Tagadja Kína az iPhone-okkal kapcsolatos vádakat

Kína nem hozott olyan törvényeket vagy rendeleteket, amelyek tiltanák a külföldi márkájú mobiltelefonok, például az Apple mobiltelefonok vásárlását és használatát

- mondta a külügyminisztérium szóvivője Pekingben egy tájékoztatón.

Az Apple részvényei a múlt héten 4 százalékot zuhantak, miután a The Wall Street Journal az ügyet ismerő személyekre hivatkozva arról számolt be, hogy a kínai központi kormányzati szervek munkatársainak megtiltották az iPhone-ok használatát munkájuk során, sőt azt is, hogy az okostelefonokat bevigyék a kormányhivatalokba. A Bloomberg arról számolt be, hogy Kína a tiltást a kormány által támogatott ügynökségekre és állami tulajdonú vállalatokra is ki akarja terjeszteni.

A The Journal arról számolt be, hogy az utasításokat szóban vagy csetcsoportokban adták ki, hivatalos útmutatás nem volt az ügyben. A kínai külügyminisztérium most kifejezetten tagadta, hogy létezne bármilyen hivatalos intézkedés, amely tiltaná a külföldi telefonhasználatot, de nem foglalkozott a Journal által közölt informális iránymutatással.

A külügyminisztériumi szóvivő válasza az iPhone-okkal kapcsolatos, nem részletezett "biztonsági incidenseket" is megemlített.

Valóban észrevettük az utóbbi időben, hogy számos médium az Apple mobiltelefonjaival kapcsolatos biztonsági incidensekkel szembesült

- mondta a szóvivő.

Címlapkép forrása: Shutterstock