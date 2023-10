Idehaza is indul az őszi aukciós nagyüzem

Az idei év első felében a nemzetközi és a hazai aukciós piac is meglehetősen vegyes képet mutatott, sikeres és kevésbé sikeres árverések követték egymást. Magyarországon hagyományosan a második félév az erősebb; az aukciósházak abban bíznak, hogy ez idén is így lesz – jelenti a műtárgy.com

A fennállásának 250. évfordulóját ünneplő BÁV kétnapos kamaraárveréssel indítja a szezont. Október 3-án órák, ékszerek és ezüstök, míg másnap festmények és műtárgyak kerülnek kalapács alá. A márkás és régi órák gyűjtése mind nagyobb divat; ezúttal egymillió forint körüli kezdő árakról indulva olyan neves márkák darabjaira lehet licitálni, mint a Breitling, a Tag Heuer vagy a Tudor. Másnap egy Molnár C. Pál munka kivételével egyetlen festmény kezdő ára sem haladja meg a félmillió forintot, de 200 és 500 ezer forint közötti kezdéssel olyan neves mesterek munkáira lehet licitálni, mint Tornyai János, Bálint Endre, Gábor Jenő, Emőd Aurél, vagy a kortársak közül Gyarmathy Tihamér, Kokas Ignác, Fehér László és Bukta Imre.

Bálint Endre 1947-es Halas csendélete (gouache, papír, 14 x 21 cm) 460 ezer forinton kezd a BÁV-nál

A Műgyűjtők Háza május 4-én záruló online árverésének tételeire javában tart a licit, e sorok írásakor a művek többségére már érkezett ajánlat. A két legdrágább festményért, Molnár C. Pál és Tóth Menyhért egyaránt 280 ezer forinton indított munkájáért egyelőre a kezdő árat ajánlották meg, de például Vinkó Leó csendélete 180 ezer forintos kezdő áráról már 320 ezerig jutott, Gorka Géza vázája 48 ezer forintos kezdés után 75 ezernél tart. Az árverés valamennyi tételét itt lehet megtekinteni.

A debreceni Villás Galéria október 7-i, festményeket, műtárgyakat, ezüstöket és bútorokat kínáló árverésének várhatóan tájképek lesznek a főszereplői. Kmetty János lilafüredi olajképe 950 ezer, Markó András itáliai tájképe 2,6 millió, míg Mednyánszky László Homokvihara 2,8 millió forintról indulva várja a liciteket. A kortárs kínálatból Hencze Tamás 1979-es, 950 ezer forintról indított Piros fénye emelkedik ki. Gazdag a szoborkínálat is, többek között Stróbl Alajos, Kerényi Imre, Varga Imre és Pátzay Pál munkáival.

Perlrott Csaba Vilmos: Csendélet Matisse-képpel és szoborral című festménye (1912 körül, olaj, vászon, 89 x 70 cm) a Kieselbach Galéria árverésén szerepel

Október 10-én gazdag klasszikus és kortárs kínálattal tartja őszi árverését a Kieselbach Galéria. Különösen izgalmasnak ígérkezik az árverés Perlrott Csaba Vilmos és Vörös Géza gyűjtői számára, a két keresett művésztől ugyanis főművek kerülnek kalapács alá. Perlrott 1912 körül készült Csendélet Matisse-képpel és szoborral című, ismert magyar magángyűjteményeket megjárt alkotása megidézi a párizsi iskolát, Cezanne kékjeit, a Louvre antik szobrát és a művész mesterét, Henri Matisse-t is. A 75 millió forintról indított festmény 90-140 milliós taksát kapott. Vörös Géza Kalapos önarcképe a magyar art deco egyik főműve; a licit aligha áll majd meg a 28 millió forintos kikiáltási árnál. A rekordszámú, 260 tétel között Perlrott mellett megtaláljuk egy másik magyar Matisse-tanítvány, Bornemisza Géza 1911-12-ben született Fauve táját is, mely a vad, párizsias színkontrasztok igazi ünnepe és 24 millió forintról indítva várja a liciteket. Az árverés legnagyobb művészettörténeti érdekessége Orbán Dezső 1910-es úgynevezett Kis aktja, ami szerepelt a Nyolcak legendás második kiállításán, majd alkotójával együtt hosszú évtizedeket töltött Ausztráliában. Az Orbán műteremtársát és szerelmét, Lesznai Annát ábrázoló olajkép kezdő ára ugyancsak 24 millió forint. Vaszary János egyetlen jelentős árverésről sem hiányozhat, ezúttal a szerelem és csábítás márkinőjét, Madame Pompadourt ábrázoló festményére lehet, 35 millió forintról indulva, licitálni. A modern munkák közül megemlítjük még Mattis Teutsch János korai absztrakt művét, Scheiber Hugó expresszionista alkotását, Kontuly Béla római iskolás portréját, illetve két nőművész, Gráber Margit és Járitz Józsa képeit. A kortárs anyagból kiemelkedik Keserü Ilona Labirintus című, 8,5 millió forinton kezdő 2003-as alkotása, mely a művész absztrakt kolorizmusának egyik központi motívumát, a szivárvány színeiben játszó kígyóvonalat jeleníti meg. Még Budapesten született 1972-ben a már évtizedek óta Párizsban élő Major Kamill egyik ifjúkori főműve, a Tulipánsor, mely most 10 millió forintos induló árral kerül kalapács alá.

