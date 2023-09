Személyre szabott részvényindexeket hozhat az AI, megváltozik a befektetések világa

Portfolio 2023. szeptember 20. 13:05

Nagy erőkkel robban be a vagyonkezelői piacra a fenntarthatóság, Big Data, AI és Blockchain – hangzott el a Portfolio Future of Finance 2023 vagyonkezelői szekciójában. A technológiai fejlődés révén új ügyfélkör jelent meg, akik sokkal jobban használják a technológiát, tudatosabbak a befektetések terén. Az AI egyik nagy újítása lehet, hogy a jövőben akár személyre szabott SP 500 indexe is lehet egy ügyfélnek. Mindeközben zajlik az ESG-riporting ügyfélközpontúbbá alakítása, ahol szabályozói oldalról még mindig vannak jelentős hiányosságok.