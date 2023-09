Mi mindent érdemes tudni a művészeti vásárokról?

A különböző művészeti vásárokon való részvétel egy remek módja annak, hogy a gyűjtők egy adott helyen és időben elmélyüljenek a művészeti világ legújabb történéseiben. A galériák, a kurátorok és művészek széles skáláját egy tető alá hozó nagyszabású rendezvényeken lehetővé válik a gyűjtők számára, hogy viszonylag rövid időn belül számos műalkotást megtekintsenek. Mindeközben pedig tartalmas kapcsolatokat alakíthatnak ki a művészeti szakemberek globális közösségével.

Művészeti vásárok egész évben zajlanak a világ különböző pontjain. Bár a 2022-ben megrendezett vásárok száma elmaradt a járvány előtti szinttől, a Statista (adatgyűjtő platform) szerint így is több mint 300 vásár került megrendezésre világszerte.

Mivel rengeteg művészeti eseményre kerül sor az év során, a művészeti vásárnaptárban gyorsan nehézkessé válhat a navigáció.

„Azt tanácsolom a kezdő műgyűjtőknek, hogy lassan haladjanak végig a művészeti vásárokon” – mondta Touria El Glaoui, az 1-54 Contemporary African Art Fair igazgatója. „Nem arról van szó, hogy minél többet lássunk, hanem arról, hogy kitaláljuk, mi vonz és mi érdekel. Azt is javaslom a kezdő gyűjtőknek, hogy szánjanak időt arra, hogy beszéljenek a galériásokkal a standoknál, szánjanak időt a bemutatkozásra, és megismerkedésre. Érdemes többet megtudni az érdeklődésüket felkeltő galériákról.”

A Frieze New York belső tere, 2023. Forrás: Casey Kelbaugh / CKA, Frieze

Egy kis tervezés az első művészeti vásárlátogatás előtt sokat segíthet. Például egy vásár webhelyén általában látható, hogy mely galériák vesznek részt az adott rendezvényen, illetve melyik részen állítanak ki. Egyaránt megtekinthető az intézmény alaprajza, valamint az extra programok és események ütemterve.

A nagyobb vásárok gyakran nyújtanak segítséget a látogatás online megtervezéséhez. Ilyen például a Frieze, mely 2003-as megalakulása óta napjaink egyik legbefolyásosabb kortárs művészeti vásárává vált,

jelenleg Londonban, New Yorkban, Los Angelesben és Szöulban szintén megrendezésre kerül. „A vásár előtt megnyíló online platformunk, a Frieze Viewing Room hasznos eszköz, amely lehetővé teszi a galériák prezentációinak előzetes megtekintését, mindez segíthet a látogatás megtervezésében” – magyarázta Aryana Khan, a VIP kapcsolatok vezetője. A Frieze 91, a vásár globális tagsági programja kifejezetten a művészeti szcénában kezdők számára szól. „Érdemes észben tartani, hogy nem minden alkotás ugyanolyan online megtekintve, mint élőben, néha a legjobb felfedezések a véletlen rátalálások által születnek.”

Lehmann Maupin standjának installációja a Frieze London vásáron, 2022. Forrás: Linda Nylind / Frieze

Egy művészeti vásár meglátogatásánál fontos továbbá az időzítés. Tekintettel arra, hogy az eladások többsége a vásár előtt vagy annak első napján zajlik, az erre vonatkozó tervezés elengedhetetlen lehet, ha például egy galériából szeretnénk egy csúcsdarabot beszerezni.

Kezdő gyűjtőként elképzelhető, hogy az olcsóbb darabok közül kívánunk válogatni, nem árt tisztában lenni azzal, hogy egyes vásárokon ezért külön szekciók vannak kialakítva. „A gyűjtésben kezdőknek mindig azt javaslom, hogy először fedezzék fel a nyomatokat és a kiadványokat, mivel ezek általában könnyebben megfizethetők” – tanácsolta Khan.

A Frieze Londonnak van egy szekciója a műalkotások kiadványainak szentelve, 2023-ban öt galéria fogja itt bemutatni számos vezető kortárs művész munkáit.

