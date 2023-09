Szembement a világgal Magyarország – Érdekes megtakarítási trendekről számol be egy friss jelentés

2022 katasztrofális év volt a megtakarítók számára, a háztartások pénzeszközállománya világszinten 2,7 százalékkal zsugorodott, ami a legsúlyosabb visszaesés a 2008-as pénzügyi világválság óta -derül ki az Allianz friss, Globális Vagyonosodási Jelentéséből. Miközben világszinten az értékpapírokban lévő megtakarítások visszaestek, a bankbetéteknél pedig erőteljes növekedés látható, Magyarországon éppen fordított trend következett be: a magyar háztartások még sosem vásároltak ennyi értékpapírt egy év alatt. A nettó pénzeszközállományt nézve pedig Magyarország a 30. helyre került a leggazdagabb országok rangsorában.

Katasztrofális év volt a tavalyi a megtakarítóknak

2022 katasztrofális év volt a megtakarítók számára. Az eszközárfolyamok esésének eredményeként a háztartások pénzeszközállománya (ami ez esetben a készpénzt és a bankbetéteket, a biztosításokat és nyugdíjcélú megtakarításokat, az értékpapírokat, mint részvényeket, kötvényeket és befektetési jegyeket, valamint az egyéb követeléseket jelenti) világszinten 2,7 százalékkal zsugorodott, ami a legsúlyosabb visszaesés a 2008-as pénzügyi világválság óta - derül ki az Allianz friss, Globális Vagyonosodási Jelentéséből.

A jelentésből kiderül, hogy míg az értékpapírok (-7,3%) és a biztosítások/nyugdíjcélú megtakarítások (-4,6%) esetében számottevő visszaesés látható, addig a bankbetéteknél erőteljes, 6,0 százalékos növekedés tapasztalható.

Mindent egybevetve a pénzügyi eszközök 6,6 ezermilliárd eurós veszteséget szenvedtek el, a teljes pénzeszközállomány pedig 233 ezermilliárd eurót tett ki 2022 végén.

A csökkenés Észak-Amerikában volt a leginkább szembetűnő (-6,2%), majd Nyugat-Európa következett (-4,8%). Ezzel szemben Ázsiában – Japánt leszámítva – továbbra is viszonylag lendületes volt a növekedés üteme. Kína pénzeszközállománya is erőteljesen, 6,9%-kal nőtt, de a dinamika itt is jelentősen visszaesett.

Az a fránya infláció

A fájdalmas veszteségek ellenére a háztartások év végi pénzeszközállománya világszinten még mindig közel 19 százalékkal meghaladta a Covid19-világjárvány előtti szintet (névértéken) – írja az Allianz.

Inflációval kiigazítva a (nominális) növekedés mintegy kétharmadát elvitték az áremelkedések, így a reálnövekedés három évre vetítve mindössze 6,6 százalékra fogyatkozott.

Míg a legtöbb térségben legalább részben sikerült megtartani a vagyon reálnövekedését, addig Nyugat-Európában a nominális nyereség eltűnt, a reálvagyon 2,6 százalékkal csökkent 2019-hez képest.

Jó hír, hogy a globális pénzeszközállomány a 2022-es visszaesés után 2023-ban várhatóan újra növekedésnek indul. Ezt alátámasztják az eddig biztató fejlemények a részvénypiacokon – derül ki a jelentésből. A várakozások szerint a globális pénzeszközállomány mintegy 6 százalékkal bővül idén, és miután az infláció világszinten 6 százalék körül alakulhat 2023-ban,

a megtakarítók idén még megússzák, hogy reálértéken mérve veszteséget szenvedjenek el a pénzükön.

Csökkent az adósságnövekedés üteme

A kamatfordulat a háztartások mérlegének kötelezettség oldalán is egyértelműen éreztette a hatását. Miután a magánszektor adósságállománya 2021-ben világszinten 7,8 százalékkal bővült, a növekedés üteme tavaly jelentős mértékben, 5,7 százalékra mérséklődött. A legjelentősebb visszaesés Kínában volt tapasztalható.

A háztartások teljes kötelezettségállománya 2022 végén világszinten 55,8 ezermilliárd euró volt. Míg az adósság és a gazdasági növekedés közötti különbség 3,9 százalékpontra nőtt, addig a GDP-arányos adósság (a GDP arányában kifejezett kötelezettségállomány) jelentős mértékben, 2 százalékponttal 66,1 százalékra csökkent 2022-ben.

A háztartások globális adósságrátája tehát nagyjából visszatért az ezredfordulós szintre – ez figyelemre méltó stabilitásra utal, azonban a világ adósságtérképe nagymértékben átrajzolódott: a fejlett gazdaságokban zajló fejlődést stabilitás jellemzi, de a legtöbb feltörekvő piacon ugrásszerűen emelkedett az adósságráta az elmúlt két évtizedben. Kína áll az élen, ahol a ráta több mint háromszorosára nőtt.

