10 kiemelkedő európai tárlat, amelyet nem érdemes kihagyni idén ősszel

A művészeti aukciók és vásárok mellett idén ősszel is számos kimagasló kiállítás nyílik meg a világelső művészeti intézmények tereiben. Annak érdekében, hogy a művészetkedvelők ebben a szezonban is könnyen találhassanak az érdeklődésükhöz passzoló programot, a műtárgy.com most kiválogatott tíz nagyszerű tárlatot Európában, amelyre mindenképpen érdemes ellátogatni a következő hetekben, hónapokban.

Mark Rothko - Fondation Louis Vuitton, Párizs2023 október 18. - 2024 április 2.

Ez a hatalmas Mark Rothko (1903-1970) retrospektív tárlat a híres amerikai absztrakt expresszionista festő több mint 115 alkotását tárja nagyközönség elé. A tárlat kronologikus áttekintést ígér, amely láttatja a 20. században alkotó művész érzelmi és művészi fejlődését. Suzanne Page főkurátor Christopher Rothkoval (a művész fiával) közösen szervezte meg a nagyszabású kiállítást, amelyen az idősebb Rothko korai portréitól juthatunk el az utolsó munkáihoz.

Mark Rothko, No. 9/No. 5/No. 18, 1952; Mark Rothko, Self-Portrait, 1936. Forrás: © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris

A kiállítás az egyetlen létező Rothko önarcképpel indít, amelyet a művész 1936-ban festett, majd tovább halad a New York városának látképeit elénk táró korai realista, valamint az 1940-es évek biomorf absztrakció hatását tükröző munkáin. A tárlat az Untitled (Black on Gray) című 1970-ben elkészített festményével, illetve komorabb utolsó sorozatával zárul, amelyet Alberto Giacometti több szobormunkája kísér. A kiállítás páratlan lehetőséget kínál arra, hogy minden érdeklődőt magával ragadhasson Rothko örökké elbűvölő egyszerűsége.

Inside Other Spaces: Environments by Women Artists 1956–1976 - Haus der Kunst, München 2023. szeptember 8. – 2024. március 10.

Az Inside Other Spaces c. tárlat 11, 1956 és 1976 között alkotó női művészre összpontosít, akik olyan environmental - környezetszobrászati - munkákat alkottak, amelyek a művészet, az építészet és a design küszöbén álló fizikai terekként belépésre és interakcióra invitálják a nézőket. Az efféle alkotásokat kiállításuk után általában dekonstruálják, illetve megsemmisítik. A müncheni Haus der Kunst kurátorai, Marina Pugliese, Andrea Lissoni és Anne Pfautsch három évig dolgoztak a tárlat létrejöttén. A restaurátorokkal közös munka során számos, különféle archívumokban fellelhető fényképet, tervet, leírást és számlát egyaránt tüzetesen megvizsgáltak, hogy rekonstruálhassák a 20. század leginnovatívabb ilyen jellegű munkáit.

Aleksandra Kasuba, Spectral Passage (1975). installációja, M. H. DeYoung Memorial Museum, San Francisco. Forrás: Digital Archive of Aleksandra Kasuba

A tárlat során olyan női művészek alkotásai kapnak reflektorfényt, akiknek a műfajhoz való hozzájárulását korábban javarészt figyelmen kívül hagyták. A kiállítók között szerepel többek között Judy Chicago, Lygia Clark, Laura Grisi, Lea Lublin, Aleksandra Kašuba és Faith Wilding.

Edvard Munch: Magic of the North - Berlinische Galerie, Berlin2023. szeptember 15. – 2024. január 1.

Edvard Munch-ot a legtöbben a Sikoly (1893 -1910) című ikonikus festményéről ismerik, művészi hatása azonban messze túlmutat ezen a remekművön. A norvég művész (1863 - 1944) képeinek radikális modernségével emelkedett ki kortársai közül.

