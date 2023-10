Új sztárja lehet a magyar tőzsdének – már ősszel jöhet a standard kategória

Hamarosan a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájába lép a Gloster Infokommunikáció Nyrt. A társaság elmúlt félévéről és a tervekről is beszélt a Portfolio Checklist szerdai adásában Szekeres Viktor, a vállalat igazgatósági elnöke.

Jelentős árbevétel-növekedésről számolt be a Gloster Infokommunikációs Nyrt. nemrég közzétett féléves jelentésében. Úgy tűnik, szépen termel legutóbbi akvizíciójuk, a P92 is, amely eddigi legnagyobb felvásárlásuk. Mivel a tranzakciót csak a féléves riporting időszak után véglegesítették, ezért a társaság a jelentésben a P92-vel együtt és anélkül is közzétett több mutatót.

Nagyon akartuk ezt a deal-t, és sikerült is tető alá hozni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, egy nagyon különleges társaság került be a cég portfóliójába

– mondta el Szekeres Viktor, a Gloster igazgatósági elnöke a Portfolio Checklist szerdai adásában.

Emlékeztetett: egy több, mint 30 éves múltra visszatekintő vállalatról beszélünk, amely olyan cégeknek fejleszt, mint a Blackhawk vagy a Sony Music, a partnereik pedig ragaszkodnak hozzájuk, részint szakmai tudásuk, részben pedig piacismeretük miatt.

Szépek a számok

A cégvezető a műsorban elmondta: a 2020 és 2025 közé készített stratégiai tervüket több szempontból is teljesítették, pedig még csak 2023 közepe van. Organikusan 24%-kal nőtt egy év alatt a Gloster árbevétele, a P92-vel pedig még nagyobb ütemről beszélhetünk.

Szekeres úgy fogalmazott: hihetetlenül jó csapat állt össze a Gloster-csoportban és nagyon jól sikerültek az akvizíciók, azok a kollégák, akik a felvásárolt cégekkel érkeztek, "egyre inkább a Gloster-sztori részévé válnak". Ezt azzal szemléltette, hogy az akvizíciókat követő első három hónapban kevesebb, mint fél százalékát veszítik el a munkavállalóknak, "gyakorlatilag egy-egy felmondásra kell csak gondolni".

A Gloster vezére szerint ugyanakkor vannak még feladatok a megvásárolt cégek integrálása tekintetében.

Tele van a garázs. először rendet kell csinálni, az oda nem való dolgokat szépen föl kell szerelni, a falra szépen el kell mindent helyezni, hogy megnyíljon a hely az újabb versenyautó számára, mert jelenleg elég szűken férne csak be

– mondta el.

A háttérfolyamatok viszont biztatóak: a külföldről származó árbevétel 170 százalékkal növekedett, az összárbevétel rendszeres része pedig 90%-kal. "A cégcsoportnak pontosan az a része nő a legjobban, aminek egyébként növekednie kell, tehát amit a 2021-es stratégiában megfogalmaztunk" – közölte Szekeres. Hozzátette: a szoftverfejlesztésen túl a többi üzletág is szépen hízik, a rendszerintegrációs terület 22%-kal, a felhő pedig 38%-kal bővült.

Közölte: az akvizíciók ugyanakkor költségeket is hoztak magukkal, így az organikus adózott eredmény jelentősen visszaesett egy év alatt, ugyanakkor ezek jellemzően egyszeri hatások (az akvizíciós költségek jelentős részét például azonnal el kell számolni).

Jön a tőzsde standard kategóriája

A recessziós környezetről elmondta: az természetesen hatással van a cég működésére, de mindig azokat a piacokat kell keresni, ahol ez a hatás kevésbé érvényesül. Az elmúlt években Németország volt egy ilyen nagyon meghatározó piac, most pedig a skandináv, a brit és az amerikai lehetőségek kerülhetnek fókuszba.

A jövővel kapcsolatban Szekeres Viktor elmondta: a stratégia marad, továbbra is a nemzetközi szoftverfejlesztésben és felhőszolgáltatásban szeretnének tovább nőni, befektetési szempontból pedig a következő időszak fontos lépése lesz, hogy a standard kategóriába kerülnek a Budapesti Értéktőzsdén.

Azoknak a befektetőknek vagy alapkezelőknek tehát, akiknek az Xtend kategória nem volt elég vonzó, a standard kategória már kellő erővel bírhat ahhoz, hogy a Glosterbe is pénzt tegyenek – fogalmazott a cégvezető.

A Szekeres Viktorral készült teljes interjú meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adásában a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

