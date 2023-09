Accorde: szeptemberben is folytatódott a korrekció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?





Folytatódott a korrekció szeptemberben is, nyugat felől a Fed konszenzusnál szigorúbb dot plotja borzolta a kedélyeket, míg kelet felől a kínai ingatlanbuborék folytatódó kálváriája vonja el a figyelmet az állami stimulus híreiről. A „higher for longer” hangulat hűtötte a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásokat és ezredforduló környéke szintekre emelte a jelzálogkamatokat az Egyesült Államokban, valamint tovább lökte a július óta gyakorlatilag monoton erősödést mutató dollárt is. Előbbieket rontja az energiaárak visszaemelkedése is, ami alátámasztani látszik a kamatvágások vártnál későbbi megkezdését. Ennek köszönhetően együtt estek a fejlett és fejlődő piacok, a DAX és az S&P 5 százalék körüli esést szenvedett el a hónap folyamán, ami szinte pontosan megegyezik a szélesebb fejlődő index havi teljesítményével.

Kérdés, hogy félig teli vagy félig üres a pohár, ugyanis a korrekcióval attraktív árazásra kerültek egyes piacok, így például a vártnál nagyobb kamatvágással kezdő lengyelek. Az előrehozott kamatvágás és a moratórium meghosszabbítása helyezett nyomást a pénzügy-túlsúlyos indexre a hónap folyamán, azonban ezekkel együtt is olcsónak mondhatóan a nagyobb komponensek, míg a zloty gyengülésének köszönhetően kérdésessé vált a további vágások lehetősége. Az október közepi választások után további hasonló lépés nem várható, így az előbbiek tekintetében jó beszállási pont lehet a mostani.





Kötvény fronton is nagy mozgást hozott a szeptember, egyrészt a már említett amerikai kamatpálya laposodása, ami kisebb mértékben ugyan, de magával rántotta az egyéb core piaci hozamokat is. Érdekes módon ez nem volt igaz a hazai kötvényekre, így ismét a devizás kötvények irányába billent a mérleg nyelve, még a tovább szűkülő swap felár ellenére is. Ráadásul utóbbi esetben érkeztek attraktív kibocsátások a hónap folyamán, így jelenleg több lehetőséget látunk ezen a fronton."

