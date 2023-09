Elfordulnak a gazdagok egy befektetéstől, pedig ez lehet a következő évtized nagy robbanása

A kiemelkedő vagyonnal rendelkező magánszemélyek között egyre kevesebben foglalkoznak a környezetvédelmi szempontokkal a befektetési döntéseik meghozatalakor – derül ki a Capgemini legfrissebb elemzéséből. A szakértők szerint a zöld befektetések iránti kereslet csökkenését egyrészt a gazdasági bizonytalanság okozza, másrészt pedig az, hogy más, nem ESG eszközök (például gáz vagy olaj) rövidebb távon magasabb hozammal kecsegtetnek. A tanulmány szerzői szerint mégsem szabad teljesen elfordulni a zöld szempontoktól, mivel a közeljövőben a globálisan kezelt vagyon kétharmadát az ESG típusú befektetések tehetik ki.

Banking Technology 2023 A digitális bankolásról, a fintech trendekről is szó lesz a Portfolio közelgő Banking Technology 2023 konferenciáján, érdemes jelentkezni a rendezvényre!

A Capgemini a World Wealth Report 2023 című tanulmányának részeként 71 országban több mint 3170 HNWI személyt, 3200 befektetőt, közel száz vagyonkezelőt, valamint 800 menedzsert kérdezett meg a befektetési szokásairól. A felmérés feltárta a legújabb trendeket, köztük az ESG-vel kapcsolatos attitűdöket is, igaz, ezek nem mutatnak pozitív képet:

Globális szinten 2021-ben még a HNWI személyek 50%-a vett figyelembe ESG szempontokat a befektetési döntések meghozatalakor, 2022-ben már 64%-uk, idénre viszont ez az arány 63%-ra esett vissza.





Azaz vélhetően a piaci volatilitás közepette a vagyonos befektetők elfordultak a zöld átmenettől, és – ideiglenesen vagy hosszú távon, de – az esetekben jövedelmezőbb instrumentumok felé fordultak.

A legmagasabb arányt évek óta az Ázsia/Csendes-óceáni térség (Japánt kivéve) tehetős befektetői érik el, az elmúlt három esztendőben végig 79% volt azon gazdagok aránya, akik a profit mellett a környezetvédelmet is figyelembe vették.

(Japánt kivéve) tehetős befektetői érik el, az elmúlt három esztendőben végig 79% volt azon gazdagok aránya, akik a profit mellett a környezetvédelmet is figyelembe vették. Az előbbi trendet látva kifejezetten érdekes az, hogy Japán viszont leghátul kullog a rangsorban : 2023-ban csak a befektetők 37%-át érdekelte a zöld átmenet.

: 2023-ban csak a befektetők 37%-át érdekelte a zöld átmenet. A legnagyobb fejlődést Észak-Amerika érte el, a 2021-es 36% 2023-ra 72%-ra növekedett.

érte el, a 2021-es 36% 2023-ra 72%-ra növekedett. Érdekes még, hogy a latin-amerikai befektetők között is kifejezetten magas a zöld szempontokat is figyelembe vevő gazdagok aránya,

között is kifejezetten magas a zöld szempontokat is figyelembe vevő gazdagok aránya, miközben Európában valamivel alacsonyabb, sőt, 2023-ra a globális szint alá, 54%-ra esett vissza.

A Capgemini elemzéseiben különböző kategóriákra bontja a magánszemélyeket a vagyonuk alapján. Jelenleg az alábbi csoportok léteznek:

- UHNW – Ultra High Net Worth Individuals (pénzügyi vagyonuk meghaladja a 30 millió dollárt)

- HNWI – High Net Worth Individuals (pénzügyi vagyonuk 1-30 millió dollár közé esik)

- Affluent – prémium szegmens, pénzügyi vagyonuk 250 ezer – 1 millió dollár közé tehető

- Retail szegmens – pénzügyi vagyonuk 250 ezer dollár alatti.

Más célok, más szempontok

Teljesen más a kép azonban akkor, ha a befektetési döntéseket kategóriákra bontjuk az alapján, hogy a mi a vagyonkezelés célja:

a vagyon értékének megőrzése ,

, a vagyon növelése ,

, a vagyon átruházása , vagy

, vagy a vagyon eladományozása.

E szempontok alapján az szűrhető le az adatokból, hogy

azok a tehetősök foglalkoznak leginkább a környezetvédelmi szempontokkal, akiknek a céljuk a vagyonuk értékének megőrzése.

Ennél a kategóriánál ugyanis a HNWI személyek 67% vette figyelembe a zöld átmenet fontosságát. A legkevesebben viszont azok törődtek az ESG-szempontokkal, akik eladományozták a vagyonukat, itt 34% volt a globális arány. Mindemellett az adatokon az is jól látszik, hogy a régiót és a kategóriát is figyelembe véve azokat a befektetőket érdekelte leginkább a környezetvédelem, akik latin-amerikaiak, és céljuk a vagyonuk gyarapítása volt, legkevésbé pedig azokat a japánokat, akik a vagyonukat eladományozzák.

A Capgemini vagyonméret szerint is kategorizálta a magas vagyonú befektetőket, itt az elemzők három csoportot alkottak:

1 és 5 millió dollár,

5 és 30 millió dollár, illetve

30 millió dollár feletti vagyonnal rendelkező személyek.

Az eredmények itt is szerteágazóak:

A legtöbben a 30 millió dollár feletti vagyonnal rendelkező észak-amerikai gazdagok közül veszik figyelembe az ESG szempontokat a befektetési döntések meghozatalakor.

A legalacsonyabb arány nem meglepő módon Japánnál látható, a szigetországban az 1 és 5 millió dollár közötti vagyonnal rendelkező személyek csupán 5%-a foglalkozik a környezetvédelemmel, de a gazdagabb befektetőknél is csupán 20% körüli az arány.

Nem kockázatmentes ESG-be fektetni

A tanulmány egyik pozitív üzenete, hogy habár az arány lehetne kicsit magasabb, a számok azt mutatják, hogy a világ gazdag embereinek többsége elkötelezett a környezetvédelmi szempontok mellett, sőt, a befektetéseiken még nyereséget is el tudlak érni. A szerzők szerint ugyanakkor van még hová fejlődni a zöld befektetések területén.

Például számos kihívással is szembe kell nézni az ESG befektetéseknél: az egyik az, hogy az elmúlt időszakban a stratégia túl felkapott lett,

ez pedig magában hordozza azt a veszélyt, hogy a népszerű trend buborékként fújja fel az ESG befektetések hozamait,

ami előbb-utóbb jelentős veszteséghez is vezethet. Ez a kockázatot erősíti az is, hogy a globális piacon a zöld instrumentumok között rendkívül nagy a piaci koncentráció, azaz viszonylag kis számú eszköz osztozik nagy mértékű tőkén. A vállalatoknak emellett érdemes a greenwashing jelenségére is figyelni, vagyis arra a stratégiára, amellyel egyes cégek elhitetik a közvéleménnyel, hogy az intézményük többet tesz a környezetéért, mint valójában.

Címlapkép forrása: Getty Images