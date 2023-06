Accorde: óvatosnak kell lenni a részvénypiaccal szemben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"A hónap első felére technikailag ismét bika piacba emelkedett az S&P 500, ismét erős hónapot tudva maga után közel 4 százalékot emelkedett. A vételek továbbra is főleg a technológiai papírokban érkeztek, azon belül is a legnagyobb papírok tudtak legjobban emelkedni, így a Tesla például közel 30 százalékot. Hasonlóképpen mozgott a DAX is, amely hónap közepén új csúcsra emelkedett, így fejlett piaci kitettségünket csökkentettük a hónap folyamán, mivel véleményünk szerint a jelenlegi hozamszintek mellett már extremitásba nyúlnak az értékeltségek.

A kevés kivétel részét képezi a bankszektor, amely a márciusban kirobbanó „mini válság” óta sem tudott lábra állni, így a kockázatéhes befektetőknek továbbra is vannak lehetőségek jó vételekre, egyaránt régiós és világ viszonylatban. Tovább emelkedett a hazai tőzsdeindex is, így itt inkább eladók voltunk. Ezt erősítette is a kamatemelések és növekvő gazdasági kihívások ellenére is stabilan maradó forint is. Emellett a hónap során érkező Hidroelectrica kibocsátást is érdemes kiemelni, ami világszinten is szemmel látható méret, és aminek farvízén a román piac esetleges felminősítése hozhat vételeket az országba.





Nemzetközi szinten az adósságplafon problémájának május végi megoldása először meghozta a várt kötvény vételeket, de ezt követően inkább oldalaztak a hozamok a core piacokon. Kötvény oldalon továbbra is a banki MREL kibocsátások nyújtották a legattraktívabb vételeket, de a fejlett piaci állampapírok esetében is egyre több a lehetőség.





A gazdasági lassulás miatt továbbra is rendkívül alacsony szinteket látni az energiaárakban, valamint az ipari fémek piacán, azonban véleményünk szerint ezek sem fenntarthatóak strukturális szempontból, így itt is egyre több lehetőséget látunk. Másik oldalról tekintve viszont ezek fontos részét képezik a fent említett gazdasági kockázatoknak, amelyek részvénypiaci óvatosságunkat indokolják."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.