OTP: nem hoztak meglepetést a jegybanki összejövetelek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az uborkaszezon végén évente menetrendszerűen érkező jackson hole-i jegybanki összejövetel nyilatkozatai idén nem hoztak nagy meglepetést. Powell és Lagarde is hangsúlyozta, hogy az infláció csökkent ugyan, de – különösen a maginfláció – egyelőre még magasabb a kívánatosnál, ezért sem a Fed, sem az EKB nem fejezte még be a munkáját. Ezt további kamatemelésekre vonatkozó utalásnak lehet venni, de a piacot nem mozgatta meg különösebben az üzenet. Talán azért sem, mert mindketten az ingatag környezet miatt fokozott döntéshozatali bizonytalanságot is hangsúlyozták és utaltak az eddigi szigorítás késleltetett hatására is.

Mi úgy olvassuk a döntéshozók üzeneteit, hogy a további emelés még nem eldöntött, de a maginfláció további csökkenéséig leginkább szinten tartanák az eddig elért kamatszintet, ha a gazdasági fejlemények nem kényszerítik őket másra. A piac szerint az év hátralévő részében esetleg még jöhet egy-egy emelés a két nagy jegybanktól, de 2024. második negyedévétől már a kamatvágást is kezdik árazni. A szeptember második felében esedékes üléseken további fontos jelzéseket kapunk, a piac addig is a beérkező adatok és a jegybankári nyilatkozatok alapján fogja mérlegelni a kamatciklus kilátásait. Véleményünk szerint még legfeljebb egy-két lépésnyire lehetünk a fejlett piaci kamatcsúcsoktól, ezzel pedig a fókusz egyértelműen a fordulópont utáni pályára kerül. A kamatcsökkentési várakozások erősödése a dollár és euró államkötvények piacán is jó teljesítményt hozhat. Az inflációs sárkány újraéledése ezt megakaszthatja ugyan, de az amerikai reálhozamok az ötéves futamidő után a tíz és a harmincéves futamidőn is 2% közelébe, sőt fölé emelkedtek. Történelmi összehasonlításban ez vonzó reálhozamot jelent, hacsak nem hisszük el, hogy az amerikai gazdaság tartósan magasabb (reál)növekedési pályára áll át. Mi nem hisszük, ezért tartjuk a külföldi kötvények magasabb allokációját a mintaportfólióban. Az inflációindexált kötvények ráadásul az inflációs meglepetések esetleges újabb hulláma ellen is jobban védenek.

A magyar állampapírpiac a hajrát a hónap utolsó hetére időzítve végül is igazolta, hogy van még benne spiritusz. A teljesítményt főleg a rövid hozamok csökkenése vezette. Az MNB megerősítette a vitorlázópályát az effektív és az alapkamat szeptemberi összezárásáig, az ezt követő időszakra ugyanakkor jelezte, hogy kikapcsolja a „robotpilótát” és a nagy jegybankokhoz hasonlóan ülésről-ülésre, a beérkező adatokat értékelve fog dönteni a kamatszintről. Ugyan maradhatott még további szufla a forintkötvényekben, de az előző havi álláspontunkat fenntartva csak magasabb hozamszinteken lennénk hajlandóak nagyobb tétet tenni rájuk. Jobb lehetőségnek látjuk, hogy – bár a hozamgörbék inverzitása csökkent – a rövid hozamok még mindig jóval magasabbak a hosszúaknál. A pénzpiaci allokáció fenntartásával igyekszünk ebből profitálni.

A kockázatos eszközök terén a gyengülő globális növekedési kilátások fognak vissza minket, nyersanyagok jó teljesítményét további allokáció-csökkentésre használnánk ki és biztosabbnak látjuk az irányfüggetlenebb abszolút hozamú eszközök teljesítményét.

Összességében nem változtatunk az előző havi allokáción, úgy véljük szeptember-októberben jobb lehetőségek adódnak majd erre a piacokon."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.