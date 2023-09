Íme néhány hazai kiállítás az őszi hónapokra

1. Renoir - A festő és modelljei, Szépművészeti Múzeum 2023. szeptember 22. - 2024. január 7.

Pierre-Auguste Renoirt (1841–1919) az egyik leghíresebb impresszionista festőként tartják számon, ugyanakkor hat évtizedet felölelő, az 1860-as évek elejétől egészen haláláig kibontakozó, gazdag és sokszínű életművének jelentős része kívül esik a mozgalom keretein. Fiatal, kezdő művészként bár egyike volt az új stílus megteremtőinek, 1881-ben sorsdöntő olaszországi útját követően elfordult az impresszionizmus megközelítésétől és célkitűzéseitől. Renoir azoban még élete végén, a 20. század első évtizedeiben is kísérletező és megújulásra képes alkotó tudott maradni, aki páratlan festőiségével, lenyűgöző termékenységével, példaértékű kitartásával inspirálta a következő generáció nagy alakjait.

Pierre-Auguste Renoir, Hölgy napernyővel a kertben, 1875 Forrás: Szépművészeti Múzeum

A múzeum szeptember 22-én megnyíló kiállítása a festő alakábrázolásait állítja a középpontba. A tárlat kronologikus, egyben tematikus elrendezésben, festményeken, grafikákon, szobrokon keresztül vizsgálja Renoir viszonyát a művészetét inspiráló modellekhez. A kiállítás Szépművészeti Múzeum, a párizsi Musée d’Orsay-val és a Musée de l’Orangerie együttműködésben valósul meg.

2. Barabás Miklós - A rajz mestere, Magyar Nemzeti Múzeum 2023. szeptember 15. – 2024. január 14.

125 éve halt meg Barabás Miklós (1810–1898) a 19. század első felében kialakuló nemzeti festészet egyik legfőbb képviselője. Az évforduló alkalmából a Magyar Nemzeti Galéria 125 művet mutat be A rajz mestere című kiállításon. Barabási munkássága szinte az egész századra kiterjedt, de elsősorban a reformkori Pesten bontakozott ki. Festőként kortársairól készült több ezer portréjával vált ismertté, emellett zsánerképeivel is nagy sikereket aratott. Grafikusként, rajzolóként pályafutása jóval sokrétűbbnek mutatja Barabást: ifjúkori utazásainak nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő jelentőségű akvarelljeit követően szinte minden műfajban készített rajzokat és vízfestményeket. A litográfiában is maradandót alkotott, a század negyvenes–ötvenes éveiben kortársairól készített kőrajzai arcképcsarnokként elevenítik fel a reformkor politikai és kulturális közéletét.

Barabás Miklós, Róma a Ponte Rottónál, 1835 Forrás: Magyar Nemzeti Galéria

A tárlaton néhány ismert festmény mellett elsősorban olyan rajzok és akvarellek láthatók, amelyekkel korábban még nem találkozhatott a közönség. A kiállítás átfogja a teljes grafikai életművet, így a korai munkák mellett láthatjuk majd Barabás itáliai képeit (köztük a Velence alkonyatkor című különleges remekművet), az 1840-es években a pályafutása csúcsára érő művész akvarelljeit, a korabeli fürdőéletet bemutató grafikáit, litografált arcképeinek sorozatát, s a késői Barabás néhány alkotását.

3. Szárnyalás - Vol - Filght. Reigl Judit figurális festészete, Kiscelli Múzeum

augusztus 23. – október 27.

Reigl Judit (1923–2020) születésének századik évfordulóját kiállításokkal ünnepli számos európai és hazai múzeum. A Kiscelli Múzeum–Fővárosi Képtár tárlata a berlini Neue Nationalgalerie és a budapesti Szépművészeti Múzeum kiállításait köti össze: míg az előző a művész legismertebb alkotói korszakát, az 1950-es és 1980-as évek közötti festményeit tekinti át, az utóbbi Reigl munkásságának első és utolsó éveiből válogat. A Kiscelli Múzeum tárlata e két kiállítás törzsanyaga közötti periódusra fókuszál, és első ízben mutatja be, hogy milyen jelentős helyet foglalt el Reigl Judit egész életművében az emberábrázolás. A kiállítás Reigl periférikusnak tekintett, kevéssé ismert sorozataira hívja fel a figyelmet, hiszen életműve csak ezek beemelésével, s a művész következetes gondolkodásának feltárásával értelmezhető.

Szárnyalás - Vol - Filght. Reigl Judit figurális festészete Forrás: Kiscelli Múzeum

A tárlat a művész hagyatékát őrző és a szerzői jogokkal rendelkező párizsi alapítvánnyal, a Fonds de dotation Judit Reigl-lel együttműködésben valósul meg.

4. Vigyázat, törékeny ∞ Handle with Care, Ludwig Múzeum 2023. szeptember 15. – 2024. január 14.

A gondoskodás mindannyiunk közös tapasztalata, mely a születés pillanatától a halálig meghatározza életünket. Sokrétű fogalma erőteljes gazdasági-politikai vetülettel is rendelkezik, a gondoskodási válság, a gondozási migráció, a globális gondoskodói láncok és azok hatása korunk egyre sürgetőbb kérdései közé tartoznak. A kiállítás címe a gondoskodásra szorulók kiszolgáltatottságára, a gondozó és gondozott között fennálló aszimmetrikus viszonyrendszerre, az élet törékenységére és az ökoszisztémánk sérülékenységére, a szociális háló hézagjaira és a gondoskodás mindennapi rítusaira – de legfőképp a kollektív felelősségvállalás szükségességére hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor magára a múzeum szerepére is vonatkoztatható, melynek a műtárgyak gondos kezelésén túl új, a társadalmat érintő kihívásokkal és feladatokkal kell szembenéznie.