Edvard Munch, Red and White, 1899–1900. Forrás: MUNCH, Oslo / Halvor Bjørngård

A Berlinische Galerie-ben megnyíló kiállítás Munch festményei, nyomatai és fényképei révén szemlélteti Berlinhez fűződő mély kapcsolatának történetét. 1892 és 1933 között körülbelül 60 kiállítása volt itt, így a várost az alkotó pályafutásának egyik legfontosabb európai gócpontjaként tarthatjuk számon. A kiállítás Munch mintegy 80 mesterművét, valamint más művészek – pl. Walter Leistikow és Akseli Gallen-Kallela - munkáit egyarán látogatói elé tárja.

Louise Bourgeois: Persistent Antagonism - Belvedere kastély, Bécs2023. szeptember 22. – 2024. január 28.

A Belvedere megépítésnek 300. évét ünneplő eseménysorozat alkalmával a palota pazar barokk galériái egy lenyűgöző kiállításnak adnak otthont, amelyet Louise Bourgeois (1911–2010) francia-amerikai művész magával ragadó festményeinek szentelnek.

Louise Bourgeois, Confrérie, 1940. Forrás: The Easton Foundation / Bildrecht, Vienna 2023

A kiállítás középpontjában a művész 1940-es évekből származó szürrealista festményei állnak, amelyek szobrainak, installációinak és rajzainak gondosan megválasztott együttesével folytatnak párbeszédet, így ívelve át pályafutásának egészét. Bár Bourgeois leginkább gigantikus bronz pókszobrairól ismert, a művész 1938 és 1949 között egyaránt számos olajfestményt készített.

Marina Abramović - Royal Academy of Arts, London2023. szeptember 23. – 2024. január 1.

Marina Abramović (1946-) a művészeti világ ikonikus alakja, a performansz művészet úttörője. Öt évtizede folyamatosan lenyűgözi a közönségét a fizikai és mentális egészségének határait feszegető előadásaival.

Marina Abramović performansz. Forrás: Marina Abramović Archives

Egyik korai előadása, a Rhythm 0 (1974) kiválóan reprezentálja radikális művészetét: Abramović felkérte a nézőit, és arra biztatta őket, hogy az előre megadott eszközökkel, bármilyen módon lépjenek kapcsolatba vele. Ennek a merész javaslatnak hírhedt csúcspontjává vált az az eset, amikor egy töltött fegyvert tartottak a fejéhez. A londoni Royal Academy-n rendezett új kiállításán Abramović jeles pályafutásának sarkalatos pontjait elevenítik fel többek között szobrok, videók, installációk és performanszok bemutatásán keresztül.

Picasso: The Sacred and the Profane - Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid2023. október 4. – 2024. január 14.

A spanyol művész (1881 – 1973) halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett Picasso. A szent és profán című kiállítás arra kíván rávilágítani, hogy a művész munkásságában milyen merészen közelített a klasszikus és a zsidó-keresztény témákhoz.

Pablo Picasso, Man with a Clarinet, 1911-12. Forrás: Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid

Picasso gördülékenyen integrálta a múlt elemeit munkáiba, miközben a festészet lényegén elmélkedett. A mintegy 30 festményét kiállító tárlat szembe állítja a művész munkáit például El Greco és Rubens alkotásaival.

Anish Kapoor: Untrue Unreal - Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze2023. október 7. – 2024. február 4.

Amióta 1990-ben elnyerte a Velencei Biennálén a legjobb fiatal művésznek járó díjat, Anish Kapoor (1954- ) brit-indiai szobrász pályafutása csak felfelé halad. Októberben nyíló új kiállítása azokat a munkáit ünnepli, amelyek a világ egyik legsikeresebb művészévé tették.

Anish Kapoor, To Reflect an Intimate Part of the Red, 1981. Forrás: Oliver Santana/Palazzo Strozzi

A látogatók számos fémszobrát csodálhatják meg, amelyek a színek pozitív és negatív, térre gyakorolt ​​hatását kutatják. Monumentális installációi és környezetszobrászati munkái közül is lesznek kiállított darabok. Vantablack-művei, amelyek Kapoor szerint a valaha készült „legfeketébb fekete” színű pigmentből készültek, szintén megjelenhetnek a tárlaton. (A pigment kizárólagosan a művész tulajdonát képezi.)

