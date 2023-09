Miközben minden összeomlott, milliárdokat tettek zsebre a magyar alapkezelők

A részvénypiacok és a kötvénypiacok együttes szenvedése jellemezte tavaly a világpiacokat, a nagy hazai alapkezelők azonban mintha meg sem érezték volna az ellenszelet: az MNB Aranykönyv friss számai szerint a profitok a legtöbb nagyobb szolgáltató esetében és piacszinten is emelkedni tudtak. Az OTP Alapkezelő maradt a legprofitábilisabb szolgáltató a piacon, miközben jelentősen tudta növelni kezelt vagyonát is. Mindeközben jelentősen átrajzolódott a legnyereségesebb és a legnagyobb vagyonokat kezelő alapkezelők sorrendje is. A hazai vagyonkezelés jövője is terítékre kerül a Portfolio jövő heti Future of Finance konferenciáján. Ne maradj le róla, gyere el te is!