Maria Bartuszová, Sculpture Symposium for blind and partially sighted children 1983, Gabriel Kladek Forrás: Ludwig Múzeum

A Ludwig Múzeum kiállítása valós helyzeteket mutat be, kérdéseket vet fel, mintsem kész válaszokkal szolgál a fogalommal kapcsolatos problémákra. A különböző művészeti pozíciók eltérő szempontokat vonultatnak fel, a művek sokszínűsége pedig azt támasztja alá, hogy a gondoskodás korunk egyik kulcsfogalma, melynek kritikai potenciálja nem elhanyagolható.

5. TIMELINES - Esterházy Marcell, Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen2023. augusztus 26. - 2023. november 26.

Esterházy Marcell (1977- ) művészeti praxisának fókuszában az Esterházy-család történetének feldolgozása áll, amely sok szálon összekapcsolódik a magyar és az európai történelemmel. Munkáiban jellemzően ezekkel a családi és talált archív anyagokkal dolgozik, azokat sajátítja ki és értelmezi újra, költői megoldásaiban egymás mellé helyezve a nagy történelmi narratívákat és a személyes családi történeteket.

Esterházy Marcell, TIMELINES kiállítás Forrás: Modem

A TIMELINES különlegessége, hogy egy olyan életmű-kiállítás, amely egyszersmind csoportos tárlat is. Az idővonalak sokaságát, azaz Esterházy Marcell munkáinak fő háttéranyagát a kiállítás terében egy rendhagyó „vezérlőközpontban” gyűjtjük össze, ahol időrendben, mégis sajátosan érzelmi alapon egymás mellé kerülnek a családi relikviák és portrék, valamint Esterházy Marcell alkotótársainak, művészbarátainak ehhez kapcsolódó munkái. A komplex (mű)tárgyegyüttes a XX. századi globális és magyarországi történelem, valamint az irodalomtörténet és a családtörténetek kereszteződéseire reflektál, bemutatja a személyes múltfeldolgozás folyamatát, rávilágítva egyúttal annak együttérző attitűdjére.

6. MÁMORT! - Európai Kortárs Ékszerművészeti kiállítás, Veszprém Művészetek Háza, Dubniczay-palota2023. szeptember 23. – november 5.

A Művészetek Háza Veszprém és a müncheni Galerie Biro együttműködésében szeptember 23-án első alkalommal nyílik meg az Európai Kortárs Ékszerművészeti kiállítás. A tárlaton 29 ékszerművész mutatkozik be, 5 Magyarországról, 24-en pedig Európából.

MÁMORT! - Európai Kortárs Ékszerművészeti kiállítás Forrás: Veszprém Művészetek Háza

Svédországtól Görögországig, Franciaországtól Romániáig egy olyan válogatást láthat a közönség, mely rávilágít arra, hogy a kortárs ékszerek a jelen kor társadalmi kérdéseire és problémáira érzékenyen reagáló műalkotások, egyúttal a kulturális identitás szimbólumai is. Izgalmas technikákkal, anyagokkal és formákkal, nyitott értelmezési lehetőségekkel készült alkotásokon keresztül mutatjuk be Európa legkiválóbb művészeinek ékszereit.

7. Superluminal, Light Art Museum Budapest 2023 szeptember 6-tól

Már látogatható a LAM Superluminal névre keresztelt új kiállítása. A tárlat több mint 40 nemzetközileg jegyzett alkotó művein keresztül a fényt, mint fizikai és természeti jelenséget, a technológiai fejlődés indikátorát és szimbolikus jelentéstartalommal felruházott kulturális konstrukciót igyekszik bemutatni immerzív terekben, fényinstallációkon és vetítéseken keresztül.

FUSE*: Multiverse.unfolded, 2018 Forrás: Light Art Museum Budapest

A kiállításon szereplő közel negyven hazai és nemzetközi alkotó műveinek központi eleme a fény, azonban egyúttal mind túl is lépnek annak fizikában használatos definícióján, miszerint a fény emberi szemmel érzékelhető elektromágneses sugárzás. A művek által felvetett különböző témák pedig – a szupernóváktól a fekete lyukakig, a mesterséges természettől a párhuzamos univerzumokig, a programozott neuronhálózatoktól a sugárzó üvegtárgyakig, vagy a kristály szerkezetébe záródott sarki fénytől a retinán létrejövő fénykoreográfiáig – új lehetséges nézőpontokat keresnek a láthatóság tartományain belül, vagy azokon is túl.

A felsoroltakon kívül számos galéria időszaki tárlata nyújthat kikapcsolódást számunkra az őszi forgatagban. További kiállítások a következő linken tekinthetőek meg.

Források: Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Kiscelli Múzeum, Light Art Museum, Ludwig Múzeum, Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Veszprém Művészetek Háza

Címlapkép: Pierre-Auguste Renoir, Ebéd után (részlet), 1879

Címlapkép forrása: Tutt'Art