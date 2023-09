Nagy változások jönnek a biztosítási és az öngondoskodási piacon, ne maradj le az újdonságokról!

Future of Finance 2023 Még nem késő regisztrálni a szerdai Future of Finance 2023 konferenciára, nem érdemes lemaradni!

Oszkó Péter, Rab Árpád, Jelasity Radován, Hegedüs Éva, Ginzer Ildikó, Keszthelyi Erik, Kovács Zsolt, Dietz Miklós – csupán néhány név azok közül, akik irányt mutatnak nekünk a következő időszakra szeptember 20-án, amikorra is a magyar pénzügyi szektor nagy találkozóját szerveztük meg a finanszírozási, a biztosítási és a vagyonkezelési ágazat szereplői számára, az IT-szektor és a fizetésforgalmi szakma élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel kiegészülve.

Kovács Zsolt GFM, Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., miniszteri biztos 30 éve dolgozik a hazai pénzügyi szektor különböző szegmenseiben, szektoriális kitérőkkel az energetika, távközlés és az agrárium irányába. A pénzügyi ágazat majd minden részében tevékenyk

Rendkívül színes programmal készültünk idén, a kora délutáni III.A szekció például Kurtisz Krisztiánnak, az Uniqa Group retail és digitális vezetőjének az előadásával kezdődik. Címe: Új operációs modellek és a széthullott értéklánc a biztosítási piacon.

Kurtisz Krisztián UNIQA Group, Head of Retail & Digital A szakember 1998-ban a Providencia Biztosítóban kezdte a pályafutását. Később a Groupama Biztosító Zrt. nem-életbiztosítási területéért felelős ügyvezető igazgatójaként dolgozott 2005 és 2008 között,

Ezt követően Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója fog előadást tartani, amelyben rávilágíthat a jelenlegi piaci hiányosságokra, és várhatóan felvázol egy jövőképet, honnan hova lehetne eljutni 3-5 év távlatában, ha elképzelései a piacon megvalósulnak.

Keszthelyi Erik Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., elnök-vezérigazgató Keszthelyi Erik több mint 18 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a biztosítási piacon. A Hungarikum Alkusz Cégcsoport alapítója és társtulajdonosaként a hazai biztosítási piac legnagyobb, 100

Izgalmasnak ígérkezik a szekciót záró panelbeszélgetés is, amelyben a biztosítási és pénztári piac vezető véleményformálói mondanák el, hogyan képzelik az öngondoskodási piac, azon belül is a nyugdíjcélú megtakarítások jelentőségét Magyarországon. Beszélni fog a Gazdaságfejlesztési Minisztérium elképzeléseiről Kovács Zsolt miniszteri biztos, és az említett Kurtisz Krisztián és Keszthelyi Erik mellett megszólal a beszélgetésben a pénztári oldal két képviselője, Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség főtitkára és Váradi Péter, a Prémium Pénztárcsoport ügyvezetője is. A beszélgetést Csurgó Ottó, a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének ügyvezetője fogja moderálni.

Váradi Péter Prémium Pénztárcsoport, Prémium Pénztárszolgáltató Kft., ügyvezető, orvos A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát 1992-ben, majd ideggyógyászati szakvizsgát tett. Üzleti tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem MBA képzésén

Dr. Kravalik Gábor Pénztárszövetség, főtitkár Dr. Kravalik Gábor 1995 óta a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanít, jelenleg az egyetem címzetes docense. 1998 óta dolgozik a pénztári szektorban, 20 évig az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnál, az Al

Így fog kinézni a biztosítási piac és a nyugdíjcélú öngondoskodás jövőjéről szóló 3.A szekció programja:

A konferencia többi részében az alábbi témák lesznek terítéken, neves előadókkal és panelbeszélgetés-résztvevőkkel:

Hol tartunk 5, 10, 20 év múlva? A jövő (mega)trendjei a pénzügyekben

A lakossági hitelezés jövője: milyen hiteleink lesznek?

Vagyonkezelés: miért fognak fizetni a befektetők?

A vállalati credit management aktuális kérdései

A bankolás jövője, a jövő pénze: mivel és hogyan fizetünk 20 év múlva?

Vállalatfinanszírozás és céges pénzügyek: mit látnak előre a bankok és a CFO-k?

A pénzügyek jövője, ahogy Amerikából látszik

Elismerés az év pénzügyi vezetőjének

Szeptember 20-án, az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Future of Finance 2023 konferencián kerül átadásra a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díja is.

A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak pedig a CFO Master 2023 díjban részesülnek.

Tavalyi Future of Finance konferenciákról készült összefoglaló videónk itt megtekinthető:

