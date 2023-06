Ez lehet a következő hónapok egyik legjobb befektetése

A Citigroup elemzői szerint az eladó amerikai lakások hiánya és a robusztus kereslet az elkövetkező hónapokban is tovább táplálhatja a lakásépítéssel foglalkozó vállalatok részvényeinek raliját - és akkor még nem is beszéltünk az aktuális kamatkörnyezetről, amiben a régóta ingatlannal és jelzáloghitellel rendelkező tulajdonosok nem szívesen válnak meg a kedvezőbb környezetben kötött szerződéseiktől, ez pedig egy rendkívül szűkös viszonteladói piacot eredményez. Mindezek tükrében a Citi rendkívül pozitívan ítéli meg a lakásépítési ágazatot, az elemzők azt is elárulták, hogy melyik nagyvállalatokban látnak fantáziát - a következőkben megnézzük, hogy mégis mit gondol a többi elemző ezekről a cégekről.

Nagyot menetelnek a lakásépítők

A lakásépítési ágazat vezető amerikai nagyvállalatait tömörítő részvényindex, az S&P 500 Homebuilding Index a múlt héten élesen elvált az 500 legnagyobb tengerentúli céget magába foglaló S&P 500-tól és 3 százalékkal feljebb került, szemben a szélesebb mutató 1,4 százalékos esésével. A teljes év tükrében már

több, mint 35 százalékos pluszról tudunk beszámolni

a lakásépítéssel foglalkozó vállalatok indexénél.

A börze hat legnagyobb súllyal szereplő tagja a következőképpen teljesített eddig idén:

Több ok is van az optimizmusra

Elsősorban a lakáskínálat hiánya segíti elő a lakásépítők értékelésének emelkedését, igaz, a nemrég közzétett erős lakásépítési adatok arra késztették a befektetőket, hogy elgondolkodjanak azon, hogy a piac esetleg a "túlépítés" korai szakaszában van-e, írta a Citigroup egy hétfői elemzésében. Ahogy arról mi is beszámoltunk, egyéves csúcsra emelkedett az Egyesült Államokban májusban a lakásépítések száma, miközben a kiadott építési engedélyek száma is emelkedett.

Az egylakásos házak építésére vonatkozó engedélyek áprilisban még így is 19 százalékkal elmaradtak a járvány előtti szintektől, illetve a globális pénzügyi válságot követő "alulépések" jelentős, több mint 1 millió lakást számláló hiányt okoztak az Egyesült Államokban - írták a Citigroup elemzői Anthony Pettinari vezetésével. A jelenlegi állás szerint a legtöbb intézkedés arra utal, hogy

a piacnak nincs útja a lakásépítési hiány rövid távú megszüntetésére

- áll az anyagban.

A nehéz helyzetet tetézi, hogy jelenleg a lakástulajdonosok az alacsonyabb jelzáloghitel-kamatlábakhoz vannak "szokva", és a Citi szerint nem úgy tűnik, hogy egyhamar feloldódna ez a helyzet. A viszonteladói piac szűkössége részben annak is köszönhető tehát, hogy a potenciális vásárlók nagy csoportja úgy döntött, hogy nem adja el jelenlegi ingatlanjait, hogy ne veszítse el a rendkívül kedvező jelzáloghitel-kamatokat.

Összességében a Citi becslése szerint

a Fed irányadó kamatlábainak körülbelül 5 százalékra kellene csökkennie

ahhoz, hogy a teljes kínálat elérje a pandémiát megelőző szintet, és a kamatlábaknak körülbelül 3 százalékra kellene visszaesniük ahhoz, hogy a kínálat elérje a globális pénzügyi válság előtti átlagos szintet - az elemzők az utóbbi forgatókönyvet rendkívül valószínűtlennek tartják. A múlt héten a Fed egyhangúlag megszavazta, hogy az irányadó kamatlábat az 5-5,25 százalék közötti céltartományban tartja, ez volt tehát az első szünet azóta, hogy 2022 elején agresszív kamatemelésekbe kezdett a jegybank - nem sokkal később azonban Jerome Powell, a Fed elnöke megerősítette azokat a piaci várakozásokat, hogy a következőkben újabb kamatemelések várhatók, amíg nem történik nagyobb előrelépés az infláció letörésében. A jegybank vezetője tehát jelezte, hogy a múlt heti lépés valószínűleg csak egy rövid szünet volt, nem pedig annak jele, hogy a Fed befejezte volna a kamatemeléseket.

A szűkös kínálat

többéves hátszelet adhat az építők számára

- áll az elemzésben, nem is beszélve az aktuális kamatkörnyezetről. Mindezek tükrében a Citi továbbra is pozitívan ítéli meg az iparágat - a PulteGroup, a D.R. Horton és a Lennar vállalatokat követik és náluk vételi ajánlást tartanak fenn, elsősorban a kedvező nettó rendelésállomány-növekedésre, mint rövid távú katalizátorra hivatkozva 2023 második felére vonatkozóan.

A következőkben megnézzük, hogy mit gondol a többi elemző ezekről a cégekről - valóban jó befektetési terület lehet az amerikai lakásépítő szektor?

Mit mondanak az elemzők?

Lennar

Mit gondolnak az elemzők? Elemzői ajánlások tekintetében romlott valamelyest a kép a mögöttünk álló bő öt év során, a 2018 eleji szintekhez képest alapvetően pesszimistábbak a szakértők a Lennar részvényével kapcsolatban. Jelenleg 12 elemző javasolja vételre a papírt, 9 szakértő tartásra, eladásra pedig 2 elemző ajánlja a részvényt, a vételi ajánlások aránya tehát relatíve magasan, 52 százalék fölött alakul.

A szektorban a bevételek várható alakulását alapvetően a rendelésállományok helyzete határozza meg, a bevétel közel 90 százaléka ugyanis jellemzően innen származik a vállalatoknál.

A Lennar esetében a rendelésállomány tekintetében a tavalyi meredek megugrás után 2023-ban kisebb visszaesés jöhet, ezt követően azonban ismét masszív növekedésre számítanak az elemzők és 2025-ben már meghaladhatja a rendelésszám a tavalyi értéket. A 2022-es pénzügyi év után bár idén a nyereségesség rosszabbul fog alakulni, ezt követően azonban ezen a soron is várhatóan óvatosan emelkedni fog az érték a vállalatnál. 2025-ben már 3,77 milliárd dolláros profittal számolnak a szakértők, ami az idei évre vonatkozó várakozásokál 5 százalékkal magasabb érték.

A vállalat részvényeinek árazása a 2020-as lokális csúcsokhoz képest jelentősen bezuhant a 2022 nyár végéig tartó időszakban, inenntől kedzve azonban a meredek árfolyamemelkedéssel párhuzamosan az árazás is visszatért a hosszú távú átlaghoz sőt, egy rövid ideig jelentősen meg is haladta azt. Pár hete azonban jelentősen megemelkedett az egy részvényre jutó nyereség (EPS) várakozása az elemzők körében, ennél fogva az árazás is kedvezőbb lett, bár még így is a hosszú távú átlag felett alakul valamennyivel a mutató, összességében jól árazottnak tűnik most a papír - a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 9,2-szeres szinten áll, a historikus átlag pedig 8,4.

Ami pedig a célárak alakulását illeti, az elmúlt bő öt év során kisebb-nagyobb lemaradással rendre valamivel az aktuális árfolyam felett alakultak a várakozások. A nemrég kijött célár-emelések mentén a jelenlegi szinten

9,5 SZÁZALÉKOS FELÉRTÉKELŐDÉSI POTENCIÁLLAL KECSEGTET A RÉSZVÉNY

az elemzői konszenzus alapján.

D.R. Horton

Mit gondolnak az elemzők? 2018 elejétől kezdve nagyobb kilengések mentén alakult a vállalat megítélése, de összeségében az akkori állapothoz képest nem láthatunk komolyabb változást a részvény elemzői megítélésében. Jelenleg 12 elemző ajánlja vételre a papírt, 9-an javasolnak tartást, eladási ajánlat pedig csak 1 érkezett a részvényre.

Ami pedig a rendelésállomány-és profitalakulásokat illeti, mindkét mérőszám tekintetében dinamikus növekedést láthattunk egészen a tavalyi évig, az elkövetkező években azonban leginkább stagnálásra számítanak a szakértők. A 2023-as pénzügyi évhez képest 2025-re 9 százalékot emelkedhet a rendelésállományból érkező bevétel, a nyereség pedig minimális méretékben csökkenhet.

A profitvárakozások alakulása mentén a hosszú távú átlagot tekintve túlárazottnak tűnik most a papír, a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 10,7-szeres szinten áll, míg a historikus átlag 9.

Ahogy az a lenti grafikonon is megfigyelhető, az elmúlt öt év során az elemzői célárak és az aktuális részvényárfolyam itt is szinte kéz a kézben mozogtak pár százalékos gappel, a 2021 végi leszakadástól eltekintve - ez most sincs másként, a konszenzus alapján a jelenlegi célárak átlaga az aktuális árszintnél 4,4 százalékkal magasabb.

PulteGroup

Mit gondolnak az elemzők? Az előző két vállalattal ellentétben a PulteGroup esetében az elemzői hozzáállás egyre pozitívabb lett az évek múlásával - míg 2018-19-ben 20 százalék alatti vételi ajánlásokat is láthattunk, addig ez a ráta az elmúlt két és fél évben rendre a 40-60 százalékos sávban mozgott. Jelenleg 11 elemző javasolja vételre, 7 pedig tartásra a papírt, eladói ajánlás egyáltalán nem érkezett a részvényre.

Ami pedig a rendelésállomány és a profit várható alakulását illeti, elképesztően meredek ív mentén emelkedett mindkét mutató a 2022-es évig, ezt követően azonban leginkább konszolidációra számítanak az elemzők, a vállalat profitabilitása 2024-ben visszaeshet a 2021-es szintre.

A PulteGroup esetében is láthattunk nemrég profitvárakozás-emelést a szakértők részéről, ennek köszönhetően a P/E-alapú árazásnál is jelntősen visszaesett a mutató pár hónapja. Ám ezt megelőzően a meredek árfolyamemelkedéssel párhuzamosan az árazás is egyre magasabb lett, a visszahúzás így csak arra volt elég, hogy jelenleg relatíve jól árazottnak tűnik a részvény - a 12 havi előretekintő P/E-ráta a 8,2-es szinten áll, míg a historikus átlag 7,6.

Ahogy azt az első alfejezetben is láthattuk, a legjelentősebb amerikai lakásépítő vállalatok közül a PulteGroup részvénye emelkedett a legnagyobb mértékben, idén már több, mint 65 százalékkal került feljebb a jegyzés. A 2022 októbere óta tartó bődületes ralit azonban elég szorosan lekövetik az elemzői célárak, a jelenlegi konszenzus alapján 79 dollárt ér egy részvény, ami 3,9 százalékos felértékelődési potenciálnak felel meg.