Minden művészeti vásár egyedi, más-más fókuszt és témát határoznak meg a szervezői. Az Art Basel, amelyet 1970-ben alapítottak Svájcban, mára szintén a világ egyik legnagyobb művészeti vásárává nőtte ki magát, Miami Beach-en, Hong Kong-ban és Párizsban is megrendezik. Eseményein a művészet széles körét szemléltetik a feltörekvő galériáktól a filmekig, nyilvános performanszokig, a nagy mesterek műveitől a kortárs alkotásokig. „Büszkék vagyunk arra, hogy az Art Basel bemutatóinkon ambiciózus programokat készítünk, amelyek mindegyike egyedi, és a fogadó város és régió határozza meg” – magyarázta Vincenzo de Bellis, az Art Basel vásárok és kiállítási platformjainak igazgatója. A Paris+ par Art Basel idén októberben induló programjában a vásár az egész városra kiterjedő nyilvános műsorokat kínál ingyenesen látogatható kiállításokkal, szabadtéri installációkkal, valamint beszélgetések és viták sorozatával.

Az Art Basel a párbeszéd és a felfedezés eszköze lehet bárki számára, a múzeum képviselőitől a művészet rajongóiig, a felfedezés érzése nem korlátozódik a kiállítótermek falaira.

– tette hozzá de Bellis. Vannak olyan vásárok, amelyeket a műalkotások meghatározott kategóriáinak szentelnek, például a fotográfia vagy a papírra készült alkotások kerülnek előtérbe.

A művészeti vásárok a kortárs művészeti piac kontextusában a nem szokványos médiumok legitimációját is segítik a kurátori határok feszegetésével – magyarázta Helen Toomer, a szeptember nyíló PHOTOFAIRS New York igazgatója. „A PHOTOFAIRS New York azon dolgozik, hogy megváltoztassa a fotózásról alkotott elképzeléseket, teret biztosítva a fotózás minden formájának egyenrangú megbecsüléséhez; a modern példáktól kezdve egészen a digitális és filmes munkákig, a jövőbe tekintésig” – mondta Toomer. „A vásár számos egyéni bemutatót tartalmaz, a jól ismert művészek támogatása mellett a tehetségek fiatalabb generációjának felkarolására egyaránt törekszik.”

„A művészeti vásárok rendkívüli lehetőséget kínálnak mindazok számára, akik kezdőként érdeklődnek a műgyűjtés iránt” – mondta Nicole Berry, a The Armory Show igazgatója, amely szeptember első hetében lesz megtartva New Yorkban. „Ezen alkalmakkor a résztvevők különféle művészek munkáit láthatják, emellett számtalan kiállítóval, alkotóval és különböző szintű gyűjtővel beszélgethetnek. Ebben a barátságos környezetben való elmerülés lehetővé teszi a kezdő gyűjtők számára, hogy a kortárs művészet széles körét élvezhessék, és belépési pontot találjanak új gyűjteményük megalapozásához.”

Az Art on Paper 2022 installációs képe Forrás: Art on Paper

A művészeti vásárok központi helyet foglalnak el a művészeti világ összekapcsolódásában. Ezek az események nemcsak az alkotások személyes megtekintését szolgálják, hanem a galériásoknak, gyűjtőknek és művészeti szakembereknek is lehetőséget kínálnak az elengedhetetlen kommunikációra. Gyűjtőként kulcsfontosságú a kapcsolatépítés, ezért a vásárok fontos társadalmi rendezvények.

A művészeti vásárok platformként szolgálnak a művészek, galériák és gyűjtők számára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, eszmét cseréljenek és mélyebb kapcsolatokat építsenek ki.

- mondta Kelly Freeman, az Art on Paper igazgatója. „A művészeti vásárok pillanatképet nyújtanak a jelenlegi trendekről, és létfontosságú helyet nyújtanak a feltörekvő tehetségek, illetve felfedezésük számára.”

Bartos Attila, a párizsi Galerie Frank Elbaz munkatársa, aki a galériával rendszeresen jár nemzetközi vásárokra elmondta, hogy „a legfontosabb, hogy először nézzünk körbe a standokon, hogy sokféle művészetet lássunk, és ezzel eddzük a szemünket. Ezáltal nyitottabbá válunk és felfedezünk olyan művészeti ágakat is, illetve művészeket, akikről eddig nem hallottunk. Így kapunk egy nagy adag vizuális információt, amit aztán megszűrünk magunkban és elkezdünk ráébredni, hogy valójában milyen fajta művészet hoz lázba minket. Sőt, elkezdünk kapcsolatokat észrevenni a különböző művészeti mozgalmak között. Teljes művészeti panorámát nyújthat egy vásár, amiből az a feladatunk, hogy megtaláljuk azt, ami hozzánk legközelebb áll.

