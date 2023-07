Véget ért a kötvényalapok dominanciája? Soha nem látott változások történtek a befektetési alapoknál

Továbbra is népszerűek a befektetési alapok a magyar megtakarítók körében: júniusban 11 ezer milliárd forint fölé emelkedett az ilyen típusú eszközökben elhelyezett vagyon, amelyhez mind a hozamok növekedése, mint a nettó értékesítés - utóbbi jóval nagyobb mértékben - hozzájárult. Ahogy várható volt, a kormány befektetési alapokkal kapcsolatos változtatásai és az újonnan bevezetett adója, a szocho alapjaiban forgatta fel a piacot, és látszólag megtörte a kötvényalapok dominanciáját.

Töretlen a befektetési alapok népszerűsége

Ahogy az a korábbi hónapok alapján várható volt, júniusban is tovább nőtt a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon: egy hatalmas ugrással elérte a 11 350 milliárd forintot is. Az elmúlt egy évben egyre népszerűbbé váltak az ilyen típusú befektetések a magyarok körében, tavaly június óta 3600 milliárd forinttal nőtt az ilyen típusú eszközökben elhelyezett vagyon. A növekedés kisebb mértékben a piaci környezet javulásának is köszönhető, de az előző hónapban jóval nagyobb arányban járult hozzá a kormány május végén kihirdetett szociális hozzájárulási adója, melynek értelmében a július 1. után eszközölt befektetésekre a 15%-os kamatadón felül 13%-os extra adót is fizetni kell.

Az alábbi ábrán is jól látszik, hogy a hozamok emelkedése is pozitív hatással volt a befektetési alapok vagyonára, ez 188 milliárd forinttal járult hozzá a növekedéshez. Sokkal szembetűnőbb azonban a frissen beáramlott pénzeknél látható ugrás:

júniusban a nettó értékesítés 645 milliárd forint volt, ekkora pénzbeáramlás még soha nem történt a befektetési alapok történetében.

A hatalmas mértékű emelkedés okai már az előbb is említett szocho bevezetésében keresendők, ugyanis az csak a július 1. után végrehajtott befektetésekre érvényesek, ezért szinte mindegyik alapkezelő felturbózta az értékesítési csatornáit az utolsó szochomentes hónapra.

Véget ért a kötvényalapok dominanciája?

Az elmúlt egy év minden egyes hónapjában a kötvényalapokba érkezett a legtöbb friss tőke: ezen időszak alatt a legmagasabb beáramlás 30 nap alatt idén februárban történt, ekkor 215 milliárd forintot helyeztek el a befektetők ebben a kategóriában. Az alábbi ábra alapján úgy tűnhet, hogy a kötvényalapok dominanciája véget ért, ugyanis júniusban már csak 22 milliárd forintos értékesítésre tudott szert tenni.

Ezt azonban közel sem a kötvényalapok iránti kereslet visszaesése okozta, hanem szintén a kormány befektetési alapokkal kapcsolatos döntései.

Korábban ugyanis bejelentették, hogy július 1-től az értékpapíralapok (a kötvény-, részvény- és vegyes alapok) vagyonának legalább 60%-át értékpapírokban kell elhelyezni. A döntés következtében számos alapkezelő változtatott a kötvényalapok befektetési stratégiáján, amelyek ezért kategóriát váltottak, és láthatóan a tőkevédett alapokhoz kerültek át.

Ez utóbbi kategória esetében ugyanis soha nem látott, 411,5 milliárdos nettó értékesítés történt, amely ezzel szintén minden eddigi rekordot megdöntött.

E kettő kategórián kívül még a pénzpiaci alapoknál történt számottevő változás, ide 115 milliárd forintnyi friss tőke érkezett.

Az alábbi ábrán is jól látszik, hogy a kormány döntése nagy hatással volt a kötvényalapok és a pénzpiaci alapok nettó értékesítési számaira: előbbinél az utóbbi hónapokhoz képest hatalmas visszaesés látható, míg utóbbi jelentős növekedésre tudott szert tenni, így összességében az e két kategóriába beáramló friss tőke összegében nem látható nagy visszaesés, az ugyanis a 2023 áprilisi szintet is meghaladta (ekkor ugyanis a pénzpiaci alapok nettó tranzakciója 0 közeli volt, ezt viszont kompenzálta a kötvényalapok 125 milliárd körüli értékesítése).

Az alacsony növekedés ellenére a befektetési alapokban elhelyezett vagyon tekintetében továbbra is a kötvényalapok dominálnak, igaz, az előző hónaphoz képest némileg kevesebb előnnyel rendelkezik. A második és a harmadik hely tekintetében nem történt változás, előbbit még mindig az ingatlanalapoknak, utóbbit pedig a vegyes alapoknak sikerült megszereznie.

A júniusi hónap sztárja egyértelműen a tőkevédett alapok kategóriája,

az itt elhelyezett pénzek ugyanis a májusi 51 milliárd forintról 467 milliárd forintra nőttek, ez több mint kilencszeres növekedést jelent.

Ez azonban szinte teljes egészében az előbb említett kategóriaváltozásnak köszönhető.

Ekkora nettó értékesítéssel a tőkevédett alapok kategóriája is kiérdemelte, hogy felkerüljön a főbb alapkategóriák közé az összesített nettó értékesítések ábráján: 2023 májusáig a kötvényalapokba áramlott a legtöbb pénz, így e kategória közel került ahhoz, hogy megdöntse a 2022-es éves értékesítési rekordját. A változások miatt azonban a tőkevédett alapokba beáramló friss tőke mértéke is hatalmasat ugrott, ez a trend pedig várhatóan tovább fog folytatódni, így könnyen lehet, hogy 2023 végére már ez a kategória szerzi meg a legtöbb friss pénzt.

Júniusban sem változott az, hogy 2023-ban eddig nem a legnépszerűbb alapokkal lehetett nagy hozamot elérni: e tekintetben ugyanis az első helyre az előző hónap ezüstérmese, az abszolút hozamú alapok kategóriája került, mintegy 9,55%-os hozammal. A második és a harmadik helyet a részvény-, illetve a vegyes alapoknak sikerült megszereznie közel azonos, 5,7%-os hozammal, de a többi alapkategória teljesítménye sem mondható rossznak, hiszen a tőkevédett alapokat kivéve (amelyeknek szintén pozitív hozamot sikerült elérniük)

mindegyik kategória a január és június közötti, körülbelül 2%-os infláció feletti hozamot tudott produkálni.

