Íme a világ 10 leglátogatottabb múzeuma!

A The Art Newspaper évente publikált Visitor Figures felmérése a világ leglátogatottabb művészeti múzeumait rangsorolja. A 2022-es kiadvány 75. helyén szerepel a Szépművészeti Múzeum - tavaly 746 972 fő látogatta meg, amely 47 %-os növekedést jelent el 2019-hez képest. Tavaly 141 millió látogatást regisztrált a felmérésben szereplő 100 intézmény, ami kétszerese az előző évinek és közel háromszorosa a 2020-asnak, de még elmarad a koronavírus előtti 230 milliós látogatási csúcstól. Cikkünkben bemutatjuk a listát vezető múzeumokat.

1. Louvre, Párizs

Látogatószám 2022-ben: 7 726 321 fő

A párizsi Louvre pompáját nehéz figyelmen kívül hagyni. A Szajna jobb partján álló ikonikus múzeum a világ legnagyobb művészeti galériája. A nyugati művészet legismertebb és legikonikusabb darabjai közül többnek is otthont ad, mint például a Mona Lisának, a Méloszi Aphroditének és Horatiusok esküjének is. 1793-ben megnyílt intézmény gyűjteménye 2019-ben 615 797 műalkotást számlált (ebből 35 000 kerül bemutatásra).

2. Vatikáni Múzeumok, Róma

Látogatószám 2022-ben: 5 080 866 fő

A Vatikáni Múzeumok összesen mintegy 70 000 műből álló gyűjtemény felett rendelkeznek. A darabok között megtalálhatóak azok a legjelentősebb római szobrok és reneszánsz festmények, amelyeket a katolikus egyház és a pápaság halmozott fel az évszázadok során. Ezek közül csupán 20 000 van kiállítva. A nagyszámú műalkotások számára Vatikánváros 54 galériát hozott létre, amelyek Vatikáni Múzeumok néven váltak ismerté, ezek közé tartozik például a híres Sixtus-kápolna is).

3. British Museum, London

Látogatószám 2022-ben: 4 097 253 fő

Az 1753-ban alapított British Museum több mint 8 millió tárgyat és műtárgyat számlál. Figyelemreméltó válogatása a több mint kétmillió éves emberi történelmet és kultúrát mutatja be. Évente több mint 6 millió látogató ismerheti meg gyűjteményét, köztük olyan világhírű műtárgyakat, mint a Rosetta-kő, a Parthenon-szobrok és az egyiptomi múmiák. Épületét Sir Robert Smirke építész tervezte neogörög stílusban.

4. Tate Modern, London

Látogatószám 2022-ben: 3 883 160 fő

A Tate a Temze partján, az egykori Bankside erőműben található. Turbina Csarnokában többek között olyan modern és kortárs művészek munkáit láthatjuk, mint Cézanne, Bonnard, Matisse, Picasso, Rothko, Dalí, Pollock, Warhol vagy Bourgeois. Gyűjteménye több mint 800, nemzetközi alkotótól származó műből áll.

5. Koreai Nemzeti Múzeum, Szöul

Látogatószám 2022-ben: 3 411 381 fő

Az 1945-ben alapított intézmény Dél-Korea nemzeti múzeuma. Jelenlegi helyszínén (Jongszan-ku kerülete) 2005-óta található. A múzeum Korea történelmével és művészetével kapcsolatos műtárgyakat állít ki. Mintegy 220 000 kiállítási tárggyal rendelkezik, ezekből egyszerre 13 000-et mutatnak be.

6. Musée d'Orsay, Párizs

Látogatószám 2022-ben: 3 270 182 fő

7. National Gallery of Art, Washington DC

Látogatószám 2022-ben: 3 256 433 fő

8. Metropolitan Museum of Art, New York

Látogatószám 2022-ben: 3 208 832 fő

9. Centre Pompidou, Párizs

Látogatószám 2022-ben: 3 009 570 fő

10. Ermitázs, Szentpétervár

Látogatószám 2022-ben: 2 812 913 fő

