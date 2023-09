Érik az öngondoskodási piac reformja, nagy szerephez juthatnak az értékesítők

Sok még a teendő a magyar öngondoskodási piacon, de folyamatosak az egyeztetések a szakma és a jogalkotó között. Túl olcsóvá vált a pénztári szektor, szükség van a munkáltatók újbóli bevonására, de rövid távon a legnagyobb szerepe az értékesítőknek lehet – hangzott el a Portfolio Future of Finance 2023 konferenciájának öngondoskodási paneljében. Ami biztosnak tűnik: bármelyik percben megszülethet a döntés az öngondoskodási piac reformjáról.

Csurgó Ottó, a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének (MÜBSE) ügyvezetőjének moderálásában zajlott az öngondoskodási kerekasztal.

Milyennek szeretnék látni az öngondoskodási piacot 10 év múlva?

Maga az öngondoskodás víziója, koncepciója, magától értetődőnek kellene legyen, az embereknek ne kelljen elmagyarázni, miről is van szó – válaszolt a kérdésre Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz elnök-vezérigazgatója. Nagy felelősségünk van abban, ez milyen mértékben tud megvalósulni – tette hozzá. Kovács Zsolt, a GFM miniszteri biztosa, az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító igazgatósági tagja szerint ma kétféleképpen lehet fejlődést elérni az öngondoskodásban: vagy jogszabályilag kényszerítik ki, vagy van egy tanácsadó, aki fogja az ügyfél kezét és segíti benne. Pozitív kimenetel lenne, ha a pénzügyi oktatás és tudatosság a mindennapok részét képeznék – fűzte hozzá Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség főtitkára. A kutatások azt mutatják, hogy embereknek vagy negatív jövőképük van, vagy egyáltalán nincs jövőképük. Kurtisz Krisztián, az UNIQA International Chief Retail & Digital Officere úgy véli, hogy egyik napról a másikra itt nem lesz csoda, lépcsőzetesen kell és lehet eljutni az öngondoskodásig. Annak is örülne, ha első körben azt sikerülne felismerni, milyen az adott háztartás pénzügyi büdzséje és összetétele, és ha bármi baj történik, mindenki tudja, mihez és kihez kell fordulni. A nyugdíjpénztárakban és egészségpénztárakban is 1,1-1,1 millió tag volt, annak örülne, ha ez a szám felmenne 2,5 millióra – mondta el saját várakozását Váradi Péter, a Prémium Pénztárcsoport, Prémium Pénztárszolgáltató Kft. ügyvezetője, orvos. Úgy véli, a munkáltatói szerepvállalást növelni kell ezeken a piacokon, hiszen a legtöbben ezen a csatornán keresztül ismerkednek meg az öngondoskodási termékekkel és azok fontosságával. A mostani rendszereknek az a legnagyobb hiányossága, hogy pont azoknak nem nyújt megoldást, akiknek valóban szükségük lenne a nyugdíjmegtakarításnak. Akkor lenne elégedett, ha simulna ez a diszkrepancia a rendszeren belül.

Csökken az élet-és nyugdíjbiztosítások súlya a lakosságnál. Megordítható ez a trend?

Váradi Péter (Prémium Pénztárak) az egészségpénztárak kapcsán lát egy pozitív fordulatot az elmúlt 1-2 évet nézve. Sok volt az új belépő, a befizetések, de hosszú távon ez még nem elég. Fontos párbeszédek zajlanak most szakmai berkekben, bízik abban, hogy ezek segítségével tömegeket tudnak majd megmozdítani a következő években. Olyan szinten ragadtak be a juttatások, amelyek nem fedik le a valós igényeket a nyugdíjmegtakarításokat nézve – tette hozzá. Kurtisz Krisztián (UNIQA) úgy látja, jelenleg nincs olyan termék, ami ezeket az igényeket kielégítené. Hozam-értékajánlatú termékekről át kell állni a hosszú távú értékajánlatú termékekre – vélekedik. Szükség van olyan sztenderd termékekre, amelyet a szabályozók is támogatnak, és ezekkel lehet majd a jövőben érdemi áttörést elérni az öngondoskodási piacon. Kravalik Gábor (Pénztárszövetség) kitért arra, hogy a mostani magyar pénztári rendszert 1993-ban hozták létre, a 2000-es években a belépők átlagéletkora 35 év körül volt, mostanra viszont ez 40 év fölé emelkedett. Mindez szerinte annak köszönhető, hogy a munkáltatói láb gyakorlatilag elveszett, ezzel pedig a fiatal munkavállalók bevonása is nagyon nehézkessé vált. Fent kell tartani az olcsó, fenntartható működést, de vissza kell lépni az eredeti célokhoz és a munkáltatóknak újfent szerepet adni.

Milyen szabályozói folyamatok zajlanak a háttérben?

Kovács Zsolt (GFM) szerint túl olcsóvá vált a pénztári szektor. Ha odatesszük a pénztárak mellé a biztosítások vagy befektetési alapok költségszintjét, némiképp az önkasztrálás állapotához érünk. A munkáltatói szerepvállalás növelése fontos, de valakinek azt a munkáltatót meg kell találnia, és ebben fontos szerep hárulhatna a tanácsadóknak. Akkor ment jól a pénztáraknak, amikor nagy biztosítók odaálltak a pénztárak mögé. Gyors megoldásként az értékesítőknek adna nagyobb mozgásteret (pl. javadalmazásban), illetve a szabályozónak is lépnie kell, nem feltétlen csak az adókedvezmények oldalán. Vannak egyeztetések, bár nem haladnak olyan gyorsan, mint remélte. Az elmúlt hónapok inkább a befektetési alapok szabályozásáról szólt, ezért is csúszott kissé háttérbe az öngondoskodási piaci reform. Keszthelyi Erik (Hungarikum Alkusz) a GFM-mel tartott legutóbbi egyeztetés kapcsán kifejtette, hogy tiszta szabályrendszert kell alkotni, a teljes pénztári, brókeri, biztosítási szakma teljes mértékben láthatatlan, főleg a fiatalok számára. Jöhetünk bármilyen ötlettel, ha nincs, aki értékesítsen – hangsúlyozta. Ki fogja eladni a biztosításokat? Ha ebben nem lesz átütő siker a szabályozóval összefogva (a szakma reputációját megőrizve), nincs mitől várni érdemi ügyfélnövekedést. A fiatalok is igénylik a személyes értékesítést, a tanácsadóval való egyeztetést.

Hogyan alakulnak az öngondoskodással kapcsolatos előkészületek?

Kravalik Gábor (Pénztárszövetség) elmondta, komplex tanulmányt tettek le a minisztérium asztalára. A munkáltató működjön aktívan közre a munkavállaló nyugdíj- és egészségpénztári megtakarításaihoz, növelje a munkahelyi wellbeinget. Szükség van az értékesítési csatornák újragondolására, jelenleg ezek jogszabályi korlátokba ütköznek. Időszerű lenne egyes juttatási rendszerek aktualizálására, leporolására is. A szabályozó mellett a pénztári szektornak is hozzá kell járulnia ehhez a munkához a digitalizációs megoldásokkal, az adminisztratív terhek csökkentésével. Kovács Zsolt (GFM) annyit fűzött hozzá, hogy néha egyik napról a másikra is történhetnek változások a GFM-ben, eredetileg nyárra tervezték az öngondoskodási piac megreformálását, most ősz van, szóval időszerű lenne.

Címlapkép forrása: MARTON MONUS via Portfolio