Leleplezték a nyugdíjra gyűjtő amerikaiak befektetési mestertervét - Így takarékoskodnak a világ túloldalán

Új rekordot döntött Amerikában a nyugdíjprogramokban való részvételi arány, a szokatlan növekedés elsősorban a munkavállalók automatikus csatlakoztatásának és a befizetések emelésének köszönhetők. A Vanguard "Hogyan takarékoskodik Amerika?" című éves felméréséből többek között az is kiderül, hogy mekkora vagyont tartanak az amerikaiak az ilyen típusú megtakarításokban, és milyen befektetésekkel tudják elérni a legmagasabb hozamot.

Nemrég megjelent a Vanguard elemzése az amerikai nyugdíj-előtakarékosságok helyzetéről, az adatok között böngészve számos érdekes információt találhatunk:

a 2022-es évben a nyugdíjprogramokban való részvétel rekordmagas, 83%-os arányt mutatott, ami nagyrészt az automatikus csatlakozás elterjedésének köszönhető,

ami nagyrészt az automatikus csatlakozás elterjedésének köszönhető, 2006 és 2022 között az automatikus csatlakozások száma megháromszorozódott ,

, a résztvevők 98 százalékának ajánlottak fel valamilyen munkáltatói hozzájárulást, ezzel együtt a bérből a megtakarításba irányított pénzek átlagosan a fizetések 11,3%-át tették ki ,

, a résztvevők 20 százalékának mindössze 1-3 százalékkal kell növelnie a megtakarítási arányát , hogy elérje a programjához tartozó, célként kitűzött megtakarítási szintet,

, hogy elérje a programjához tartozó, célként kitűzött megtakarítási szintet, a legtöbb vagyon diverzifikált értékpapíralapokban van elhelyezve, de egyre népszerűbbek a céldátumhoz kötött befektetési alapok is.

Automatikus csatlakoztatás?

A múltban a munkavállalók dönthettek arról, hogy szeretnének-e csatlakozni egy munkahelyi nyugdíjmegtakarítási programhoz, valamint arról is, hogy a fizetésük mekkora részét teszik bele. Az utóbbi időben azonban egyre inkább elterjedt az „automatikus csatlakoztatás”, melynek keretében már a munkáltató dönt ezekről a kérdésekről a dolgozó helyett.

Az adatok azt mutatják, hogy az új módszer sok helyen megszüntette a belépési akadályokat: az idei jelentésben a részvételi arány rekordmagasra, 83%-ra ugrott.

Ma már az összes amerikai nyugdíj-előtakarékossági program közel 58 százaléka és a legalább 1000 résztvevővel rendelkező programok 76 százaléka ezt a módszert alkalmazza, az automatikusan csatlakoztatott munkavállalók száma 2006 óta megháromszorozódott.

A Vanguard a részvételi arányt kétféleképpen méri: a terv szerinti súlyozás a különböző szerződéstípusokban való részvételi arány átlagát veszi figyelembe, míg a résztvevők szerinti súlyozás úgy tekinti az összes munkavállalót, mintha mindannyian egy programba tartoznának, azaz nem tesznek különbséget az egyes terméktípusok között. Előbbi számítási mód szerint 85% a részvételi arány, amely 2013 óta 7 százalékponttal emelkedett, utóbbi alapján pedig 83%, ez 10 év alatt 8 százalékpontos növekedést mutatott.

Van azonban egy másik mérőszám is, amely – kicsit kevésbé jelentős – javulást mutat:

a fizetésből a nyugdíjmegtakarításba átírányított pénzek aránya 2022-ben átlagosan 7,4% volt,

ez egy 40 bázispontos növekedést jelent 2013 óta. Egyre több megtakarításba ad bele azonban a munkavállalón kívül a munkaadó is: ezt figyelembe véve a nyugdíjmegtakarításokba utalt összegek a fizetések 11,3%-át tették ki 2022-ben.