A Kieselbach Galéria aukcióján kerül kalapács alá Vörös Géza: Kalapos önarckép című munkája is (1930 körül, olaj, vászon, 64,5 x 51,5 cm)

A Virág Judit Galéria októberben kétszer is árverez; előbb, 16-án az őszi aukcióra kerül sor, majd két nappal később kizárólag Zsolnay-kerámiáknak keresnek új tulajdonosokat. Az őszi aukció egyik sztártétele Paál László Naplemente vagy Beileni táj néven is ismert, 60 millió forintról indított műve lehet, melyet a művész a hollandiai Beilenben kezdett festeni és valószínűleg Düsseldorfban fejezett be 1871-72-ben, közvetlenül barbizoni korszaka előtt, már művészi ereje teljében. Míg Paál műve Hollandiában, Rippl-Rónai József kalapács alá kerülő, ugyancsak védett alkotása a belgiumi Ostendében született 1901-ben és az ottani lóversenyteret örökíti meg. A pasztellre 46 millió forintról indítva várják a liciteket. Scheiber Hugótól ezúttal egy kiemelkedő, művészettörténeti jelentőségű avantgárd munkára, az 1926-os Stadionra lehet licitálni. A művész „sturmos” korszakának fontos, minden bizonnyal Berlinben született alkotása 24 millió forinton kezd.

Ritka darab az aukción Moholy Nagy Lászlónak 2003-ban a Sotheby’s-nél felbukkant Kompozíció három körrel című színes kréta-tus-tollrajza, mely 1946-ban, halála előtt néhány hónappal került ki az akkor már Amerikában letelepedett művész keze alól. A kompozíció előtanulmányként készült egy állandó mozgásra tervezett kinetikus szoborműhöz; most 20 millió forintos kezdőáron kerül kalapács alá. Tihanyi Lajos szécsénykovácsi tájképe 1913-ban, azaz a Nyolcak tagjainak egyéni művészi utakra való szétrebbenését követően született és évtizedekig Korda Sándor tulajdonában volt. Az akkor Magyarországhoz, ma Szlovákiához tartozó településen Tihanyi több tájképet festett, melyek közül a most 36 millió forintról indított festmény a legjelentősebb.

Rippl-Rónai József: Az ostendei lóversenytér című festménye (1901, pasztell, papír vásznon, 60 x 110 cm) a Virág Judit Galéria árverésén szerepel

A kortárs anyagban többek között Hencze Tamás, El Kazovszkij, Bak Imre, Nádler István, Fehér László, Maurer Dóra és Mengyán András munkáival találkozhatunk, az induló árak és a becsértékek általában hét számjegyűek.

Az október 18-i Zsolnay aukción, mely a harmadik a ház történetében, összesen 68 kerámia kerül kalapács alá, s a magyar gyűjtőknek várhatóan ezúttal is komoly nemzetközi konkurenciával kell megküzdeniük. A tárgyak többsége a gyár legkeresettebb, szecessziós korszakából származik; igazi ritkaságnak számítanak közöttük a párizsi világkiállításra tervezett darabok, melyekből alig néhány példány készült, tömeggyártásba sohasem kerültek. Ilyen tétel egy óriási, 3 millió forintos kikiáltási árról induló perzsa váza, melynek egyetlen magyar köz- vagy magángyűjteményben sincs ismert párdarabja, továbbá egy kígyós asztaldísz, mely minden bizonnyal Sikorski Tádé munkája. Utóbbi tétel ötmillió forintról indítva várja a liciteket. Ennél is magasabb, 5,5 milliós kezdőárat kapott egy 1910 körül Kapás Nagy Mihály terve alapján készült elefántfejes virágtartó edény.