Csökkent a különbség a gazdagok és a szegények között

2022-ben a fejlett gazdaságok vagyonnövekedése elmaradt a feltörekvő piacokétól. Ez pozitív hatással volt a szegényebb és gazdagabb országok közötti vagyoni különbségre: a nettó pénzügyi eszközök aránya a 20 fölötti értékről 18-ra esett vissza, ilyen szintet 2016-ban láttunk utoljára. Mindezek fényében a globális vagyoni középosztály tagjainak száma tavalyhoz képest ismét emelkedett, jelenleg valamivel 780 millió fő alatt van a számuk.

2002 óta a vagyoni középosztály létszáma 58%-kal nőtt, míg a legmagasabb vagyoni osztályba tartozók létszáma 63%-kal ugrott meg (650 millióra). Közelebbről megvizsgálva azonban kiderül, hogy a világ vagyoni térképén bekövetkezett jelentős változások elsősorban Kína fellendülését tükrözik. A háztartásoknak a globális közép- és felső osztályba való felemelkedése sokkal lassabb volt Ázsia többi részén, és még inkább Latin-Amerikában és Kelet-Európában.

Mi a helyzet Magyarországon?

Az Allianz jelentéséből kiderül az is, hogy a magyar háztartások bruttó pénzeszközállománya 2022-ben nagymértékben, 8 százalékkal bővült, ez a növekedési ütem azonban jóval lassabb, mint az előző évben (13,7%).

A bővülés húzóereje elsősorban az értékpapírok terén tapasztalt 12,1 százalékos növekedés volt. A biztosítási/nyugdíjcélú megtakarítási eszközosztály viszont 2,8 százalékos értékvesztést szenvedett el, és a bankbetétek gyarapodása is jelentősen lassult: a 2021-es 10,5 százalékhoz képest már csak 5,3 százalék volt. Ebben a megtakarítási magatartás megváltozása is szerepet játszik, ugyanis a magyar megtakarítók az új befektetéseik kevesebb, mint felét (mintegy 2,3 milliárd eurót) helyezték el bankbetétben, a teljes megtakarításállomány pedig csupán 34,7 százalékkal, 9,2 milliárd euróra csökkent, miközben az értékpapír-vásárlás aránya még nőtt is, 2022-ben elérve a 6,4 milliárd eurót –

a magyar háztartások még sosem vásároltak ennyi értékpapírt egy év alatt.

Mindez visszavezethető arra, hogy tavaly jelentősebb növekedést lehetett megfigyelni a magyar háztartások befektetési jegy állományában, mivel ismét előtérbe kerültek a kötvénybefektetések. Ugyancsak az értékpapírok malmára hajtották a vizet az állampapírok, ezek között is kiemelkedett a Prémium Magyar Állampapír és a Diszkont Kincstárjegyek iránti lakossági kereslet.

A kötelezettségállomány növekedése a 2021-es 14,6 százalékhoz képest 7,2 százalékra lassult. Ennek eredményeképpen a GDP-arányos adósság több mint 1 százalékponttal 23,7 százalékra csökkent.

A nettó pénzeszközállomány tekintélyes, 8,2 százalékos növekedést mutatott. Az egy főre jutó nettó pénzeszközállomány 18 390 euró volt, ezzel

Magyarország kettőt előrelépve a 30.helyre került a leggazdagabb országok rangsorában.

Egy főre jutó nettó pénzeszközállomány 2022-ben Helyezés Ország EUR év/év %-ban 2022. évi helyezés 1 Egyesült Államok 253 450 –8,9 2 2 Svájc 238 780 –4,4 1 3 Dánia 163 830 –9,9 18 4 Szingapúr 151 200 3,9 11 5 Tajvan 141 600 3,1 10 6 Új-Zéland 117 760 –7,6 6 7 Kanada 117 450 –5,7 9 8 Svédország 116 060 –13,2 15 9 Hollandia 103 120 –18,1 7 10 Belgium 97 790 –7,7 3 11 Japán 96 500 –0,3 4 12 Ausztrália 92 630 –6,1 17 13 Izrael 92 370 –3,6 13 14 Egyesült Királyság 88 380 –9,2 8 15 Írország 71 360 –3,9 16 16 Olaszország 69 350 –6,9 5 17 Franciaország 67 500 –7,1 12 18 Ausztria 65 330 –4,6 14 19 Németország 63 540 –8,3 19 20 Málta 49 500 0,6 20 … 30 Magyarország 18 390 8,2 33 Forrás: Allianz, Portfolio

