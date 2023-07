Íme, a 10 legfigyelemreméltóbb júniusi eladás a londoni művészeti aukciókról

Az angol Christie's, Sotheby's és Phillips aukciósházak eladásai idén júniusban – a londoni árveréseiket tekintve - igen vegyes képet mutattak. Számos jelentős tétel a vártnál alacsonyabb áron kelt el, azonban több rekordot döntő, az előzetes becsléseket túlszárnyaló tranzakció is született. Összegyűjtöttük a nyári szezon eddigi 10 legmeghatározóbb műalkotását.

1. Gustav Klimt: Hölgy legyezővel (Dame mit Fächer), 1918

Eladási ár: 85,3 millió font

Aukciósház: Sotheby's

Gustav Klimt: Hölgy legyezővel, 1918 Forrás: CBS News

A londoni nyári aukciók csúcstartója kétségkívül a Gustav Klimt osztrák mester által megalkotott portré. A Hölgy legyezővel Klimt utolsó festményeinek egyike, amelyet 1918-as halála előtt készített. Legutóbbi eladása új rekordot állított eddigi aukcióra bocsájtott munkáit nézve. Továbbá ez lett a legdrágább alkotás, amelyet az európai műtárgypiacon valaha értékesítettek. Korábban Alberto Giacometti Sétáló ember I. (1960) című szobra állt az első helyen, amely 2010-ben 104 millió dollárért kelt el.

Az alkotásról hosszabb ismertető korábbi cikkünkben olvasható.

2. Arthur Jafa: Szörny (Monster), 1988

Eladási ár: 139 700 font

Aukciósház: Sotheby’s

Arthur Jafa: Monster, 1988 Forrás: MOMA

Az amerikai videóművész és operatőr Arthur Jafa (1960- ) a mozgókép, a szobrászat, a fényképezés és az installáció révén vizsgálja és mutatja be a fekete kultúra erejét, összetettségét. Különös figyelmet fordít a vizuális kultúra és a zene kapcsolatára. A Monster egy önarckép, amelyen a művész lehajtott fejjel néz szembe a kamerával. Az alkotás még azelőtt készült, hogy Jafa megtalálta volna a helyét a képzőművészetben, ekkoriban már operatőrként is tevékenykedett.

Jafa ismertsége 2016-ban rohamosan megnőtt: ekkor mutatta be A szerelem az üzenet, az üzenet a halál (Love Is the Message, the Message Is Death) című videómunkáját, amelyet később olyan jelentős múzeumok vásároltak meg, mint a Met, a MOMA vagy a Tate Modern. A művész későbbi filmjeit is elismeréssel fogadták, 2019-ben elnyerte Velencei Biennálé Arany Oroszlánját.

3. Duncan McCormick: Trevor álma (Trevor’s Dream), 2022

Eladási ár: 177 800 font

Aukciósház: Phillips

Duncan McCormick: Trevor álma, 2022 Forrás: Art.Salon

Duncan McCormick (1977- ) brit festő sajátos színpalettájával és elképesztő térábrázolásával csak a közelmúltban tűnt fel a művészeti piacnak. Az alkotó az őt körülvevő tájakból, illetve belső terekből merít ihletet, javarészt akrilfestékkel készített munkáihoz. Ragyogó, merész színekkel és lapos perspektívában megfestett alkotásai határozottan optimista nézőpontot képviselnek.

A 2022-es Trevor álma című munka egy tipikus McCormick-stílusú jelenetet ábrázol, élénk, Hockney-szerű színekben pompázik. Ezen munkája megdöntötte korábbi aukciós rekordját, amely egykor 225 455 dollárt ért el a Phillips egyik árverésén. A Trevor Álma a legfrissebb McCormick hat számjegyet megütő eladásinak sorában. A művész alkotásaival az utóbbi időben folyamatosan felülmúlja az aukciók előtti becsléseket.

