K&H alapok kezelője: korrekció a részvény- és kötvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"A szeptemberi hónap korrekciót hozott mind a részvény- mind a kötvénypiacokon. Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is stabil, erős lehet a harmadik negyedéves GDP növekedés is, így a piac egyelőre kicsi esélyt áraz egy komolyabb recesszióra. A Fed szeptemberi ülésén változatlanul, az 5,25%-5,50% közötti sávban tartotta az irányadó kamatszintet. A döntés utáni kommunikációból és a jegybankárok kamatvárakozásaiból azonban világosan látszott, hogy a döntéshozók a piac által korábban beárazottnál kevesebb kamatcsökkentést várnak 2024-ben, főként a még mindig stabil munkaerőpiac és erős lakossági fogyasztás miatt. Mindez nem segítette a részvénypiacokat, és a fejlett kötvénypiacokon is jelentős hozamemelkedést okozott, amit a hazai hosszú hozamok is lekövettek. Európában az EKB tovább szigorított, így már 4%-on áll az irányadó betéti kamatszint. Az Európai Központi Bank nehezebb helyzetben van jelenleg, hiszen az európai gazdasági kilátások jóval gyengébbek, mint az Egyesült Államokban, így sokkal nehezebb egyensúlyozni az infláció elleni harc és a magas kamatok okozta gazdasági károk között. A hónap során az Európa és Kína között, az elektromos autók állami támogatása körül fellángolt kereskedelmi vita sem javította a hangulatot. A következő hónapokban érdemes lesz figyelni az innen érkező híreket, hiszen egy esetlegesen eldurvuló kereskedelmi konfliktus tovább ronthatná az európai gazdasági növekedési képet.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra is óvatosak vagyunk. Arra számítunk, hogy a magas kamatkörnyezet negatív hatásai egyre inkább beépülnek a gazdasági folyamatokba és a vállalati profitkilátásokba is. Úgy látjuk, hogy mindez nem tükröződik a jelenlegi árazási szintekben, és kockázat/hozam szempontjából nem teszi vonzóvá ezt az eszközosztályt, akár a pénzpiaci eszközökkel, akár a kötvényekkel összevetve. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Japánt, míg az észak-amerikai és az európai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó- és az egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkozó, defenzívebb vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági lassulás és a magas kamatkörnyezet negatívan hathat a szállítmányozási, az autóipari vagy az ingatlanszektor papírjaira, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

Összességében a vegyes alapjainkban továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg magasan tartjuk a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyon jó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A kötvényekből a hosszú távú súlynak megfelelő mennyiséget tartunk, miután az elmúlt hónapokban fokozatosan növeltük a hosszabb lejáratú kötvények arányát a portfóliókban. Itt arra számítunk, hogy a tovább csökkenő infláció és a romló gazdasági növekedési kilátások hozamcsökkenéshez és így a kötvényárfolyamok emelkedéséhez vezethetnek. A pénzpiaci eszközöket jelentősen felülsúlyozzuk, azonban az itthon elindult jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.