Kapkodnak a gazdag külföldiek az európai arany útlevelekért, az EU széttárja a kezét

Az európai befektetéssel összekötött állampolgársági programok élnek és virulnak, annak ellenére, hogy szinte minden oldalról a megszüntetésükre szólítanak fel. Különösen a déli országokban ugrott meg a számuk – számol be a hírről a Bloomberg

Görögországban és Portugáliában az elmúlt hónapokban nőtt a kiadott arany vízumok száma, Olaszországban és Spanyolországban pedig rekordot döntött a kereslet.

A kereslet nem meglepő ezek iránt a programok iránt, mivel az úgynevezett arany vízumok lehetővé teszik a tehetős külföldiek számára, hogy helyi ingatlanokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetéssel uniós tartózkodási engedélyt - és ezzel együtt az állampolgársághoz vezető utat - szerezzenek. A vízumhoz kevés feltétel kapcsolódik, és egyes programok esetében évente legfeljebb egy hetet kell az országban tölteni.

A Bloomberg megjegyzi, hogy 2011 és 2019 között több mint 132 000 ember kapott állampolgárságot e programok révén, és a politikai visszhang egyre erősödött, mivel a programokat az ingatlanárak emelkedésével és a laza szabályozással hozták összefüggésbe. A nemtetszésüknek adtak hangot ennek kapcsán nemrég a portugálok is:

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság tagjai sürgették az uniós országokat, hogy zárják be ezeket a programokat, és Írország és az Egyesült Királyság már meg is tette ezt. Oroszország Ukrajnával szembeni háborúja miatt az arany vízumokat fokozottan ellenőrzik, mivel oligarchák, bűnözők és korrupt politikusok számára potenciális lehetőséget biztosítanak arra, hogy "megvásárolják magukat Európában, és tisztára mossák készpénzüket, imázsukat és személyazonosságukat" – fogalmazta meg a problémát Saskia Bricmont belga képviselő.

Az arany vízumok megszüntetésére irányuló felhívásoknak eleget téve Portugália miniszterelnöke februárban sajtótájékoztatón jelentette be országa programjának megszüntetését. Görögország megduplázta a beruházási küszöböt 250 000 euróról 500 000 euróra az ország bizonyos részein. Montenegró ígéretet tett arra, hogy befejezi programját, Spanyolország pedig azt mérlegeli, hogy 500 000 euróról 1 millió euróra emelje-e a minimális befektetési összeget, vagy teljesen megszüntesse azt.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ezek a programok élnek és virulnak, és semmivel sem nehezebb ma arany útlevelet szerezni, mint korábban.

Portugália júliusban ugyan megszabadult az ingatlanbefektetésen keresztül történő letelepedés lehetőségétől, de meghagyta a külföldiek számára a letelepedés megszerzésének lehetőségét, ha legalább 500 000 eurót fektetnek be helyi, nem ingatlanhoz kapcsolódó vállalatokba vagy alapokba. Hollandia még mindig fogad arany vízumkérelmeket, annak ellenére, hogy bejelentette, hogy meg kívánja szüntetni a programját. Ugyanez a helyzet Montenegróban is – írja a Bloomberg.

Ciprus idén májusban módosította vízumkeretét (korábban a befektető családtagjai is kaphattak arany vízumot), de programját többnyire változatlanul hagyta. Bulgária idén újra bevezette arany vízumrendszerét, miután 2021-ben lezárta azt. Málta az EU Bizottság többszöri felszólítása ellenére sem volt hajlandó megreformálni programját. A beruházási küszöbértékek emelése pedig, ahogyan azt Görögország nemrég tette, nem tekinthető jelentős visszatartó erőnek.

Az arany vízumprogramok akadálytalan pörgését mutatja az is, hogy a londoni székhelyű Get Golden Visa cég az idei év első felében 127%-os növekedést regisztrált a portugál és görög arany vízummal kapcsolatos megkeresések számában a tavalyi év azonos időszakához képest. A Henley Partners tanácsadó cég szerint az érdeklődés minden eddiginél nagyobb volt, az olaszországi programokkal kapcsolatos megkeresések pedig 125%-kal nőttek. A Global Citizen Solutions szerint a portugál arany vízummal kapcsolatos megkeresések száma is 20%-kal nőtt a tavalyi évhez képest.

A kormányzati statisztikák szerint csak májusban több éves csúcsot döntött a Portugáliában kiadott arany vízumok száma 180-nal. Görögországban ez a szám 412 volt, ami 87%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Spanyolország tavaly összesen 2462 arany vízumot adott ki, ami 60%-kal több, mint 2021-ben. Olaszország szintén 79 arany vízumot osztott ki tavaly, főként oroszoknak, amerikaiaknak és briteknek. Ez közel kétszerese az előző évinek, és a legtöbb kiadott vízum azóta, hogy az ország 2018-ban elindította a programot.

Azon országok között, amelyek megszüntették programjaikat, más lehetőségek is kínálkoznak. Bár az arany vízumnak nincs pontos megfelelője, egyre népszerűbbek az olyan alternatívák, mint a digitális nomádvízum, amelyet a külföldön élni vágyó távmunkások számára terveztek. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban vagy Németországban vállalkozást alapítani kívánó alapítók speciális befektetői vízumot is igényelhetnek, amely ideiglenes tartózkodási engedélyt és az állandó tartózkodáshoz vezető utat biztosít. Mindkét esetben a követelmények szigorúbbak, mint az arany vízumoké: A digitális nomád vízumhoz az kell, hogy a kedvezményezettek az év nagy részét az országban töltsék, a befektetői vízumhoz pedig világos üzleti terveket és éves jelentéseket kell benyújtaniuk, valamint előzetes befektetést kell eszközölniük.

A bevándorlási tanácsadók szerint nem kell félni attól, hogy ezek a programok megszűnnének, hiszen a pénz a tét. Az elmúlt évtizedben az arany vízumot adó európai országok összesen mintegy 25 milliárd eurónyi közvetlen külföldi befektetést kaptak ezeken a programokon keresztül. Portugália volt az egyik legnagyobb kedvezményezett az évek során, 6,8 milliárd eurót bezsebelve.

A közgazdászok szerint a nagy adóssággal és alacsony növekedéssel küzdő országoknak van leginkább szükségük külföldi tőkére, miközben megpróbálják elérni az ambiciózus nettó nulla éghajlatvédelmi célokat. Ez azt jelenti, hogy ha az arany vízumprogramokat megreformálják vagy megszüntetik, más adókedvezmények léphetnek a helyükbe. Spanyolországban egy idén januárban elfogadott törvény lehetővé teszi, hogy a nem rezidensek - beleértve a digitális nomád vízummal rendelkezőket is - hat éven keresztül 24%-os adót fizessenek a 600 000 euróig terjedő jövedelem után, szemben a magasabb jövedelemkategóriájú rezidensek 47%-os adókulcsával.

Címlapkép forrása: Getty Images