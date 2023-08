Amundi: a kamatszintek ellenére a részvénypiacok köszönik, jól vannak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"A legutóbbi inflációs adatközlések megerősítették a folytatódó dezinflációt Magyarországon, az Európai Unióban valamint az Egyesült Államokban is. A jegybankok ugyanakkor jellemzően még óvatosak és inkább szigorú hangot ütnek meg hangsúlyozva, hogy az ajtó nyitva áll további kamatemelések előtt. A kedvező inflációs folyamatok mellett azonban az egyre gyengébb gazdasági kilátások (a beszerzésimenedzser-indexek augusztusi első becslései már a szolgáltatószektorban is lanyhuló aktivitást jeleznek) a kamatemelési ciklusok befejezésének közeledtére utalnak. Ami a hazai állampapírpiacot illeti, a hozamgörbe elején és közepén folytatódhat az elvárt hozamok csökkenése az infláció enyhülésének és az MNB várható további kamatvágásainak köszönhetően. Az ősz folyamán a fejlett piaci jegybankok hivatalosan is elérhetnek (mind a jegybanki kommunikáció, mind a piaci árazások alapján) a kamatemelési ciklusuk végére, ami a globális kötvénypiacokra ismét kedvezően hathat.

A zajló háború és a 2008-as válság előtt látott kamatszintek ellenére a részvénypiacok köszönik, jól vannak. Az idei évben eddig brillíroznak, a részvénybefektetők már a gazdasági nehézségeken túltekintve árazzák a jövőbeli vállalati növekedést. A pozitív hangulat augusztusban kissé enyhült, a vegyes makrogazdasági adatok, illetve a Fed újabb kamatemelése, illetve potenciálisan későbbre tolódó kamatcsökkentése kissé óvatosabbá tette a befektetőket, azonban a összképen nem változtatott sokat. Továbbra is preferáljuk a részvénypiacokat, szükséges óvatosság mellett. Azok a tényezők, amelyek az idén hajtották a részvénypiacokat (a nyugati gazdaságokban a recesszió és a hard-landing elkerülésére mutató makroadatok és a kedvező vállalati gyorsjelentések) továbbra is fennálnak. Az év elején az emelkedéshez katalizátort biztosító AI forradalom egyelőre kifulladni látszik – legalábbis a részvénypiacokon –, így rövid-középtávon nem számítunk a szektor által generált további nagy részvénypiaci emelkedésre. Azonban a mesterséges intelligencia hosszú távú hatása megkérdőjelezhetetlen és a termelékenységet várhatóan jelentősen javítani fogja.

Földrajzi szempontból a fejlett piacokon továbbra is az energiatermelésben kvázi önellátó észak-amerikai piacot preferáljuk, valamint Távol-Keleten a japán részvényeket. A japán gazdaság viszonylag jól teljesít a jelenlegi gazdasági helyzetben, a részvények továbbra is alulértékeltek és tőkepiaci vonalon jelentős lépésekkel a vállalatokat arra ösztönzik, hogy a befektetők számára vonzóbb célpontok legyenek. A fejlődő piacokon továbbra is látunk potenciált a KKE régióban, amelyet a Nyugat-Európához viszonyítva olcsónak tartunk. Hosszabb távon az eddig szunnyadó óriásban, Indiában látunk nagy lehetőséget. Erre a piacra talán kevesebb figyelem terelődött, pedig az indiai gazdaság átlag feletti növekedés előtt állhat. A tematikák közül a gazdasági (és részvénypiaci) fellendülésben a kiskapitalizációjú papírokat látjuk potenciális nyertesnek, míg az óvatosságot leginkább a „quality” (azaz az erős mérleggel és biztosabb teljesítménnyel rendelkező) vállalatokkal javasoljuk biztosítani. A részvénypiaci szektorokat tekintve az energiapapírokat érdemes figyelemmel kísérni, amelyek az energiaátállás mellett egy ideig még nélkülözhetetlenek lesznek, emellett az alulértékeltségük és a feszes energiahordozó piac is előnyükre válhat. A modell portfóliónkban tovább növeltük a részvények, azon belül is a fejlett piaci kitettség arányát."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.