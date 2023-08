Van egy ország, ahol milliárdokat osztanak ki a „fiatal” nyugdíjasoknak

Szingapúr 7 milliárd szingapúri dollár (tehát mintegy 5,2 milliárd dollár) összegű nyugdíjalap-emelést fog nyújtani az 50 éves és annál idősebb polgároknak – számol be a hírről a Bloomberg

Lee Hsien Loong miniszterelnök bejelentése szerint Szingapúr 7 milliárd szingapúri dollár összegű nyugdíjalap-emelést fog nyújtani az 50 éves és annál idősebb polgároknak, hogy a növekvő megélhetési költségek közepette növelje a nyugdíjcélú megtakarításokat.

Az úgynevezett Majulah-csomag az 50-es és 60-as éveik elején járó "fiatal nyugdíjasokat" fogja segíteni, különösen az alacsonyabb jövedelemmel és kisebb vagyonnal rendelkezőket - mondta Lee a vasárnapi nemzeti ünnepi beszédében.

Mintegy 1,4 millió szingapúri lesz jogosult a támogatásra.

A csomag három összetevőből áll:

Keress és takaríts meg bónusz : az alacsonyabb és közepes jövedelmű munkavállalók évi 1 000 szingapúri dollárig terjedő központi nyugdíjalap-bónuszt kapnak.

: az alacsonyabb és közepes jövedelmű munkavállalók évi 1 000 szingapúri dollárig terjedő központi nyugdíjalap-bónuszt kapnak. Nyugdíj-megtakarítási bónusz : a szingapúri polgárok egyszeri, legfeljebb 1 500 szingapúri dollár összegű nyugdíjkiegészítést kapnak, ha még nem érték el az alapnyugdíj összegét.

: a szingapúri polgárok egyszeri, legfeljebb 1 500 szingapúri dollár összegű nyugdíjkiegészítést kapnak, ha még nem érték el az alapnyugdíj összegét. MediSave bónusz: a jogosultak egyszeri, akár 1 000 szingapúri dollár összegű kifizetést kapnak egészségügyi kiadásokra és biztosítási díjakra.

Lee elmondása szerint a már meglévő programokat is tovább kívánják fejleszteni, ennek részleteit jövőre jelentik be. A hatóságok továbbá azt is tervezik, hogy pénzügyi támogatást nyújtanak azoknak a munkavállalóknak, akik munkahelyük elvesztése után továbbképzik magukat.

Címlapkép forrása: Getty Images