Amikor egy standon megtetszik valami, akkor bátran oda kell lépni a galériáshoz, bemutatkozni és a végén kapcsolatot cserélni. Egy jó beszélgetés folytán a galériás tud mutatni olyan műveket is, amiket nem állítottak ki, illetve meg tudja mutatni a művész teljes portfolióját, ami azért lehet fontos, mert a vásárok magas költségei miatt a fiatal művészek kevésbé drága munkáit nem mindig engedheti meg egy galéria, hogy kitegye. Másik oldalról a galériásnak is fontos, hogy megismerje a vevőt, mert mivel sok emberrel találkozunk egy vásáron, a végén azok maradnak meg a legjobban, akikkel kialakult egy szimpatikus beszélgetés. Így ezek a fiatal gyűjtők biztosak lehetnek benne, hogy a galériás gondolni fog rájuk, amikor beérkezik egy friss mű, ami érdekelheti őket.

Kollmann Szilvia a műtárgy.com ügyvezetője, az Art Advisory Budapest művészeti tanácsadója szerint „érdemes felkészülten érkezni a vásárokra, a vásár honlapján már hetekkel előre fent van a galériák névsora linkkel, ahol egyenként utána tudunk nézni a galériáknak és az általuk képviselt művészeknek. Sok esetben a műtárgyak is elérhetőek online platformokon. Ha lehetőségünk van rá, akkor először tárlatvezetéssel vagy szakértővel járjuk körbe a standokat, ezáltal olyan szempontokra, mögöttes információkra is rálátást kapunk, amiket magunktól nem tudhatunk. Emellett, vagy ha erre nincs lehetőség, érdemes megkérni a standokon a galériatulajdonosokat és vezetőket, a leggyakrabban ők is kint vannak, hogy meséljenek a kiállított művészekről és a konkrét műtárgyakról. A műtárgy és az érdeklődő között nem csak esztétikai alapon tud kialakulni kötődés, hanem a mögöttes történetek mentén is. A kapott ismeretek után már egyénileg fedezzük fel ismét a kiszemelt standokat és műveket, hogy létrejöjjön az ’igazi találkozás’ a műtárggyal és ezt követően a vásárlás.”

Magyarországon két művészeti vásárt is megrendeznek 2023 őszén, az egyik az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár, amelyre 13. alkalommal látogathatunk el, és az idén debütáló Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár. Mindkettőt a Bálna Budapest Rendezvényközpontban tartják a szervezők.

Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója azt tanácsolja minden kezdő gyűjtőnek, hogy „válasszon okosan, olyan vásárra összpontosítsa drága idejét, amelyik széles, máshol nem hozzáférhető nemzetközi választékot és tartalmas programokat biztosít! A jól működő nemzetközi vásárok vonzereje azok komplexitásából és nyitottságából fakad, és ezt érdemes kiaknázni, vagyis az újdonságokra nyitottan, felszabadultan szemlélődni, impulzusokat és kapcsolatokat gyűjteni, bátran kérdezni a kiállítóktól, és ügyesen, de tisztelettel alkudni.”

Tausz Ádám, a Budapest Contemporary alapító-igazgatója is kiemelte a vásárok fontosságát: “Egy kezdő műgyűjtőnek egy vásár meglátogatása a legjobb lehetőség, ahol betekintést lehet kapni ebbe a világba. Egy vásáron egyszerre több kortárs galéria vesz részt, így többféle alkotással, iránnyal és korszakkal lehet találkozni. Érdemes tárlatvezetéseken részt venni, ahol értékes információkat kaphatunk a galériákról, a piacról és a művészekről. A vásár után érdemes egyenként azokat a galériákat felkeresni, akiknek a művészei elnyerték a tetszésünket. Minden galéria örömmel veszi, ha valaki érdeklődik és elindul a műgyűjtés útján.”

Azoknak, akik a cikkben összegyűjtött tanácsokat máris alkalmaznák a gyakorlatban és ellátogatnának egy művészeti vásárra, a hétvégén megrendezésre kerülő Vienna Contemporary-t javasoljuk, ahol két magyar kortárs galéria is (acb Galéria és Kisterem Galéria) is képviselteti magát egy színvonalas, közép-európai fókuszú nemzetközi mezőnyben.

Címlapkép forrása: Vincent Tullo / The Armory Show