Diófa: leginkább az AI mozgatta a piacot az elmúlt egy hónapban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt egy hónapban leginkább az AI-el kapcsolatos újabb fejlemények és főbb fejlett piaci jegybankok felől érkező kommentárok mozgatták a piacokat. Így az elmúlt egy hónapban a diszkrecionális fogyasztói részvények kosara kiemelkedően nagyot tudott emelkedni, melyben sok technológia cég is megtalálható. Az elmúlt egy hónapban kicsit ki tudott szélesedni a rally, azonban továbbra is az látszik, hogy a legtöbb szektor még februárban elérte a csúcsát és legfeljebb az akkor elért szintjeik körül oldalaznak. Így még továbbra is szkeptikusak lehetünk azzal kapcsolatban, hogy ez valóban egy új bika piac kezdete lenne. Pláne ha figyelembe vesszük a főbb fejlett piaci jegybankok továbbra is nagyon héja hangvételű üzeneteit. Fundamentális oldalról az látszik, hogy a fogyasztás és a munkaerőpiac továbbra is erős, a fogyasztók azonban főként a szolgáltatásokat veszik, így míg a szolgáltatóiparban pozitívak, addig a feldolgozóiparban negatívak a kilátások. Fundamentumok alapján továbbra is egy olyan kép rajzolódik ki, hogy a gazdaság még mindig túl erős ahhoz, hogy az inflációt gyorsan és tartósan sikerüljön a cél közelébe csökkenteni.

Az USA-ban a piac egy újabb 25 bázispontos kamatemelést áraz júliusra, miközben a Fed még két 25 bázispontos kamatemelést kommunikál. Ami viszont változott, hogy korábban a piac által novemberre várt kamatvágási ciklus megkezdése kitolódott 2024 március-májusára. A hosszabb távon magasabban tartott kamatok pedig csökkentik a reálgazdasági kilátásokat.

Az európai részvénypiacok esetében is összességében óriási rally-t láttunk október óta, azonban ezek az indexek a februárban elért szintjeik körül oldalaznak. A növekedéssel kapcsolatos várakozások tavaly ősz óta javultak, ami megmutatkozott az eszközök árfolyamemelkedésében is. Úgy gondoljuk azonban, hogy az öreg kontinens esetében is újabb jóhírekre lenne szükség ahhoz, hogy a részvénypiacok tovább tudjanak menetelni. Az EKB kamatemelési ciklusának folytatása pedig inkább rontja a reálgazdasági növekedési kilátásokat. A piaci kamatemelési várakozásokat tekintve még két 25 bázispontos emelést áraz a piac.

Nemzetközi kötvényoldalon a kamatemelési ciklus tetőzésével érdemes lehet a hosszú kötvények felé mozdulni, mivel az infláció csökkenésével és a gazdaság további lassulásával a kötvényhozamok csökkenésnek indulhatnak. A forint esetében az MNB elkezdte a kamatvágási ciklusát, amelynek következtében elkezdett csökkeni a nagy kamatkülönbözet a főbb fejlett piaci devizákkal szemben. A kamatvágásnak megágyazott a folyó fizetési mérleg és külső gazdasági egyensúly jelentős javulása. Hosszabb távon a kamatvágási ciklus előrehaladtával, ahogy szűkül majd a kamatkülönbözet, úgy elveszítheti a hazai fizetőeszköz a vonzerejét a külföldi befektetők szemében. és lassan elkezdhet majd gyengülni a forint."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.