az értékpapírok megvétele után nem menedzselik aktívan az ETF portfólióját, így sok esetben évekig nem változik annak összetétele.

Az ETF-ek túlnyomó többsége passzívan kezelt és indexeket követ, azaz a portfólióban ritkán történik változtatás, a diverzifikáció miatt pedig kifejezetten biztonságos befektetésnek számítanak. Fontos azonban kiemelni, hogy

az etf-ek természetükből fakadóan rendkívül változatosak lehetnek, így a meglepetések elkerülése érdekében érdemes előre tájékozódni a megvásárolni kívánt alapról még a vétel lebonyolítása előtt.

Így például a hagyományos indexkövető alapok mellett vásárolhatunk

szektorspecifikus , azaz bizonyos ágazatok vállalatainak részvényeit magában foglaló ETF-eket (ilyen például az SPDR S&P Telecom, amely telekommunikációs cégek értékpapírjait tartalmazza),

de akár különböző árupiaci eszközökbe fektető ETF-et is (ilyen például a GLD SPDR Gold Trust, amely aranyat vásárol, így e nemesfém árfolyamának mozgását követi le).

A tőzsdén kereskedett befektetési alapokat aszerint is kategorizálhatjuk, hogy a hozzárendelt indexet milyen mértékben követik le. Eszerint az alábbi típusokról beszélhetünk:

100%-ban indexkövető ETF : Ez a típus az indexben található értékpapírokat kivétel nélkül magában foglalja. A széles diverzifikáció miatt általában ez a legbiztonságosabb típus, ilyen például az FTSE 100 vagy a Dow Jones 30.

Részben indexkövető ETF : Ennél már az ETF nem tartalmazza a követett index összes értékpapírját, hanem csak egy adott, kiválasztott csoportját, ilyen ETF például az MSCI World.

Szintetikus ETF: A szakértők ezt a típust a legkockázatosabb ETF-ek közé sorolják, mivel az alap kezelője itt már származtatott ügyleteken keresztül fektet be a különböző értékpapírokba. Ilyen ETF a Short FTSE 100 vagy a Leveraged FTSE 100.

Akkor megéri?

A tőzsdén kereskedett befektetési alapoknak számos előnyük van:

a többi tőzsdén és azon kívül elérhető befektetések közül az egyik legalacsonyabb költséggel járó lehetőséget nyújtják: a passzív alapoknál ez jellemzően 0,5-1%-os költséget jelent, az aktívan kezelteké pedig akár a 2-3%-ot is elérheti,

a passzív alapoknál ez jellemzően 0,5-1%-os költséget jelent, az aktívan kezelteké pedig akár a 2-3%-ot is elérheti, a széleskörű diverzifikációnak köszönhetően viszonylag biztonságos, stabil hozamot hozó befektetéseknek mondhatók,

köszönhetően viszonylag biztonságos, stabil hozamot hozó befektetéseknek mondhatók, a percalapú árfolyamjegyzésnek és a tőzsdei kereskedésnek köszönhetően kellően likvidek, bármikor megvásárolhatóak vagy eladhatóak,

köszönhetően kellően likvidek, bármikor megvásárolhatóak vagy eladhatóak, sok esetben pedig adózás szempontjából is kedvezőbbek lehetnek a befektetők számára.

Ez utóbbi szempont Magyarországon különösen július 1. után lesz számottevő, ugyanis

A törvények értelmében a július 1-től bevezetett szocho nem fog vonatkozni az etf-ekre.

Nem szabad azonban megfeledkezni az ETF-ek hátrányairól sem:

a tőzsdei kereskedés miatt rendkívül sokféle, a kár kifejezetten kockázatos ETF-ek is vannak a kínálatban, amelyen egy pénzügyileg kevésbé tudatos befektető akár hatalmasat is bukhat,

amelyen egy pénzügyileg kevésbé tudatos befektető akár hatalmasat is bukhat, az ETF-ek csak tőzsdén vásárolhatók, így egy brókercégre lesz szükségünk a megvételükhöz.

Nézzük, milyen lehetőségeink vannak!

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, soha nem látott népszerűségnek örvendenek az ETF-ek:

a hatalmas pénzbeáramlásnak köszönhetően e héten 10320 milliárd dollárra emelkedett a tőzsdén kereskedett befektetési alapokban elhelyezett vagyon,

ezzel új rekordot beállítva. Az is jól mutatja az ETF-ek folyamatos térnyerését, hogy míg az ETF-ek egyre több friss tőkét vonzanak be, addig a nem tőzsdén kereskedett befektetési alapokban kezelt vagyon 2021 vége óta 12,8%-kal csökkent.

A világ 5 legnagyobb kezelt vagyonnal rendelkező ETF-je Jelölés Név Kezelt vagyon SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 408 537 000 dollár IVV iShares Core S&P 500 ETF 330 109 000 dollár VOO Vanguard S&P 500 ETF 314 814 000 dollár VTI Vanguard Total Stock Market ETF 306 079 000 dollár QQQ Invesco QQQ Trust 196 528 000 dollár Forrás: ETF Database, Portfolio

A többi országhoz hasonlóan a magyar tőzsde eszközösszetételéhez is lehet ETF-et vásárolni, ez egy teljesen valódi, OTP által létrehozott ETF, azaz a BUX index minden instrumentumát tartalmazza. Az árfolyama az elmúlt években 1500 és 2000 forint között alakult, jelenleg 1943 forinton áll.

A Budapesti Értéktőzsén számos külföldi ETF-et is megvásárolhatunk, ezek jelenleg az alábbiak:

A Budapesti Értéktőzsdén elérhető ETF-ek listája Értékpapír megnevezése Értékpapír ISIN kódja Értékpapír ticker kódja Kibocsátó UBS MSCI EMU SRI ETF LU0629460675 UBSEMUSRI UBS Alapkezelő UBS MSCI USA SRI ETF LU0629460089 UBSUSASRI UBS Alapkezelő ISHARES CORE DAX ETF DE0005933931 DAXEX BlackRock Alapkezelő ISHARES CORE S&P 500 ETF IE00B5BMR087 SXR8 BlackRock Alapkezelő ISHARES EURO STOXX ETF DE0005933956 SX5EEX BlackRock Alapkezelő ISHARES NASDAQ-100 ETF DE000A0F5UF5 NDXEX iShares VII plc X EURO STOXX 50 SHORT SWAP ETF LU0292106753 XSSX Xtrackers X S&P 500 INVERSE DAILY SWAP ETF LU0322251520 DXS3 Xtrackers X SHORTDAX DAILY SWAP ETF LU0292106241 XSDX Xtrackers Forrás: Budapesti Értéktőzsde, Portfolio

Ahhoz, hogy ETF-eket tudjunk vásárolni, számlát kell nyitnunk egy brókernél vagy egy vagyonkezelőnél. Ha a vállalat az európai, vagy például az amerikai tőzsdén is jelen van, akkor az ottani ETF-eket is megvásárolhatjuk. Fontos azonban, hogy mindig tájékozódjunk az egyes ETF-ek jellemzőiről és befektetéseiről, ugyanis a változatosságuk miatt könnyen belefuthatunk egy olyan alapba is, ami jóval kockázatosabb a társainál, így a magasabb hozam mellett arra is sokkal több esély van, hogy a befektetés teljes értékét elveszítjük.

