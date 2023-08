Amundi: már a számokban is látszik, hogy az USA elkerüli a mély recessziót

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Javában zajlik a második negyedéves gyorsjelentési szezon az USA-ban, ami alapján úgy tűnik, kinőtt egy újabb - sorrendben talán a negyedik - lába a részvénypiac idei növekedésének, aminek hatására az MSCI USA index például már 19%-os pluszban van idén USD-ben, de a HUF-ban mért 11% is figyelemre méltó. Ezzel összességében úgy tűnik, hogy bár idén a kötvények valóban érdemi helyet követeltek a portfóliókban maguknak, de a nagyobb, főleg fejlett piaci tőzsdék a kötvényeknél jellemzően magasabb hozamokat szállítottak. A forint jelentős erősödése persze árnyalta a képet, emiatt a forintosított részvénypiaci hozamok és a magyar államkötvények idei hozama között már nem egyértelmű a különbség idén.

Folytatódtak tehát a vállalati gyorsjelentések a tengerentúlon, az amerikai vállalatok továbbra is jó formában vannak. Eddig 241 vállalat jelentett az S&P 500-ból és ezek átlagosan a nettó eredménysoron 6,25%-kal lepték meg az elemzőket a pozitív irányban, az év/év növekedés pedig 3,62% volt, ami messze jobb a gyorsjelentési szezon előtt várt jelentős visszaeséshez képest. Az amerikai vállalatok alkalmazkodóképessége az idei kihívásokkal szemben tehát továbbra sem lebecsülendő, mert az emelkedett költséginflációt javarészt sikerült eddig áthárítaniuk a fogyasztókra, illetve az elbocsátások eddig úgy tűnik „jól sikerültek” a technológiai szektorban. A leginkább kiemelkedő teljesítményt a nagybankok szolgáltatták az USA-ban, de az is fontos, hogy nem volt olyan szektor, ami negatív meglepetést okozott volna a piacnak. Ezzel kijelenthető, hogy az, amit a makrogazdasági növekedésben idén eddig tapasztaltunk, miszerint, hogy a kedvező munkaerőpiaci helyzet miatt az USA elkerülheti a mély recessziót, az mostanra már a vállalati profitszámokban is tetten érhető. Tavaly inkább a stagflációs erők (lassuló gazdaság, növekvő infláció) térnyerése kötötte gúzsba a részvény és kötvénypiacokat, most az ezekben mért lassú fokozatos enyhülést díjazza a piac. Míg két hete még az amerikai inflációs adatokban láttunk enyhülést és az fűtötte a piacokat, addig múlt héten már inkább a recessziós erők mérséklődésén volt a hangsúly. Ha ez így megy tovább a gyorsjelentési szezon második felében is, akkor a vállalati gyorsjelentések szemüvegén keresztül is beigazolódhat, hogy nincs nagy baj az amerikai és a világgazdaságban.

Fontos azt is megjegyezni, hogy nem csak az amerikai részvénypiac brillírozik. A tavalyi medvepiacban szélsőségesen alulárazottá vált kke-i (és magyar) régiós részvénypiac, közel 20%-os mértékben emelkedett idén eddig, így forintban nézve messze lekőrözték az S&P 500-at. De az MSCI Japan index is elérte jenben a 21,7%-os hozamértéket és az MSCI Europe index 9,7%-os emelkedése (EUR-ban) is jelentősnek mondható. Ezen részvénypiacok emelkedése mögött az árazási szorzók emelkedése is jelentős szerepet játszik, hiszen ezek a régiók az USA-hoz képest az átlagnál nagyobb diszkonton forognak. Fontos lehet azt is látni, hogy Japánban is kifejezetten jól alakul a második negyedéves gyorsjelentési szezon, ott a Topix tagok átlagosan 17%-kal múlták felül az elemzői várakozásokat a nettó eredménysoron és a kke-i régióban is többnyire jól alakulnak a vállalati fundamentumok.

Ami a földrajzi régiókat illeti, továbbra is preferáljuk a japán részvénypiacot a fejlett európai részvényszegmenssel szemben. A kelet-közép-európai régiós részvények felülsúlyozása a fejlett európai részvények terhére szintén kifizetődő lehet. Az amerikai részvényszegmensen belül ezúttal a kis és közepes méretű tőzsdei cégekben látunk fantáziát, mert a vártnál sokkal jobban alakuló makrogazdaság számukra jelentheti relatíve a legnagyobb fellélegzést. A fejlődő piacok közül India felülsúlyozása mögött látunk érdemi érveket. A némileg csökkenő infláció ellenére még egy darabig magas kamatkörnyezet miatt az összes földrajzi részvényszegmensben továbbra is fontosnak tartjuk az erősebb mérlegű vállalatok, tehát az ún. „quality” faktor felülsúlyozását."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.