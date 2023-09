OTP: idén sem tartogatott sok pozitívumot a szeptember

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"A historikusan általában gyenge teljesítményt nyújtó szeptember idén sem tartogatott sok pozitívumot a befektetők számára. Az inflációs várakozások emelkedése (mely javarészt az olajpiaci rallynak tudható be) és a vártnál szigorúbb jegybanki kommunikáció következtében estek a kötvény- és részvényárak is. A hónap második felében megugró volatilitás az algoritmikus eladásokat is beindította, további nyomást helyezve a részvényárfolyamokra. A „higher for longer” szcenárió (rövid kamatok magas szinten tartása hosszabb ideig) a részvényeknek nem kedvező, indexszintű részvénypozíció-építéssel így továbbra is kivárunk. Ebben a környezetben a stockpicking stratégiát preferáljuk, melyet a meglévő abszolút hozamú kitettségünkön keresztül érnénk el.

Az EKB és a FED szeptemberi kamatdöntő ülése után mérséklődtek a piaci várakozások a 2024-es kamatvágásokra vonatkozóan, kitolódva a jövő év második felére. Láthatólag nem elégedettek a jegybankárok a jelenlegi inflációs folyamatokkal, a ’70-es évekhez hasonló, újabb inflációs felfutás réme egyelőre héja üzemmódban tartja őket. A monetáris lazítás középtávon nincs még terítéken, így akarva – akaratlan el fog nyúlni a magas kamatok gazdaságokra rótt többletterhelése. Az inflációs kockázatok mérséklődése és a politikai nyomásgyakorlás hozhatna hirtelen változást a hozzáállásban, meglátásunk szerint azonban minimum nyár közepéig nem várható lazítás a két nagy jegybank részéről. Európában már elértük a kamatcsúcsot, Amerikában még egy emelés tűnik reálisnak, így a kamatcsökkenési várakozások felerősödésére készülve már elkezdtük a nemzetközi kötvénykitettségünk növelését. A további hozamemelkedő epizódokat hosszú kötvények vásárlására használnánk fel.

Itthon újabb 100 bázisponttal, menetrendszerűen folytatódott az MNB kamatcsökkentési ciklusa, így közel egy év után ismét az alapkamat vált irányadóvá. A következő hónapokra nem adott egyértelmű előrejelzést a jegybank, hangsúlyozták, hogy nem „robotpilóta üzemmódban” teszik meg a további lépéseket. Szeptemberben a lengyel jegybank váratlan vágása után nagyot gyengült a zloty, ezen okulva a hazai döntéshozóktól tényleg óvatos lépésekre számítunk. A nyílt, transzparens kommunikációt hónapok óta mantrázzák a jegybankban, konkrétabb iránymutatásra majd a kamatvágásokhoz közeledve számíthatunk. Szerintünk 50 és 100 bázispont között a legvalószínűbb a lépésközök alakulása, amit szokásosan a nemzetközi hangulat – forint árfolyam – hazai infláció függvénye fog alakítani.

A magyar kötvénypiacot a szabályozói oldal által generált kereslet mind a diszkont-, mind a hosszú kötvények szegmensében agresszív rallyba hajtotta. A jelenlegi gazdasági körülmények (EU-források, recesszió, nemzetközi hozamemelkedés) figyelembevétele mellett véleményünk szerint erősen túlvett állapotban vannak ezek a papírok. A régiós államkötvények feletti hozamfelár szűkülés mértéke is ezt bizonyítja, így továbbra sem preferáljuk ezt az eszközosztályt modellportfóliónkban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.