4. Ellen Berkenblit: Nite Vibe, 2015

Eladási ár: 40 640 font

Aukciósház: Phillips

Ellen Berkenblit: Nite Vibe, 2015 Forrás: Hyperallergic

Ellen Berkenblit (1958- ) amerikai művész, leginkább nőket, állatokat és növényeket ábrázoló színes festményei a 20. század közepén alkotó képregényművészek munkáihoz hasonlítanak. A gyakran profilban ábrázolt karaktertereinek, kompozícióinak narratívái szándékosan kétértelműek, nyitva hagyja őket a nézők számára. Berkenblit expresszív festményei a japán fatömbnyomatokból, az absztrakt expresszionizmusból és a pop artból merítenek ihletet. Alkotásaiban foglalkozik 20. század végén, 21. elején felerősödő gendert és a konzumizmust érintő kérdésekkel. Jellegzetes élénk, térben síkszerű stílusát gouache papír felhasználásával éri el.

Az elmúlt években Berkenblit munkái lassan a másodlagos piacon is megjelentek. 2015-ös Night Vibe című festménye idén nyáron aukciós rekordot állított fel a művész számára.

5. Ludovic Nkoth: A pillanat identitása (Identity of the Moment), 2019

Eladási ár: 63 500 font

Aukcióház: Phillips

Ludovic Nkoth: Identity of the Moment, 2019 Forrás: Art.Salon

A kameruni művész, Ludovic Nkoth (1994- ) 2019-es nagyméretű festménye egy otthoni hajvágás gyengéd jelenetét tárja elénk. Nkoth élénk színeket és laza, kifejező ecsetvonásokat használ, hogy olyan képeket hozzon létre a fekete diaszpóra közösségekről, amelyekhez saját tapasztalatit használja forrásul.

Az aukciós sikerén túl Nkoth munkáját a közelmúltban a sanghaji Pond Society kiállításával ismerték el, amely az első önálló intézményi bemutatkozása. Májusban részt vett a New York-i Frieze vásáron a MASSIMODECARLO galéria képviseletében.

6. Victor Man: World Within, 2017

Eladási ár: 1 734 000 font

Aukciósház: Christie’s

Victor Man: Weltinnenraum (World Within), 2017 Forrás: Mutual Art

Victor Man (1974 - ) román származású művész és festő, magyar felmenőkkel. Az alkotó kisméretű portréiról és csendéleteiről ismert, amelyek gyakran allegorikus jellegűek. Általában zöld, kék és fekete színekkel dolgozik. Az elmúlt évtizedben számos egyéni kiállítása volt olyan ragos nemzetközi intézményekben, mint például a német Haus der Kunst és a mexikói Museo Tamayo. Művei megtalálhatók a világ leghíresebb múzeumainak állandó gyűjteményében, köztük például a Pompidou Központban, a Tate Modernben és a San Francisco-i Modern Művészetek Múzeumában. Többször is kiállított a Velencei Biennálén (2007; 2015).

A művész első meghatározóbb aukciós eredményére 2022. márciusában került sor a Christie’s-nél, amikor a D Hollóval (D with Raven, 2015) című alkotása - egy kis olajfestmény, melynek mérete mindössze 8,5 x 6,5 hüvelyk – 287 501 dollárért kelt el, ami 757%-kal meghaladta a korábbi becsléseket. A World Within című festményének eladása az első alkalom, hogy munkájával átlépte a millió dolláros határt egy árverésen.

Néhány további kimagasló eredmény:

7. Diane Dal-Pra: It Belongs to You, 2020

Eladási ár: 113 400 font

Aukciósház: Christie’s

8. Chase Hall: Earl Hooker Blues in D Natural, 2020

Eladási ár: 75 600 font

Aukciósház: Christie’s

9. Sahara Longe: Self-Portrait, 2021

Eladási ár: 113 400 font

Aukciósház: Christie’s

10. Miriam Cahn: Standing Around, 9. + 29.1. + 13.4.17, 2017

Eladási ár: 201 600 font

Aukciósház: Christie’s

Forrás: Artsy

Címlapkép forrása: Misc