Matisse, Derain and Friends: The Paris Avantgarde 1904-1908 – Kunstmuseum, Bázel 2023. szeptember 2. - 2024. január 21.

A Kunstmuseum kiállítása az 1904 és 1908 közötti Párizsra, a fauvizmus időszakára irányítja a reflektorfényt. A „fauves” kifejezést, amelynek fordítása „vadak”, 1905 őszén alkotta meg Louis Vauxcelles művészeti kritikus. Egy Henri Matisse és André Derain köré társuló művészcsoport leírására használta, akik forradalmiak voltak kifejező színhasználatukban. És bár a becenév a közvélemény általános megvetését fejezte ki munkájukkal szemben, a csoport gyorsan átvette azt, és kihasználta az általuk okozott felfordulást.

André Derain, The Dance, 1906. Forrás: ProLitteris, Zurich

A következő három évben a fauvizmus szabta meg a tempót Párizs művészeti életében. Más neves művészeket is bevonzott, például Georges Braque-t, Raoul Dufyt és Kees van Dongent, akik mind hozzájárultak a modernizmus alapjait formáló mozgalomhoz. A közelgő tárlat mintegy 120 alkotást mutat majd be, amelyek közül sok magángyűjteményekből lesz kölcsönözve és évtizedek óta nem volt látható a nyilvánosság számára. A kiállítás fontos tisztelgés a mozgalomban részt vállaló nők elhanyagolt szerepe előtt is, beleértve Amélie Parayre-Matisse textilművészt, aki segített finanszírozni férje törekvéseit, és Berthe Weill műkereskedőt, aki a csoport korai festményeit népszerűsítette.

Turning Heads: Bruegel, Rubens and Rembrandt - Royal Museum of Fine Arts, Antwerpen2023. október 20. - 2024. január 21.

Az antwerpeni Királyi Múzeum, a KMSKA 2022 őszén nyílt újra egy 100 millió euróba kerülő felújítást követően, amely 11 évig tartott. Egy évvel később végre megrendezi első nagy kiállítását, amelyet a régi mesterek munkáinak szentel.

Vermeer, Girl with the Red Hat, 1664-67. Forrás: National Gallery of Art

A kiállított gyűjtemény egy újszerű művészi műfaj, a fejtanulmány megjelenése köré épül. A 17. században érezhetően megnövekedett az érdeklődés a "tronie"-k iránt (a holland aranykori festészetben és a flamand barokk festészetben elterjedt alkotás, amely eltúlzott, jellegzetes arckifejezést ábrázol). A Turning Heads 76 remekművét tár a látogatók elé a korai nagy mesterektől. A kiállítás azt ígéri, hogy a tronie műfaj teljes evolúcióján, a 15. század elejétől a 19. századig végigkíséri a nézőket.

David Hockney: Drawing from Life - National Portrait Gallery, London 2023. november 2. - 2024. január 21.

A november 2-án nyíló tárlat David Hockney (1937- ) angol művész hat évtizedes munkásságát tárja fel a portréfestészetére összpontosítva.

David Hockney, Celia, Carennac, 1971 (részlet). Forrás: David Hockney Foundation / Richard Schmidt

A kiállításon látható portrék öt fő kategóriára oszlanak a modellek személye szerint. A képek meghatározó hányadán Hockney édesanyja, Celia Birtwell, Gregory Evans, Maurice Payne és maga a művész látható. A kiállításon egy több mint harminc új portréból álló, 2021 és 2022 között készült válogatás is debütál, amelynek képei a művész barátait, illetve a normandiai műtermének látogatóit ábrázolják.

Forrás: Artsy, Christie’s, Euronews

Címlapkép: Anish Kapoor Mount Moriah at the Gate of the Ghetto, Palazzo Manfrin, Venice, 2022

Címlapkép forrása: New Yorker