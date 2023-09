Érik a magyar nyugdíjkatasztrófa, de már készül valami a kormány boszorkánykonyhájában

Future of Finance 2023 Nem érdemes lemaradni a Future of Finance 2023 konferenciáról, részletek:

Két évre kaptam a miniszteri biztosi mandátumomat, a feladataim közül az öngondoskodási piac fejlesztése a leginkább jövőbe mutató

- nyilatkozta decemberben a tavaly nyár óta a GFM miniszteri biztosaként dolgozó Kovács Zsolt a Portfolio-nak. Már akkor egyértelműnek tűnt, hogy míg a lakásbiztosítások a leggyorsabb, addig az életbiztosítási és nyugdíjpénztári piac nem újragondolása nem egyszerűen a leginkább jövő mutató, hanem egyúttal a legátfogóbb és az egyik legkeményebb diónak ígérkező feladata lesz a kormánybiztosnak.

Kovács Zsolt GFM, Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., miniszteri biztos, igazgatósági tag 30 éve dolgozik a hazai pénzügyi szektor különböző szegmenseiben, szektoriális kitérőkkel az energetika, távközlés és az agrárium irányába. A pénzügyi ágazat majd minden részében tevékenyk Tovább … Tovább 30 éve dolgozik a hazai pénzügyi szektor különböző szegmenseiben, szektoriális kitérőkkel az energetika, távközlés és az agrárium irányába. A pénzügyi ágazat majd minden részében tevékenyk

Bár a kormány érthető módon erről nem kommunikál nyíltan, nyilvánvalóan a magánnyugdíjpénztári rendszerrel együtt 2011-ben jórészt felszámolt tőkefedezeti rendszer újraépítése lenne a cél azzal a lényegi különbséggel,

a részvétel most nem lenne kötelező (bár az automatikus beléptetés fogalma egy gyakran elhangzó elképzelés a piac részéről), ehelyett erős állami és munkáltatói ösztönzőket egyaránt tartalmazna az alapvetően önkéntes részvételre (jelenleg csak az előbbi létezik 20%-os adójóváírás formájában), nem az állami járulékelvonás helyébe lépne, hanem azt kiegészítő jellegű lenne, egy különálló pillér, csakúgy, mint a létező önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások és nyugdíjbiztosítások jelenleg kevésbé fejlett piaca (nem tudni, ezeket hogy csatornáznák bele az új rendszerbe), nem kizárólag a pénztári rendszerre hagyatkozna, hanem a biztosítók és a biztosításközvetítők ügyfélvagyon-gyűjtési potenciáljára is építkezne (nagy előnye ezeknek az erős értékesítési kapacitás, lásd cikkünk utolsó bekezdését).

Ahogy már márciusi cikkünkben részletesen írtunk róla, többfajta elképzelés is terítékre került az elmúlt hónapokban a kormány, az MNB és a szakmai szervezetek egyeztetésein, a leginkább kidolgozott lehetséges mintaként szolgált például

az MNB 2019-ben részletesen bemutatott és azóta is számos fórumon, tanulmányban napirenden tartott jóléti alap koncepciója, amely a nyugdíj- és az egészségcélú öngondoskodásban egyaránt építene az állami ösztönzőkre és a munkáltatókra, Lengyelország munkavállalói tőkeprogramja (PPK), amelyben a munkavállalók a bruttó fizetésük 2-4 százalékát fizetik be egyéni nyugdíjszámlájukra, a munkáltatók ehhez további 1,5-4 százalékkal járulnának hozzá, és a pénzt a várható nyugdíjazáshoz igazodó céldátum-alapokban kezelik.

Úgy tudjuk, az érintett szakmai szervezetek (leginkább a Pénztárszövetség és a MABISZ) részletesen ismertették az elmúlt hetekben a kormánnyal a szakmai álláspontjukat (ezeket kérésünkre az illetékesek nem kívánták egyelőre megosztani), egyelőre azonban nem sikerült áttörést elérni az egyeztetéseken.

Hogy az idő sürget, arra a leggyakrabban az alábbi bizonyítékokat szokás felhozni:

ötből egy magyar 65 év feletti eltartott ma, 2040-re ez az arány háromból egy lesz , óriási terhet róva a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerre,

, óriási terhet róva a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerre, a nyugdíjpénztári tagok száma ugyan 1,1 millió fő, jelentős részük azonban már nem aktív befizető , és több a kilépő, mint a belépő,

, és a 35 éves életkoruk előtt rendszeres megtakarítást indító fiatalok aránya elenyésző mind a nyugdíjpénztári megtakarítások, mind a nyugdíjbiztosítások esetében, pedig az előtakarékosság fiatalkori elindítása exponenciális előnyt jelent a felhalmozott nyugdíjvagyonban,

mind a nyugdíjpénztári megtakarítások, mind a nyugdíjbiztosítások esetében, pedig az előtakarékosság fiatalkori elindítása exponenciális előnyt jelent a felhalmozott nyugdíjvagyonban, a felnőtt magyar lakosság mindössze egyötöde , 1,6 millió fő rendelkezik valamilyen adókedvezményre feljogosító nyugdíjcélú megtakarítási termékkel, és ez a szám az utóbbi években inkább stagnál, mint nő (lásd a fenti ábrát),

