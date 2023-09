Nem ezt vártuk: sorra dönti a rekordokat a magyarok egyik kedvenc befektetése

A befektetési alapok nyári teljesítménye közel sem nevezhető gyengének: a júniusi rekordértékesítés után a júliusi és az augusztusi hónapban is hatalmas mértékű friss tőkét gyűjtöttek be az alapkezelők, pedig a 13%-os szocho bevezetése július 1-től versenyhátrányba hozta őket az állampapírokkal szemben. Nyár végére így a befektetési alapokban elhelyezett vagyon a 12 ezer milliárd forintot is átlépte, e vagyonnak pedig több mint egyharmadát a kötvényalapok adják. A hazai vagyonkezelés jövője is terítékre kerül a Portfolio szeptember 20-i Future of Finance konferenciáján , még nem késő regisztrálni a rendezvényre!