Feltárják a befektetések jövőjét a magyar alapkezelők - Jön az év pénzügyi konferenciája!

Future of Finance 2023 Még nem késő jelentkezni a rendezvényre, várjuk regisztrációdat!

Várunk a pénzügyi szektor nagy találkozóján!

Oszkó Péter, Rab Árpád, Jelasity Radován, Hegedüs Éva, Kadocsa Péter, Keszthelyi Erik, Kovács Zsolt, Bilibók Botond – csupán néhány név azok közül, akik irányt mutatnak nekünk a következő időszakra szeptember 20-án, amikorra is a magyar pénzügyi szektor nagy találkozóját szerveztük meg a finanszírozási, a biztosítási és a vagyonkezelési ágazat szereplői számára, az IT-szektor és a fizetésforgalmi szakma élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel kiegészülve.

Bilibók Botond Hold Alapkezelő, vezérigazgató Bilibók Botond a tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Karán végezte. Eddigi egyetlen munkahelye a Concorde,

Rendkívül színes programmal készültünk idén, amelyben kiemelt szekciót szentelünk a jövő befektetéseinek és a vagyonkezelésnek. A délelőtti szekcióban Kiss Péter (befektetési igazgató, Amundi Alapkezelő) tart előadást arról, milyen hatással van a vagyonkezelésre a fenntarthatóság, Big Data, AI és Blockchain, és mit mutatnak mindezek a jövőt tekintve.

Kiss Péter Amundi Alapkezelő Zrt., befektetési igazgató Kiss Péter 2010-ben az Axa Alapkezelőnél kezdte karrierjét, majd 2011-től 2014-ig a Morgan Stanley-nél deviza- és kötvénypiaci származtatott termékek értékelésével, modellezésével és kockázatkezelésév

A folytatásban Szalay Ákos (Head of Product, Dorsum) hozza közelebb a hallgatóságot a tematikus befektetések és ESG-jelentések világához, gyakorlati példán bemutatva, hogyan is néz ez ki egy vezető brit vagyonkezelőnél.

Szalay Ákos Dorsum, Head of Product Szalay Ákos a Dorsum Wealth Portal termék és a termékfejlesztési csapat vezetője. A 2018-ban elindított Wealth Portal a Dorsum vagyonkezelési és befektetési ügyfélportálja. Magyar és nemzetközi piacok

Izgalmasnak ígérkezik a szekciót záró panelbeszélgetés is, amelyben Bilibók Botond (vezérigazgató, Hold Alapkezelő), Brezina Szabolcs (Tőkepiac és Treasury ügyvezető igazgató, MBH Bank), Kadocsa Péter (elnök-vezérigazgató, VIG Alapkezelő) és Mikesy Álmos (elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő) fognak beszélni arról, mi az, ami marad, és mi az, ami változik a következő egy-két évtizedben a vagyonkezelés és a befektetések területén.

Brezina Szabolcs MBH Bank, Tőkepiac és Treasury ügyvezető igazgató Brezina Szabolcs több mint húsz éve dolgozik befektetési banki területen. A Kereskedelmi és Hitelbanknál kezdett üzletkötőként 1996-ban, majd 1998-ban a Takarékbanknál helyezkedett el, és egy kétéves

A konferencián az alábbi témák lesznek még terítéken, neves előadókkal és panelbeszélgetés-résztvevőkkel:

Hol tartunk 5, 10, 20 év múlva? A jövő (mega)trendjei a pénzügyekben

A lakossági hitelezés jövője: milyen hiteleink lesznek?

Öngondoskodás és biztosítás: teljesen átalakul a piac?

A vállalati credit management aktuális kérdései

A bankolás jövője, a jövő pénze: mivel és hogyan fizetünk 20 év múlva?

Vállalatfinanszírozás és céges pénzügyek: mit látnak előre a bankok és a CFO-k?

A pénzügyek jövője, ahogy Amerikából látszik

Elismerés az év pénzügyi vezetőjének

Szeptember 20-án az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Future of Finance 2023 konferencián kerül átadásra a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díja is.

A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak pedig a CFO Master 2023 díjban részesülhetnek. A CFO of the year 2023 díjra bármely hazai (kivéve a pénzügyi szektorban és tanácsadói szférában tevékenykedő) cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet.

A nevezésekhez pályázati űrlapot kell kitölteni, amely IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL ÉS TÖLTHETŐ LE. A nevezéseket a cfooftheyear@portfolio.hu e-mail címre várjuk 2023. szeptember 13-áig. A pályázók 20%-os kedvezménnyel, az első nyolc helyezett pedig díjmentesen vehet részt szeptember 20-ai konferenciánkon.

Tavalyi Future of Finance konferenciákról készült összefoglaló videónk itt megtekinthető:

