Art Basel 2023 – Mutatjuk az idei vásár legnagyobb eladásait

A svájci Hauser & Wirth galéria hamar a vásár a legtöbbet emlegetett kiállítójává vált az eladások tekintetében. A galéria csak az első két napban több mint 45 alkotáson adott túl, beleértve az idei vásár lemagasabb áron - 22.5 millió dollár értékben - elkelt műtárgyát: Louise Bourgeois egy 1996-os bronzpókját. Az intézmény által reprezentált alkotások közül több is elérte a hét számjegyű árat, úgymint:

Philip Guston: Four Heads (1975) – eladási ára: 9.5 millió dollár

George Condo: Figures in a Garden (2009) - 5.5 millió dollár

Mark Bradford: 2000 Acres Listed (2023) - 3.5 millió dollár

Jack Whitten: Golden Spaces (1971) - 3.2 millió dollár

Glenn Ligon: Stranger #95 (2023) - 2 millió dollár

Louise Bourgeois 1996-os pók szobra a Hauser & Wirth standjánál, Art Basel, 2023. Forrás: Art Basel/Artsy

Az angol Pace Gallery szintén kiemelkedik a 2023-mas mezőnyből. Az intézmény feltehetőleg 14 millió dollár értékben adott túl egy 1963-ban készült Joan Mitchell alkotáson. (A jelentések szerint a művet a vásár második napján adták el, a galéria nem erősítette meg, hogy az említett szám a mű valós ára). A Pace további jelentős eladásai a következők voltak:

Alexander Calder két szobra: Untitled (1976) & Gingerbread Man (1971) — 2.5 millió és 1.5 millió dollárért kelt el.

Nigel Cooke: Promethean Spring (2023) - 425 000 dollár

Egy cím nélküli Marina Perez Simão alkotás 2023-ból - 195 000 dollár

Elmgreen & Dragset: The Guardian (2023): bronz-, acél- és lakkiadásaiból álló trió - 350 000 és 425 000 dollár között kelt el.

Joan Mitchell. Girolata Triptych. 1963. Forrás: The Pace Gallery

A londoni White Cube galéria eladásainak élélén Mark Bradford 2014-es The Less Common Royalness című festménye áll, amely 4,5 millió dollárért kelt el. További jelentős eladásai közé tartozik még például:

Noah Davis: Pueblo del Rio: Vernon (2014) - 2.75 millió dollár

Anselm Kiefer: Whoever has no house now, will never have one (for R. M. Rilke) - 1.2 millió dollár

Doris Salcedo: Tabula Rasa XI (2019–23) - 1,13 millió dollár

Tracey Emin: You hurt me – You hurt me – You hurt me (2023) - 1.23 millió dollár

A nemzetközi David Zwirner Galéria szintén számos kimagasló tranzakciót köszönhet a 2023-mas vásárnak. Ezeknek élén áll Alice Neel 1968-as Eddie-portréja, amely 2,8 millió dollárért kelt el. A galéria további jelentős eladásai voltak:

Noah Davis: Graduation (2015) - 2 millió dollár

Josef Albers: Homage to the Square (1968) - 1.8 millió dollár

Robert Ryman: egy 1998-as cím nélküli munkája - 1.5 millió dollár

Bridget Riley: Intervals 18 (2022) - 1.65 millió dollár

Elizabeth Peyton: Spencer Drawing (1999) - 1 millió dollár

A galéria eladott egy nagyméretű Gerhard Richter szobrot a STRIP-TOWER-t (2023), amely az Art Basel Unlimitedben volt megtekinthető.

Gerhard Richter. STRIP-TOWER. 2023. Installációja a David Zwirner Galéria prezentálásában. Art Basel. 2023. Forrás: Art Basel/Artsy.

A belga Almine Rech galéria legfőbb értékesítése, amely Pablo Picasso egy 1968-as munkája, 3 millió és 3,5 millió dollár között kelt el. Ezen felül magas - 1,08–1,27 millió dollár - áron adtak túl Tom Wesselmann 1999-es olajfestményén (Still Life with Blonde and Goldfish).

Az galéria bejelentett eladásainak nagy része újabb művekre vonatkozott, beleértve:

Ewa Juszkiewicz: Bird of paradise (2023) – 600.000–700.000 dollár

Scott Kahn: Fireflies (2022–23) – 500.000–600.000 dollár

Javier Calleja: Ready for life (2023) – 436.000–545.000 dollár

A fent említett galériákon felül számos további galéria is kiemelkedő eladásokkal távozott a vásárról, ezek közé tartozik többek között:

A Thaddaeus Ropac Galéria több mint 30 eladást igazolt a vásár során, élükön Robert Rauschenberg, My Panare Dream With Yutaje / ROCI VENEZUELA (1985) alkotásával, amely 2.8 millió dollárért kelt el.

A brüsszeli székhelyű Xavier Hufkens Galéria Roni Horn két részből álló üvegszobrát körülbelül 2,5 millió dollárért; Louise Bourgeois szövetszobrát pedig 2–2,5 millió dollárért adta el.

A New York-i Di Donna Galéria eladásait Paul Klee egy festménye vezeti, amely 3 és 4 millió dollár között kelt el.

Forrás: Artsy

Címlapkép: Art Basel 2023. Címlapkép forrása: Artlyst