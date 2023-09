Bombabejelentés a kannabisz iparban, szárnyalnak a részvények

A 2021-es év egyik sztáriparágának számító kannabisz szektor a feledés homályába veszett a befektetők szemében a mögöttünk álló hónapokban, szépen lassan csordogáltak lefelé a legjelentősebb termesztő vállalatok részvényárfolyamai. A napokban azonban jött egy bejelentés a tengerentúlról, ami az alagút mélyén felvillanó fénysugárként vonzotta be ismét a befektetőket, elképesztő ralit generálva a kannabisz-részvényeknél.

Jöhet az átsorolás?

Hosszú idő után ismét izgalmassá kezd válni a kannabisz szektor a befektetők számára, a tegnapi és a szerdai nap folyamán elképesztő ralit láthattunk a legfontosabb amerikai termesztőknél. A hirtelen reflektorfény annak köszönhető, hogy az amerikai egészségügyi minisztérium javaslata nyomán

enyhítés jöhet az Egyesült Államokban a marihuána besorolását illetően.

Egész pontosan a Department of Health and Human Services a marihuána ”alacsonyabb kockázatú szer” kategóriába való átsorolását javasolja, a jelenlegi Schedule 1, azaz orvosilag nem elfogadott, nagy eséllyel függőséget okozó szerek kategóriájából (ide tartozik még például a heroin és az LSD is). A hármas besorolású, azaz Schedule 3 szerek ezzel szemben az amerikai kábítószerellenes hatóság (DEA) definíciói szerint "közepes vagy alacsony fizikai és pszichológiai függőségi potenciállal rendelkeznek". Az alacsonyabb osztályba sorolt 3. jegyzékben szereplő kábítószerekre nem vonatkoznak olyan államközi korlátozások, mint az 1. jegyzékben szereplő kábítószerekre, és bizonyos üzleti adókedvezményekkel járnak.

Egyébként Európában is voltak mostanában a kannabisz elfogadottságát érintő fejlemények, pár hete a szer termesztésének és fogyasztásának úgynevezett ellenőrzött legalizálását javasolja a német kormány a törvényhozásnak, végső döntés azonban még nem született az ügyben.

Mint egy falat kenyér

Az esetleges amerikai átsorolás nyomán jelentősen bővülhet a piac, a hír hatására pedig komoly rali indult a vezető, legnagyobb piaci mérettel rendelkező amerikai kannabisz-vállalatok részvényeinél. A legnagyobb cégek közül a Trulieve vezette az emelkedést a maga 28,9 százalékos pluszával.

A tegnapi és a tegnapelőtti rali mondhatni úgy kellett az iparág nagyvállalatainak, "mint egy falat kenyér"

- a pár éve felsztárolt szektor ugyanis durva mélyrepülésen van túl,

már ami a részvényárfolyamok alakulását illeti. A Trulieve például a tegnapi, közel 30 százalékos rali ellenére idén 24,9 százalékos mínuszban van, míg egy év távlatában 59 százalékos esésről lehet beszámolni a kanadai központú termesztőnél.

A legnagyobb piaci mérettel rendelkező, amerikai központú Curaleaf grafikonja sem néz ki sokkal szebben, idén eddig 13 százalékos a mínusz a jegyzésben, 2022 szeptembere óta pedig 40,8 százalékot zuhant az árfolyam.

Címlapkép forrása: Olena Ruban via Getty Images