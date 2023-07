Elhárult az egyik probléma, szárnyal a híres pénzember vállalatának részvénye

Május elején valósággal beszakadt a Carl Icahn által menedzselt konglomerátumnak, az Icahn Enterprisesnek a részvénye, miután a Hindenburg Research azzal vádolta meg egy jelentésben a befektetési gurut, hogy cégénél ponzi-szerű gazdasági struktúrát alkalmaz. Most úgy tűnik, hogy a shortolásra szakosodott Hindenburg egyik fő érvét sikerül kiküszöbölnie a milliárdos befektetőnek - a hírre az árfolyam is azonnal reagált.

Ahogy arról akkor mi is beszámoltunk, a Hindenburg Research májusi jelentése szerint az Icahn által kezelt alapokban lévő befektetésekkel, valamint az energia-, autóipari, élelmiszeripari és más ágazatokban működő vállalkozásokban részesedésekkel bíró vállalat túlságosan nagy tőkeáttétellel működött, és a nettó eszközértékéhez képest extrém felárral kereskedett. Az Icahn elleni anyag azt is állította, hogy a vállalat azért volt sebezhető, mert a guru az általa alapított cég részvényeinek felpumpált értékével szemben vett fel hitelt.

A The Wall Street Journal azonban most arról számolt be, hogy Icahn újratárgyalta a bankokkal a hitelek feltételeit, amelyek a Hindenburg által kiemelt kockázatok egy részét így kiküszöbölik a vállalatnál. Icahn és a bankok megállapodtak abban, hogy a személyes kölcsönöket függetlenítik az Icahn Enterprises részvényeinek árfolyamától - jelentette a Journal az ügyet ismerő emberekre hivatkozva. Emellett megnövelték az Icahn által fizetendő biztosíték mértékét, illetve tervet állítottak fel a hitelek három éven belüli visszafizetésére.

A fejleményr erendkívül pozitívan reagálnak a befektetők, az előzetes adatok alapján

14,2 százalékos pluszban nyithat

az Icahn Enterprises részvénye - ám a májusi beszakadásnak köszönhetően így is 34,9 százalékos mínuszban van idén az árfolyam.

Címlapkép: 2016 CNBC Media via Getty Images