, 1,6 millió fő rendelkezik valamilyen adókedvezményre feljogosító nyugdíjcélú megtakarítási termékkel, és ez a szám az utóbbi években inkább stagnál, mint nő (lásd a fenti ábrát), rendszeresen felmerülő probléma, hogy a biztosítókkal ellentétben az önkéntes nyugdíjpénztárak nem rendelkeznek a tömegszerű értékesítéshez szükséges közvetítői ösztönzőket tartalmazó értékesítői modellel,

szükséges közvetítői ösztönzőket tartalmazó értékesítői modellel, átgondolandó kérdés a lehetséges befektetési politikák rugalmassága is, aminek a kormány lehetséges nézőpontjából része lehet az állampapírpiacra terelés erősítése is, a bankokhoz és befektetési alapokhoz hasonlóan.

Kevesebb szó esik arról, hogy a megtakarítási piacon is folyamatosan apad az öngondoskodási célú megtakarítások jelentősége. Arról nincs pontos adatunk, hogy nyugdíjbiztosításban mennyi pénz hever, ezért a teljes életbiztosítási díjtartalékot mutatja alábbi ábránk. Jól látható, hogy míg 10 évvel ezelőtt, a magánnyugdíjpénztári rendszer megszüntetése után is a hazai megtakarítások 18%-a volt életbiztosításban, nyugdíjpénztári számlán vagy nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ), addig ezeknek az aránya ma alig több mint 10%.

Miközben ugyanis a hazai megtakarítások állománya nominálisan folyamatosan emelkedik, a megtakarítások szerkezete pont nem a hosszú távú öngondoskodás javára mozdul el: a főleg rövid távú hozammaximalizációt célzó állampapírok és befektetési alapok tarolnak az infláció ellen vajmi keveset érő banki folyószámlával és készpénzzel szemben, miközben az öngondoskodási termékek jelentősége folyamatosan apad.

Az MNB 2023 közepi adatai szerint életbiztosításban 2423, nyugdíjpénztári számlán 2303, NYESZ-en pedig 445 milliárd forintot tartott a magyar lakosság. Egy évtized leforgása alatt ez mindössze 52, illetve 84%-os növekedés jelent, a NYESZ-állomány pedig még csökken is több mint 7%-kal. Mindeközben a háztartások teljes bruttó pénzügyi vagyona több mint 2,5-félszeresére, általunk megtakarításnak tekintett pénzügyi eszközeinek állománya a háromszorosára növekedett.

Lehet arról vitatkozni, hogy a 2011-ben felszámolt magán-nyugdíjpénztári rendszer mennyire számított öngondoskodásnak (szándékát tekintve inkább nem, végeredményét tekintve inkább igen), de alábbi ábránkon jól látható, hogy az utána megmaradt önkéntes nyugdíjpénztári rendszer a töredékét hozta be friss pénzben mindannak, amire a korábbi rendszer képes volt. Még érdekesebb az ábrán az életbiztosítások alakulása: még a megtakarítási boomot hozó Covid-járvány csúcspontján, 2021-ben is csak 105 milliárd forintnyi friss pénz áramlott az életbiztosítási piacra (nettó tranzakciós adat), ami nominálisan is kevesebb mint a fele volt a 2006-2007-es több mint 200 milliárd forintos éves beáramlási csúcsnak. Reálértéken természetesen még sokkal nagyobb a szakadás.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy van azért a nyugdíjcélú megtakarítások piacának most is egy virulens részpiaca, ez a magánbiztosítók által értékesített és kezelt nyugdíjbiztosításoké (unit-linked vagy vegyes életbiztosítások ezek), amelyek gazdái csak 2014. január 1-je óta élvezik a 20%-os adójóváírás előnyeit. Az szja-törvény szerinti élő nyugdíjbiztosítási szerződések darabszáma egy év alatt 7,2%-kal gyarapodott, és 2023 közepére, vagyis csaknem tíz év alatt meghaladta a 467 ezret. A nyugdíjbiztosítások díjbevétele rohamosan közelít a nyugdíjpénztárak tagdíjbevételéhez, az idei évben meg is haladhatja azt. A fent ismertetett számokat úgy érdemes tehát vizsgálni, hogy ezen belül a nyugdíjbiztosítások növekvő részpiacáról mint pozitív példáról sem feledkezünk meg, e részpiac lassan egy évtizedes tapasztalatai pedig fontos tanulságokkal szolgálhatnak az öngondoskodási piac logikáját felülírni tervező kormány számára – különösen a nyugdíjpénztárakénál láthatóan jóval hatékonyabb értékesítés és állománybővítés területén.

Címlapkép forrása: Getty Images