Nem mozdult a kormány - Napokon belül robbanhatnak a betéti kamatok

Június 30-ig hosszabbította meg a betéti kamatstopot a kormány, és ugyanígy június végéig van érvényben az a kikötés is, amely szerint tilos a jegybanki diszkontkötvények korlátozás nélküli átruházása. Egyelőre nincs szó arról, hogy ezeket az intézkedéseket meghosszabbítanák, ami azt jelenti, hogy július 1-től ismét elérhető lehet a hazai intézményi szereplőknek és a legalább 20 millió forintot elhelyező lakossági ügyfeleknek a 16% körüli jegybanki kamatszint.

Betéti kamatstop és jegybanki diszkontkötvény

Még tavaly november végén jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy az intézményi befektetők és a 20 milliónál nagyobb bankbetéttel rendelkező lakossági ügyfelek bankbetétjeinek kamatát le fogja korlátozni a 3 hónapos diszkontkincstárjegyek hozamának megfelelő szinten. Akkor az volt az indok, hogy egyes pénzügyi szereplők hitelezés, állampapír-vásárlás helyett igyekeztek „nyerészkedni” az MNB irányadó, egynapos betéti kamatszintjén (az akkori 18% ma már 16%-ra apadt). Ezt az korlátozást egy későbbi döntéssel 2023. június 30-ig hosszabbították meg „az aránytalan gazdagodás további elkerülése miatt”.

Ugyanígy hamar eloszlatta a kezdeti lelkesedést az MNB diszkontkötvényei kapcsán is a kormány, mivel bár februárban lehetővé tette a jegybank, hogy hazai intézményi szereplők is hozzáférjenek az ugyancsak a betéti gyorstender kamatával megegyező hozamú kötvényhez, nem sok idő kellett a válaszlépéshez. A GFM márciusi közleménye szerint a jegybanki diszkontkötvények korlátozás nélküli átruházását is megtiltották június 30-ig.

Előbbit a „471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről”, utóbbit a „89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről” szóló kormányrendelet szabályozta.

Csakhogy közeleg a június 30-ai határidő, és egyik esetben sem hosszabbította meg a kormány a határidőket, ami azt jelentheti, hogy a hazai intézményi szereplők számára pár napon belül ismét elérhetővé válhat az MNB egynapos, irányadó betéti kamatszintje, ami jelenleg 16%.

Újra lesz 16%-os kamat?

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, mindkét intézkedés a hazai szereplőkre korlátozódott, tehát a külföldi szereplők ugyanúgy hozzáfértek és hozzáférnek a mai napig a jegybanki betéti kamatszinthez.

Most ez változhat azzal, ha nem lesznek meghosszabbítva a fenti rendeletek, ez esetben a hazai intézményi szereplők és elsősorban privátbanki ügyfelek ismét magasabb kamatok mellett fektethetnek be.

Kereslet mindenképp lenne az MNB eszközeire, hiszen a 16% körüli kamatszint jóval vonzóbb, mint a DKJ-piacon jelenleg elérhető 10-11% körüli hozamszintek, ráadásul a nemrég bejelentett további kormányzati intézkedések miatt ezek a DKJ-hozamok is várhatóan tovább csökkennek majd. Ez a folyamat már láthatóan be is indult a piacon:

A magasabb kamatszintek elsősorban a befektetési alapokba fektetőknek lehet jó hír, hiszen ezt az egynapos/egyhetes eszközt be tudják építeni a portfóliókba is, elsősorban a likvid eszközök lekötésében nyújtana segítséget főként a pénzpiaci és egyes kötvényalapok esetében. Ettől még júliustól bizonyos befektetési alapkategóriák esetében meg kell felelni annak, hogy a likvid eszközök 20%-át DKJ-ban kell tartani.

Hamarosan kiderül, hogy a kötelező állampapír-tartás előírása után ezt a kiskaput hagyja-e újra kinyílni a magyar piaci szereplők számára a kormány.

Címlapkép: Getty Images