Raiffeisen: az amerikai és kelet-európai részvények emelkedtek, a nyugat-európaiak kevésbé

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban folytatódott az emelkedés a főbb nemzetközi részvénypiacokon, és most a kelet-európai tőzsdék kiemelkedően szerepeltek. A feltörekvő piacok összességében is jobban teljesítettek, mint a fejlett piacok. Ebben az évben a növekedési típusú cégek részvényei felülteljesítették az értékalapú részvényeket, ugyanakkor ez a felülteljesítés június-júliusban megállt, az értékalapú részvények nagyjából ugyanúgy emelkednek, mint a növekedési részvények. Miközben a nagy amerikai technológiai cégek részvényei, amelyek vezették az emelkedést ebben az évben, tovább emelkedtek, úgy tűnik, hogy a kisebb cégek részvényei is kezdenek felzárkózni, ezt mutatja a Russell 2000 index kiemelkedő teljesítménye június-júliusban.

Az amerikai és kelet-európai részvényekkel szemben a nyugat-európai részvények júliusban nem nagyon emelkedtek, amelynek az oka a bizonytalanabb gazdasági helyzet lehet. Bár az EKB júliusban befejezheti a kamatemeléseket, a gazdaságban már érződik a magasabb hozamszint hatása, miközben az infláció érdemben csökkent, bár még mindig messze van a 2%-os inflációs céltól. Ezzel szemben az amerikai gazdaság ellenállóbbnak tűnik a lezajlott hozamemelkedéssel szemben, a munkaerőpiaci adatok továbbra is erős gazdasági helyzetre utalnak, Jeromie Powell FED elnök már nem is számít recesszióra. A várakozások szerint Amerikában is a kamatemelések végénél tartanak, ugyanakkor az infláció még mindig magasabb az inflációs célnál, miközben az erős munkaerőpiac az ár-bér spirál beindulásának lehetőségét is magában hordozza. Emiatt a szigorú monetáris politika valószínűleg hosszabb távon fennmarad, amit csak egy recessziós helyzet írhat felül.

Mi továbbra is jelentősnek tartjuk az inflációs kockázatot, ahol a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. Kivétel lehet a fejlett piaci pozitív reálkamatot nyújtó inflációkövető kötvények, amelyek védelmet nyújtanak az elinflálódás ellen. A pénzpiaci eszközök magas súlyát a jelenlegi magas hozamszint indokolja. A modellportfólióban az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok), a magas kamatokat kínáló pénzpiaci eszközök és a részvények súlya a meghatározó, az egyes súlyokat változatlanul hagytuk. A részvények között az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.