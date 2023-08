Equilor: A Fed megnyugtatta a piacokat, de mi van a magas értékeltségekkel?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban a Federal Reserve további 25 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, az 5,25-5,5 százalékos tartományig, amire 22 éve nem volt példa. A sajtótájékoztatón Jerome Powell mondandója galambabb hangvételű volt, mint a piaci szereplők várták, amire ugrottak is az amerikai indexek. A piaci árazások alapján nem várható további kamatemelés, azonban Powell nyitva hagyta a lehetőséget a további szigorításra. Ugyan a Fed látja a gazdaság rugalmasságát – valamint már Powell is azt mondta, hogy nem várnak recessziót- mégis a következő ülésig várható adatok nagymértékben befolyásolják majd a kamatszint alakulását.

Az amerikai infláció 3 százalékra esett vissza júniusban, de ez még mindig odébb van a 2 százalékos célszinttől, illetve a maginfláció ugyan kisebb mértékben nő, mint azt az elemzők várták, még így is 4,8 százalék volt éves bázison az előző hónapban. A jelenlegi szinteken már ragadósabb lehet az áremelkedés a bázis időszak hatás miatt, aminek következtében a kamatcsökkentés lehetőségét is ki kell zárni, amit Jerome Powell is hangsúlyozott.

A pesszimista várakozások ellenére hatalmasat meneteltek felfelé az indexek az év eddigi részében, elég csak megnézni a Nasdaq technológiai vállalatokkal túlsúlyos index 30 százalék körüli emelkedését, de az S&P 500 is közel 15 százalékot értékelődött fel idáig. A leghíresebb megmondó emberek további emelkedést várnak az év végéig, amit mi sem mutat jobban, mint az S&P 500 év végi 4.800 körüli célára. Véleményem szerint elkerülhető a recesszió, amit a jelenleg zajló második negyedéves vállalati eredmények is alátámasztanak, azonban az értékeltségek és árfolyamok túl lettek húzva. A jelenlegi szintekről én inkább egy korrekciót várok, azonban a FOMO (Fear of Missing Out) ennek ellenére további emelkedést hozhat az árfolyamokban.

Összességében, optimista vagyok az amerikai piacokkal kapcsolatosan, mégis érdemes lehet a fundamentálisan megalapozott papírokat felülsúlyozni. Számtalan olcsó és alulértékelt papír van mind az amerikai és európai piacokon, de a feltörekvő piacok is érdekes lehetnek. Az egyik érdekesség a brazil tőzsdén jegyzett papírok lehetnek, amik között számtalan olcsó papír felfedezhető, remek fundamentumokkal. Ugyan a kockázatkerülőbb befektetők számára nem feltétlenül ideális politikai környezet elrettentő lehet, de a javuló gazdasági helyzet és új politikai vezetés új reményt adhat. Az Orosz-Ukrán háború szintén egyik nagy nyertese lehet Brazília.

A modell portfóliót tekintve számtalan változtatást eszközültünk ebben a hónapban is. Ahogy említettem egy kisebb korrekciót várok a nagyobb indexekben, mégis növeltük a részvénysúlyunkat, hiszen egyre érdekesebb lehetőségeket találunk a piacokon. A részvények nyereséghozama továbbra sem meggyőző, azonban a megfontolt egyedi részvény szelekció magas hozamokat garantálhat. A fejlődő piacok, mint Brazília vagy India szintén érdekesek. A pénzpiaci alapok és kötvények hozamainak csökkenése arra ösztönöz minket, hogy inkább a kockázatosabb eszközök irányába nézzünk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.