2022-ben a Vanguard nyugdíjmegtakarítóinak átlagos számlaegyenlege 112 572, a medián pedig 27 376 dollár volt: előbbi 20%, utóbbi 23%-os csökkenést jelent 2021-hez képest. A medián és az átlagos egyenleg közötti jelentős eltérés van, ez elsősorban a kirívóan nagy egyenleggel rendelkező számlák miatt lehetséges. A torz eloszlást mutatja az is, hogy a Vanguard kalkulációja szerint a megtakarítók 75 százalékának volt az átlag alatt, és 25 százalékának volt átlag feletti az egyenlege 2022 végén.

A visszaesés alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy a megtakarítók egyre kevesebb pénzt raknak félre nyugdíjcélra, azonban nem erről van szó:

A számlaegyenlegek jelentős zuhanását javarészt a 2022-es piaci teljesítmény okozta,

elsősorban a kötvények és a részvények hozamának csökkenése.

Sokan segítséget is igénybe vennének

A nyugdíjprogramokban résztvevők egyre nagyobb hányada szeretne segítséget is igénybe venni a befektetéseihez, ezért a trendhez alkalmazkodnak a szolgáltatók is. A Vanguardnál elérhető termékek 41%-a kínált tanácsadást és számlakezelést is 2022-ben, amelyet a résztvevők 9%-a vett igénybe, szemben a 2017-es 7%-os aránnyal.

A professzionálisan kezelt megtakarítások arányának növekedése nagyban hozzájárul a portfóliók minőségének javulásához is. Az ilyen allokációval rendelkező ügyfelek általában egyetlen valamilyen célhoz kötött, kiegyensúlyozott befektetési alapban helyezik el a pénzüket, a számlavezetést pedig a profikra bízzák.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy jóval magasabb hozamot lehet elérni úgy, ha a befektetéseinket profikra bízzuk.

De az ügyfelek által összeállított portfóliók minősége is javulást mutat: míg 2005-ben csak 39% rendelkezett kiegyensúlyozottnak mondható allokációval, 2022-ben ez az arány már 79%-ra emelkedett. A tavalyi évben a résztvevők 3%-a nem tartott egyáltalán értékpapírokat, valamint szintén 3% tartott 20%-nál is nagyobb arányban vállalati részvényeket.

A legtöbbet talán akkor tudhatjuk meg az amerikaiak befektetési stratégiáiról, ha megnézzük, az ügyfelek pontosan milyen eszközökben helyezik el a nyugdíjszámlájukon lévő megtakarításokat. 2022-ben a Vanguard nyugdíjmegtakarításainak 72 százalékát értékpapírokba fektették, ez az arány az elmúlt 10 évben nem igazán változott. A tavalyi évben a kiegyensúlyozott stratégiák aránya volt a legmagasabb, ez a 44%-ot is elérte.

A 2013-tól 2021-ig terjedő időszakban a befektetések legnagyobb része diverzifikált értékpapíralapokba érkezett, az arányuk – bár folyamatosan csökkent – szinte mindig 40% fölött volt. A másik nagy csoportot a céldátumhoz kötött alapok tették ki (ezek olyan befektetési alapok, amelyeknél egy lejárati dátumot határoznak meg, és úgy alakítják ki a befektetési stratégiát, hogy a lejáratkor a lehető legnagyobb legyen a hozam), e befektetési alapok népszerűsége azonban folyamatosan nő.

Így történhetett meg az, hogy 2022-re már több pénz volt a céldátumhoz kötött alapokban, mint a diverzifikált értékpapíralapokban.

Ezen felül a nyugdíjcélra gyűjtők a pénzük 3%-át tartották részvényekben, ami jelentős csökkenést jelent a 2013-as 9%-hoz képest. A készpénz aránya 25%-ot esett vissza 10 év alatt, a kötvényalapoké viszont 6-7%-on stabilizálódott.

