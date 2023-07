Fokozódik a chipháború: megszólalt a legnagyobb szereplő

A világ legnagyobb chipgyártójának számító tajvani TSMC kijelentette, hogy nem számol közvetlen hatással a termelésére Kína azon döntése miatt, hogy korlátozza a félvezetők és az elektromos járművek számára létfontosságú két fém exportját - számolt be róla a Reuters. A Kína és az USA közötti kereskedelmi feszültségek eszkalálódása ellenére a TSMC továbbra is bízik abban, hogy képes fenntartani a termelési szinteket.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), a világ vezető chipgyártója nemrég bejelentette, hogy vélhetően nem lesz azonnali hatása a vállalat termelésére Kína közelmúltbeli döntésének, amely a félvezetők és az elektromos járművek gyártása szempontjából kulcsfontosságú két fém exportjának korlátozásáról szólt. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Peking még a hét elején nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva korlátozta a galliumból és germániumból készült termékek kivitelét - ez az intézkedés az Egyesült Államok azon döntésére volt reakció, hogy a tengerentúlon exportkorlátozásokat vezettek be, amelyek célja Kína kulcsfontosságú mesterséges intelligencia technológiákhoz való hozzáférésének korlátozása volt.

Tajvan jelentős szereplője a globális chippiacnak, és számos eszközben, többek között okostelefonokban, autókban és vadászrepülőgépekben használt chipeket gyárt, ezeket a chipeket olyan nagyvállalatoknak szállítják, mint az Apple és az Nvidia. A legfrissebb fejlemények értelmében a galliumra és germániumra vonatkozó kínai exportkorlátozások ellenére a TSMC továbbra is magabiztos a gyártási képességeit illetően.

Más tajvani cégek is felszólaltak a kínai exportkorlátozásokkal kapcsolatban - a WIN Semiconductors elárulta, hogy csak kevés szubsztrátot vásárolnak Kínából, a legtöbbet Németországból és Japánból szállítják. A vállalat hozzátette, hogy ezek a korlátozások minimális hatással lesznek a rövid távú beszerzéseikre és a chipgyártásra. A Visual Photonics Epitaxy egy másik tajvani cég, amelynek több szubsztrát beszállítója van, köztük az AXT, egy amerikai félvezető chipgyártó, amely bejelentette, hogy engedélyért fog folyamodni a gallium- és germániumszubsztrát termékek Kínából történő folyamatos exportálásának érdekében.

Rövidesen Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter Pekingbe látogat, most elsősorban erre figyelhetnek a befektetők is - elemzők szerint a Kína és az USA közötti tárgyalások kimenetele jelentős hatással lehet a két ország jövőbeli kereskedelmi kapcsolataira. Liao Chien-yu, a Capital Securities elemzője megjegyezte, hogy ha a tárgyalások jól alakulnak, akkor akár számos korlátozást feloldhatnak; ha azonban nem mennek jól, mindkét fél további szankciókat vezethet be, miután Yellen elhagyja Pekinget.

