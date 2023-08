Erste: lassulás igen, recesszió talán nem

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Meglehetősen vegyes képet tükröznek az elmúlt hetekben megjelent gazdasági adatok, mindenesetre a legvalószínűbb forgatókönyvnek az látszik, hogy elkerülhető lesz a globális recesszió. Az infláció lassulásának köszönhetően a kamatok emelése megáll (bár kis esély van még egy utolsó emelésre az eurózónában és az Egyesült Államokban), kedvező esetben pedig 2024-ben már sor kerülhet egy-egy kamatcsökkentésre is. Ugyanakkor az is valószínűnek látszik, hogy a szigorúbb monetáris kondíciók miatt a gazdasági növekedés lassabb lesz a korábban megszokottnál. Ha az újabb inflációs körökkel kapcsolatos aggodalom miatt a kamatok magasan maradnak, még gazdasági stagnálás is könnyen elképzelhető. A legrosszabb esetben az inflációs kockázatok 2024-ben ismét felerősödhetnek, ami további kamatemelésekhez is vezethet, de ennek valószínűségét jelenleg nem tennénk 20 százaléknál többre.

A részvénypiacokkal kapcsolatban úgy véljük, hogy a jelenlegi értékeltségi szintek kissé túlzóak, a piac visszaesése középtávon valószínűbbé vált. Ezért kitettségünket a hosszútávon semlegesnek tartott szint közelében tartjuk. Regionális stratégiánkban Latin-Amerikát és az Egyesült Királyságot túlsúlyozzuk, mivel számos technikai mutató alapján ezekben a piacokban van még lendület. Eközben Ázsiával (Japán kivételével) és Európával szemben óvatosabb megközelítést alkalmazunk a borúsabb gazdasági kilátások miatt. Emellett enyhén alulsúlyozzuk az Egyesült Államokat, ami főként a magasan értékelt növekedési részvényekkel kapcsolatos kétségeinkkel magyarázható.

A fejlett piaci államkötvényekkel kapcsolatos álláspontunk változatlan: fenntartjuk alulsúlyozott pozíciónkat, mivel rövid és középtávon relatíve kevéssé vonzóak, a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére a recesszió pedig nem fenyeget. Regionális szempontból a helyi valutában kibocsátott feltörekvő piaci államkötvényeket részesítjük előnyben. Ezekben az országokban a jegybankok kezdenek elindulni a monetáris politika lazítása útján (a hazai jegybank mellett kamatot csökkentett a chilei és a brazil jegybank is), ami a kötvénypiaci hozamszintek süllyedését vetíti előre.

Augusztusban eladtuk az amerikai magas hozamú (high-yield) kötvényekben lévő állományunk egy részét. Bár ez az eszközosztály az év eddigi részében jól teljesített, a hitelfelárak technikai okok miatt

jelentősen szűkültek, az amerikai növekedés várható lassulása pedig nem lesz kedvező. Ennek ellenére globális szinten a high-yield kötvényeket továbbra is előnyben részesítjük a befektetési kategóriás kötvényekkel szemben, többek között a jellemzően rövidebb futamidők miatt is. Rendelkezünk egy kisebb ázsiai high-yield pozícióval is, melynek sorsát rövidtávon a kínai hatóságok által nemrég bejelentett támogatási intézkedések dönthetik el. A hazai állampapírpiacon semleges pozíciókat tartunk: a külső egyensúly javulásával párhuzamosan a forint stabilizálódott, az infláció csökkenése begyorsul, a kamatemelések nagy valószínűséggel folytatódnak – viszont ezek a hírek már nagyjából be lettek árazva a hozamgörbébe."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.