Aegon: az infláció érzékelhetően mérséklődni kezdett

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Amerikában a jegybank nem emelte az alapkamatot, ami a várakozásokkal egybevágott, de hagyott maga után kérdőjeleket is. A kamatvárakozási görbe, most azt árazza, hogy idén még a jegybank egyszer emel kamatot 25 bázisponttal, viszont utána nem csinál semmit év végéig, és a következő év elején elkezdi a kamatvágási ciklust. A kérdés az, hogy miért gondolja azt a FED, hogy most nem kellett kamatot emelni, 6 hét múlva pedig igen. Az elemzők szerint a FED bár jól kommunikálja a szándékait, de a gondolat menete inkonzisztens. Az ISM nem-feldolgozóipari beszerzési árakra vonatkozó alindexe 3 éves mélypontot ért el, ennek alapján az amerikai gazdaság legnagyobb részét kitevő szegmens input árai már csökkenésnek indulhattak, melyek a májusi inflációs adatokban már meg is mutatkoztak. A szolgáltatások inflációjának havi szintű visszaesése nagyon ritka jelenség, az elmúlt negyven évben mindössze 8 alkalommal volt megfigyelhető ilyen. A fenti makró adatok alapján érthető, hogy a FED miért nem emelte az alapkamatot, a kérdés az, hogy miért gondolják, hogy a következő alkalommal kell emelni.

A kínai konjunktúra továbbra is a kifulladás jeleit mutatja. A feldolgozóipari PMI értéke májusban 48,8-ra esett, amely gyorsuló zsugorodást jelez, a szolgáltató szektor mutatója pedig a még bővülést jelző 54,5-ös értékre csökkent, mindkettő a vártnál kisebb érték. Eközben a kínai ingatlanpiac májusban ismét fékez, a covid és a kínai újév utáni időszak pozitív folyamatai eltűntek helyi elemzők szerint. A Caixin kínai szolgáltató szektor index értéke májusban 57,1-et ért el, amely magas értéknek számít és némileg javítja a várt kínai növekedési képet, a felmérés szerint a foglakoztatás és a kereslet is erősen nőtt május folyamán a szolgáltatások területén. A kínai export májusban év/év alapon a várt stagnálás helyett 7,5 százalékkal csökkent, az import pedig 4,5 százalékkal esett vissza, az utóbbi a vártnál jobb érték. A kínai külkereskedelmi többlet 65,8 milliárd dolláros értékével így egy éves mélypontot ért el. A kínai fogyasztói árak év/év alapon májusban csak 0,2 százalékkal nőttek, amely a vártnak megfelelő érték, a termelői árak pedig 4,6 százalékkal csökkentek. A maginfláció az áprilisi 0,7 után pedig 0,6 százalékot ért el, szintén év/év alapon. A hírt követően a kínai kormány egyik gazdasági tanácsadója kijelentette, kamatcsökkentéssel kellene élénkíteni a gazdaságot. Egyre többen vágják le második negyedéves kínai GDP növekedési várakozásukat, legutóbb a Goldman Sachs tette ezt meg, 4,5 helyett csak 1 százalékos bővülést várva, éves szinten pedig 6 helyett csak 5,4 százalékra számítva.

Európában az EKB, a vártnak megfelelően, 25 bázisponttal emelte az alapkamatot, és Christian Lagarde EKB elnök elkötelezetten nyilatkozott a további kamatemelés mellett. Sokan a 4 százalékos EKB betéti kamatszintet is elképzelhetőnek tartják már, korábban 3,75% fölé nem várták ezt. Elemzői vélemények szerint a nyáron a maginfláció jelentős csökkenésére lesz szükség ahhoz, hogy ne legyen a szinte bizonyos júliusi szigorítás után szeptemberben is kamatemelés, ezt akarta Lagarde is üzenni a piacnak. Az EKB elnöke azt is közölte, hogy a kormányok részéről is lépni kell az infláció ellen, emiatt vissza kell venni a költségvetési támogatások mértékét, ha ez nem következik be, akkor még nagyobb kamatemelés jöhet. Az EKB abbahagyja a QE program keretében vásárolt kötvények kamataiból érkező összeg újra befektetését, ez havi szinten 25 milliárd eurónyi mérlegfőösszeg-csökkenést jelent. Lagarde szerint egyáltalán nem gondolkodnak a kamatemelési pihenőn. Komoly vita volt az EKB nyilatkozói között: Isabel Schabel kijelentette, hogy szeptemberben is emelni kell majd, ezzel 4% lenne a betéti kamatszint, míg Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza szerint ennél óvatosabbnak kell lenni és a júliusi újabb tervezett szigorítás után fel kell mérni az eddigi lépések hatásait.

Több más kollégájával együtt Lane úgy nyilatkozott, hogy korai lenne már most elköteleződni egy szeptember 14-i emeléssel kapcsolatban. Fokozta a növekedési félelmeket a további lassulást jelző júniusi előzetes beszerzési menedzserindex adatsorok is. Az Eurozóna kompozit mutatója 52,8-ról öt hónapos mélypontra, 50,3-ra zuhant. Ezen belül a szolgáltató szektor továbbra is az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es érték felett tudott maradni (52,4, előző: 55,1, várt: 54,5), míg a feldolgozóipar továbbra is senyved (43,6, előző: 44,8, várt: 44,8). Az amerikai feldolgozóipari PMI 48,4-ről 46,3-ra korrigált, amely december óta a legalacsonyabb olvasat.

A várakozásoknak megfelelően lépett a júniusi kamatdöntő ülésén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Az alapkamat továbbra is 13 százalékos maradt, a kamatfolyosó viszont kissé szűkebb lett, az egynapos jegybanki betét kamata továbbra is 12,5 százalékos, míg az egynapos hitelé 18,5 százalékosra csökkent. Az alapkamat már tavaly szeptember óta 13 százalékos, ezen azóta nem módosított az MNB. Tavaly októberben viszont a forint összeomlását látva bevezetett egy egynapos betéti tendert 18 százalékos kamattal. Ezt az irányadó kamatot a monetáris tanács a múlt havi kamatdöntő ülésen kezdte csökkenteni, miután úgy látták, az infláció tetőzése megtörtént, és mostantól mérséklődik az üteme. A májusi inflációs adat is kedvezően alakult, 21,5 százalékos lett, így várható volt, hogy a jegybank tovább vágja az irányadónak számító egynapos betéti tender kamatát. Megfontoltan folytatja a jegybank a kamatok normalizálását – mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke a kamatdöntés után tartott háttérbeszélgetésen utalva arra, hogy fokozatosan egy szintre kerül az egynapos betéti tender jelenleg 16 százalékos kamata a 13 százalékos alapkamattal. Az infláció érezhetően mérséklődni kezdett, és az év végére jó eséllyel érezhetően 10 százalék alá csökkenhet az áremelkedés üteme az alelnök szerint. Kijelentette azt is, hogy érdemi gazdasági növekedés csak az infláció jelentős csökkenésével várható az idei év közepétől. A forint stabil maradt az euróval szemben, a hónap végén 371 forintot kellett fizetni 1 euróért.

A modell portfolión júniusban nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért a portfolió nagy része pénzpiaci illetve kötvény befektetésekben maradt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.