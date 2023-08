K&H alapok kezelője: a részvények jól teljesítettek, a kötvénypiacokon megnőtt a volatilitás

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"Júliusban a részvénypiacok folytatták jó teljesítményüket, míg a kötvénypiacokon megnőtt a volatilitás, ahogy a befektetők a gazdasági növekedési kilátásokat, az infláció alakulását és a nagy jegybankok következő lépéseit próbálták beárazni. A meghatározó jegybankok a kamatemelési ciklusaik vége felé közelednek, de kamatcsökkentéseket korai még várni. Az amerikai gazdaság továbbra is erős, egyelőre nincs nyoma a sokak által várt lassulásnak. A feszes munkaerőpiac és a stabil belső fogyasztás még okozhat fejfájást az amerikai jegybanknak, hiszen amíg nem lassul érdemben a gazdaság, nehéz lesz a jelenlegi szintekről lejjebb szorítani a még mindig a jegybanki cél felett lévő inflációt. Az európai gazdaság ezzel szemben kevésbé tűnik robusztusnak, így az Európai Központi Banknak még nehezebb manővereznie az infláció letörése és a túlzott gazdasági lassulás közötti vékony mezsgyén.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra is óvatosak vagyunk. A magas kamatkörnyezet negatív hatásai egyre inkább beépülnek a gazdasági folyamatokba és a vállalati profitkilátásokba is. Úgy látjuk, hogy mindez nem tükröződik a jelenlegi árazási szintekben, és kockázat/hozam szempontjából nem teszi vonzóvá ezt az eszközosztályt, akár a pénzpiaci eszközökkel, akár a kötvényekkel összevetve. A részvényeken belül felülsúlyozzuk a Kínai és a Japán régiót, míg az Észak-Amerikai és az Európai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó- és az egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági lassulás és a magas kamatkörnyezet negatívan hathat az ipari szektor, a szállítmányozási, az autóipari vagy az ingatlanszektor papírjaira, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

Összességében a vegyes alapjainkban továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg magasan tartjuk a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyon jó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A kötvényekből a hosszú távú súlynak megfelelő mennyiséget tartunk, miután az elmúlt hónapokban fokozatosan növeltük a hosszabb lejáratú kötvények arányát a portfóliókban. Itt arra számítunk, hogy a tovább csökkenő infláció és a romló gazdasági növekedési kilátások hozamcsökkenéshez és így a kötvényárfolyamok emelkedéséhez vezethetnek. A pénzpiaci eszközöket jelentősen felülsúlyozzuk, azonban az itthon elindult jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.