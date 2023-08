Inkább eladják a kötvényeket, és mást választanak helyettük a profi magyarok

A júliusi emelkedések után augusztusban is viszonylag jól teljesítettek a piacok, ami arra késztette az alapkezelőket, hogy kötvények helyett a részvényeket részesítsék előnyben. Az augusztusban megjelent gazdasági adatok vegyes képet mutattak, a recessziót azonban van esélye elkerülni a globális gazdaságnak: igaz, ahhoz az kell, hogy az inflációcsökkenés lendülete még hónapokon át kitartson. A portfóliómenedzserek szerint ezért a legtöbb jegybank még óvatos, kamatcsökkentések csak maximum néhány hónap múlva várhatóak, a kötvénypiac azonban már elkezdte beárazni a tartósan magas kamatokat.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Future of Finance 2023 Milyen kihívásokkal és lehetőségekkel néznek szembe a hazai alapkezelők, milyen lesz a jövő befektetési alapja? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a Portfolio szeptember 20-ai Future of Finance konferenciáján. Jelentkezz még ma!

Úgy néz ki, elkerülhető lesz a globális recesszió

Augusztus első felében főleg a FED és EKB felől érkező kommentárok, illetve a hónap elején szokásosan megjelenő makroökonómiai adatok mozgatták a piacokat. Több portfóliómenedzser szerint is a részvénypiaci befektetők óvatosabbá váltak, ez pedig azt eredményezte, hogy a hónap első felében a legtöbb tőzsdén inkább korrekciót láttunk. Az elmúlt hetekben megjelent gazdasági adatok ugyan vegyes képet mutatnak, némelyik alapkezelő viszont úgy gondolja, hogy ezek alapján elkerülhető lesz a globális recesszió. Több szakértő az infláció lassulásával párhuzamosan a kamatemelések végét várja, néhányan pedig azt is megemlítik, hogy 2024-ben már egy-egy kamatcsökkentésre is sor kerülhet.

A munkaerőpiac Amerikában továbbra is nagyon feszes, ezzel párhuzamosan pedig a belső fogyasztás is erős maradt. Ennek ellenére a hónap vége felé az USA a vártnál gyengébb gazdasági adatokat publikált, ez pedig megerősítheti azt a várakozást, miszerint az amerikai jegybank nem emeli tovább a jelenleg 5,25%-5,50% közötti sávban álló irányadó kamatszintet. Az már látszik, hogy a kötvénypiac a tartósan magas kamatokat árazza: augusztusban ugyanis a két- és tízéves amerikai állampapír is rég nem látott magasságokba emelkedett.

Európában a gazdaság továbbra is lassul, a fogyasztás is folyamatosan csökken, ugyanakkor az mindenképpen pozitív hír, hogy a legutóbbi uniós inflációs adatközlések megerősítették a folytatódó dezinflációt. A jegybankok ugyanakkor még mindig óvatosak: nem harangozták be a kamatcsökkentéseket, sőt, jelezték, hogy a gazdasági helyzettől függően akár kamatemelésekre is sor kerülhet.

Az infláció Magyarországon is hónapok óta esik, ezzel párhuzamosan pedig némelyik szakértő szerint további kamatvágásokat várhatunk az MNB-től. E két tényező miatt a hazai állampapírpiacon folytatódhat az elvárt hozamok csökkenése. Van, aki szerint a 14%-os irányadó kamatszint szeptemberben összeérhet az alapkamattal, ezután pedig utóbbi csökkentésére esély lehet, de ahhoz az infláció jelentős mérséklődésének is folytatódnia kell. A befektetőket a hazai piacon leginkább az mozgatja, hogy mi fog történni, mikor az alapkamat és az irányadó kamatszint összeér, valamint az, hogy az MNB további kamatvágásai hogyan fognak hatni a forint árfolyamára.

A szakértők a részvényeket helyezik előtérbe

Az előbb említett okok miatt tovább folytatódott augusztusban a részvénypiacok felülsúlyozása: míg az átlagos portfólióban a kötvények aránya 1,5%-kal csökkent, addig a részvényeké közel 2,5%-kal nőtt. Ez utóbbi kategória tekintetében főként a fejlett piaci részvényeknél láthattunk emelkedést, de a hazai részvényeket kivéve az összes többi kategória is pozitív változást tudott elérni. Az alábbi ábra jól mutatja azt, hogy a következő időszakban a szakértők a részvénypiac rendeződésére, illetve a kötvényhozamok folyamatos csökkenésére számítanak.

Habár a pozíciójukat nem tudták javítani, a részvények térnyerése jól látszik a részletes bontáson is: míg a hazai és nemzetközi kötvények, illetve a pénzpiaci eszközök aránya 0,5-1%-kal csökkent, addig a fejlett piaci részvényeké 1,9%-kal, a fejlődő piaci részvényeké pedig 5,2%-ról 5,4%-ra tudott javulni. A többi kategória tekintetében nem történtek jelentős változások.

A pénzpiaci eszközök és az alternatív befektetések aránya hónapok óta viszonylag stabil (16-17%, illetve 21-23%), a változások nagyrészt a kötvény és részvény kategóriáknál zajlanak le: előbbinek augusztusban 1%-kal csökkent, míg utóbbinak 2%-kal nőtt az aránya a főbb kategóriákon belül. Ezzel a részvények immár 25%-át, a kötvények pedig 37%-át adják egy átlagos portfóliónak.

