Rekordok a Freddie Mercury aukción – mutatjuk a legkiemelendőbb eredményeket

Szeptember 6-án lezajlott a Sotheby's által szervezett Freddie Mercury aukció, melynek teljes bevétele elérte a 15,4 millió dollárt. Az 59 tételt felsorakoztató árverés az első volt a hat közül, amelyet a Queen frontemberének soha nem látott - több mint 1400 tárgyat számláló - egyéni gyűjteményének szenteltek.

Mercury barátja, Mary Austin úgy döntött, itt az ideje, hogy megváljon az ikon személyes tárgyaitól, amelyeket a szerdai esemény előtt egy hónapig tartó nyilvános kiállításon is bemutattak. A tárlatot több mint 140 000 látogató tekintette meg, ami rekord eredmények számít a londoni Sotheby’s-nél. A World of His Own címre keresztelt aukcióról korábbi cikkünkben hosszabban is írtunk. Jelenlegi válogatásunkban mutatjuk a legmagasabb áron elkelt darabokat.

1. Freddie Mercury nagyra becsült Yamaha zongorája, amellyel a „Bohemian Rhapsody” és a Queen más meghatározó zeneszámait komponálta, több mint 2 millió dollárért kelt el.

Freddie Mercury Yamaha baby grand zongorája a Sotheby's aukcióján Forrás: BBC

2. A Queen „Bohemian Rhapsody” slágerének a kézzel írt dalszövegei összesen 1,38 millió font értékben keltek el.

Freddie Mercury kézzel írt dalszövegének részelete a Bohemian Rhapsody című számhoz Forrás: Daily Sabah

3. A „Bohemian Rhapsody” 1975-ös videójában viselt ezüst kígyó karperec rekord bevételt hozott, 881 000 dollárért értékesítették (majdnem a becslések százszorosa).

A viktoriánus stílusú karperec, amelyet Mercury elefántcsont színű szatén ruhával viselt a dal videójában az aukciókon valaha eladott legdrágább rocksztár tulajdonából származó ékszernek számít.

Mercury ezüst kígyó karperece Forrás: Sotheby's

4. Mercury Nyugat-Londonban található Garden Lodge otthonának ajtaja 412 750 fontért kelt el.

Az aukciót a Mercury házának kertjébe vezető graffitivel ellátott ajtó eladásával nyitották meg. A rajongói firkákkal borított ajtó jóval meghaladta a 15 000-25 000 fontra becsült értéket, közel 20 percig tartó licitháborút indított.

Az énekes Nyugat-Londonban található Garden Lodge otthonának ajtaja, a rajongók által hagyott falfirkákkal borítva Forrás: Sotheby's

5. Kézzel írt dalszövegek a Somebody To Love (300 539 dollár), a Killer Queen (347 992 dollár) és a We Are the Champions (401 000 dollár) számokhoz

A Queen Don't Stop Me Now, a Somebody to Love és a We Are The Champions dalszövegeinek kéziratai Mercury aláírásával Forrás: BBC

6. A Queen 1986-os Magic turnéjához tervezett korona és köpeny 790 892 dollár értékben talált gazdára.

Mercury koronája és köpenye Forrás: Sotheby's

7. Mercury ónix és gyémánt Cartier gyűrűjének eladási ára elérte a 344,671 dollárt

A gyűrűt Sir Elton John ajándékozta a rockszárnak. Aukciós bevételének teljes összegét az Elton John Aids Alapítvány kapja.

Az aukcióra bocsátott ónix és gyémánt Cartier gyűrű Forrás: Instoremag

8. Egy 1941-es Wurlitzer zenegép, amely a Garden Lodge konyhájában állt 506 171 dolláros áron kelt el.

A Paul Fuller tervezte Wurlitzer zenegép (kb. 1941) Forrás: Sotheby’s

A zanzibári születésű Mercurynak nagy művészeti gyűjteménye volt, így az aukción többek között Salvador Dali és Pablo Picasso festményei szintén kalapács alá kerültek. Ugyanúgy, mint az utolsó festmény, amelyet egy hónappal azelőtt vásárolt, hogy 1991-ben, 45 éves korában AIDS-betegségben elhunyt.

Forrás: BBC

Címlakép forrása: Financial Times