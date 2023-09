Videók: zúgó patakokká váltak Hongkong utcái – A tőzsde sem nyitott ki pénteken

83 ember szenvedett sérüléseket, köztük hárman súlyosakat.

A videókon látható, hogy Hongkong hegyvidéki utcái zúgó patakokká változnak, és elárasztják a bevásárlóközpontokat, metróállomásokat és alagutakat.

Hong Kong's heaviest rain in at least 140 years. Footage from instagram. pic.twitter.com/iKaf2PcaJj

It has been raining a lot in Hong Kong tonight pic.twitter.com/QRFYCVBaFc

A szélsőséges időjárás káoszt okozott a közeli, több mint 17 millió fő lakta Sencsen városában is.

Flooding parking lot in Shenzen looks like that claustrophobic scene where theyre trapped in the Titanic. Were in a real life horror movie. pic.twitter.com/popZIGwDBY