Nincs megállás, nagyot nőtt a Gloster rendelésállománya

A Gloster ismét növekvő, nettó 1410 millió forintos csoport szintű negyedéves nyitott rendelésállománnyal zárta 2023. második negyedévét, a mostani összeg 28 százalékkal, azaz több mint 300 millió forinttal magasabb, mint a 2022. második negyedévi állomány volt.

Itt az újabb növekedés

A társaság nyitott rendelésállományába kerül minden termék és szolgáltatás, amelyről a Gloster csoporthoz tartozó leányvállalatok érvényes megrendeléssel rendelkeznek, de még nem kerültek teljesítésre az ügyfelek számára - olvasható a vonatkozó sajtóközleményben.

A NYITOTT RENDELÉSÁLLOMÁNY IRÁNYADÓ MUTATÓSZÁMKÉNT SZOLGÁL A GLOSTER-MENEDZSMENT VÁRAKOZÁSAINAK MEGALKOTÁSÁHOZ

és a 2025-ös stratégiai célok eléréséhez.

A Gloster csoport negyedévi nyitott rendelésállományai a következőképpen alakultak az elmúlt években - a legfrissebb számok a sötétebb sárgával jelölt sorban láthatóak:

A társaság nyitott rendelésállománya (order backlog) tehát 28 százalékkal, a 2022 Q2-es 1100 millió forinthoz képest 2023 Q2-ben 1410 millió forintra nőtt. A második negyedéves rendelésállományok

átlagos növekedési üteme (CAGR) 2020-2023 között 127 százalék volt.

Miért fontos ez a mutatószám?

A Gloster Rendszerintegrációs üzletágán keresztül hagyományosan magas kitettséggel rendelkezik a hardveres ágazatokban, ahol az ellátási láncok helyreállásával párhuzamosan a chip- és egyéb alapanyaghiány folyamatos csökkenése tapasztalható, így rövidülnek a szállítási idők, gyorsabban zárulhatnak a nyitott megrendelések. A Felhő üzletágra jellemző akár éven túli előfizetői szerződéses struktúra továbbra is fontos részét képezi a társaságcsoport nyitott rendelésállományának, olvasható a közleményben.

A társaság még június elején jelentette be, hogy többségi tulajdont szerez a globális piacra szolgáltató, budapesti székhelyű, Londonban és San Franciscóban is képviselettel rendelkező P92 IT Solutionsben. Az akvizíció lezárásáig a cég pénzügyi adatai nem képezik részét a Gloster csoportszintű pénzügyi beszámolóinak, így ennek a nyitott rendelésállomány riportnak sem. A P92 adatai várhatóan már

szerepelni fognak a következő negyedévi riportban, ami a menedzsment várakozásai szerint pozitívan érinti a nyitott rendelésállományt.

Árfolyam

A Glostert két független befektetési szolgáltató követi - a legfrissebb, teljes elemzések linkjei itt és itt találhatóak, a célárak pedig a következők:

Erste : 1130 forintos 12 havi célár, ajánlás: tartás

: 1130 forintos 12 havi célár, ajánlás: tartás Equilor: 1396 forintos 12 havi célár, ajánlás: tartás

A Gloster részvénye idén eddig 8,7 százalékos míuszban van, a jelenlegi árfolyamot és az elemzői célárak átlagát figyelembe véve pedig elmondható, hogy

27,6 százalékos a felértékelődési potenciál a papírnál.

Címlapkép: Portfolio